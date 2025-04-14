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> 美食 > 麥當勞厚鬆餅堡回來了！麥當勞厚鬆餅堡快閃回歸，5天賣光的麥當勞早餐必搶。

麥當勞厚鬆餅堡回來了！麥當勞厚鬆餅堡快閃回歸，5天賣光的麥當勞早餐必搶。

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2025-04-14 18:55:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：麥當勞
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編輯 張人尹

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麥當勞神級早餐，麥當勞厚鬆餅堡回來了！曾經在台灣創下開賣5天完售紀錄、曾經讓速食控早起搶著吃的「麥當勞McGriddles厚鬆餅堡」這次預計在4/23起強勢回歸，超療癒的楓糖厚鬆餅，鹹甜口感再度成為速食控早起吃早餐的理由。
麥當勞厚鬆餅堡系列 McGriddles / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲台灣麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列，曾在2024年推出並秒殺，這次即將在4/23起回歸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
麥當勞厚鬆餅堡系列 McGriddles / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲台灣麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列，即將在4/23起回歸開賣 / WalkerLand窩客島整理提供



麥當勞遭夯早餐「McGriddles厚鬆餅堡系列」在海外多個國家都是人氣夯品，厚鬆餅堡系列也曾經在2024年11月在台灣快閃開賣，共推出「豬肉蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡」3種口味，原先預定販售35天，台灣粉絲太熱情讓厚鬆餅堡系列提早完售。這次台灣麥當勞即將在4/23起再度推出「McGriddles厚鬆餅堡系列」更讓粉絲們期待。
麥當勞McGriddle楓糖鬆餅堡 台灣販售資訊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲台灣麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列，曾在2024年推出3款口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

針對這次麥當勞厚鬆餅堡系列回歸消息，麥當勞官方表示，「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』預定於4/23上市，相關資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。」速食控先記在行事曆上，4/23起準時早時吃賣當勞早餐。
麥當勞厚鬆餅堡系列 McGriddles / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲台灣麥當勞表示McGriddles厚鬆餅堡系列，即將在4/23起回歸，相關資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈 / WalkerLand窩客島整理提供


 

麥當勞 McGriddles厚鬆餅堡系列

開賣日期：預計2025/4/23起
詳細販售資訊依台灣麥當勞官方公告為準。
 

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