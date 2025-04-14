星巴克買一送一又來了！這週咖啡控有福了，星巴克超受歡迎的「好友分享日」買一送一這週落在4/16、4/17兩天，只要在指定時間內到門市買兩杯一樣的飲料，其中一杯就由星巴克請客，揪上同事、同學、曖昧對象一起出門喝杯咖啡剛剛好，不只省錢還多了見面聊天的理由。



▲星巴克買一送一！2天爽喝58元咖啡，星冰樂買一送一也有份 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克這次呼應統一全集團同慶推出好友分享日，只要在4/16、4/17期間，每天11點到晚上8點到星巴克門市購買大杯飲料，即可享有買一送一優惠。無論是經典咖啡、星冰樂，還是夏日最新人氣升級版的「薄荷巧克力風味奶霜星冰樂」、「芒果火龍果檸檬星沁爽」等，通通都可以享有買一送一優惠，最便宜美式咖啡平均一杯58元有找，快趁優惠點杯平常捨不得喝的星巴克飲料也不心疼。



▲星巴克買一送一連最新「薄荷巧克力風味奶霜星冰樂」也有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一 好友分享日

每人最多買二送二，限當場領取，想搶優惠的記得把時間記好，不然錯過真的會捶心肝。另外也要注意此次星巴克買一送一優惠不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列、手沖、虹吸式咖啡以及含酒精飲品。而高鐵站、機場、觀光區或服務區等少數門市不適用，都不在優惠範圍內，建議出發前先查一下免得白跑一趟。▲星巴克每人最多可享買二送二優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/4/16(三)-4/17(四)

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2、優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3、原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5、本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

6、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





喝完星巴克買一送一！