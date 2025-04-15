星巴克買一送一喝不停！為了歡慶首間以星巴克女神為意象打造的「星巴克康橋門市」滿週年慶，推出一系列限定新飲料、新周邊和新優惠，邀請星巴克鐵粉來和星巴克女神浪漫慶生。除了大家最愛的星巴克買一送一是全台門市都有優惠，全新粉嫩夢幻的「雲影康橋咖啡」與「漫舞康橋奶霜星冰樂」則是康橋門市獨家限定，並同步推出滿額免費送周邊小物，近日共推出5大優優惠讓大家一起到星巴克享受愜意時光。



▲星巴克買一送一！星巴克5大優惠必看，新品奶霜星冰樂只有這家有 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



▲星巴克康橋門市週年慶推出五大優惠 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克康橋門市歡慶週年活動

星巴克康橋門市週年推出兩款門市限定飲品，從口味到命名都充滿詩意。「雲影康橋咖啡」以清爽冷萃搭配西印度櫻桃果香，融合焦糖甜感與奶香滑順，入口就像陽光透過雲影灑落一般，令人著迷。而「漫舞康橋奶霜星冰樂」則以粉嫩草莓搭配綿密奶霜，喝起來有著果香與奶香的完美層次，彷彿春風中綻放的粉色花瓣。這兩款飲品僅限康橋門市販售，成為星巴克控爭相打卡的新焦點。▲星巴克康橋門市限定「雲影康橋咖啡」 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克康橋門市限定「漫舞康橋奶霜星冰樂」 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理除了飲品之外，本次週年也推出以「晨曦女神」為靈感的特色商品，像是雙層玻璃杯、馬克杯與康橋星爍提袋，設計靈感取自康橋門市藝術牆面。綠色漸層與山海線條交織出大自然與女神的優雅形象，也展現星巴克對咖啡文化的深度描繪。康橋門市也延續開幕熱賣的「波光粼粼馬克杯」、「24OZ Scale粼粼TOGO冷水杯」與「波光靜美不鏽鋼杯」三大人氣杯款，無論自用或送禮都十分搶手，讓人逛一圈就想全部帶回家。▲星巴克康橋門市限定周邊也再次補貨上架 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克康橋門市週年也推出以「晨曦女神」為靈感的特色商品 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理星巴克最近超有誠意，全台門市4月16日到17日連兩天推出「買一送一」，只要中午11點到晚上8點，買兩杯一樣的大杯飲料，就有一杯直接免費送你。接著4月18日到20日還有「第二杯半價」活動，揪朋友一起喝咖啡最划算。如果你剛好在台南，不妨去康橋門市走走，4月18日到30日單筆消費滿800元送行李飾帶，滿1,800元再送浮雕女神馬克杯一個，數量有限送完為止，喜歡星巴克週邊的朋友別錯過。▲星巴克每人最多可享買二送二優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

4/16(三)-4/17(四) 集團同慶 好友分享日

11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



4/18(五)-4/20(日) 集團同慶 第二杯半價

活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。



限定套餐單一優惠價420元 (價值510元)

活動時間： 4/18～4/20

活動套餐：

A.經典法式千層薄絣、松露生巧克力蛋糕+兩杯中杯焦糖瑪奇朵

B.舒肥雞鮮蔬帕里尼、起司牛肉可頌+兩杯中杯焦糖瑪奇朵



星巴克康橋門市歡慶週年滿額贈

星巴克行李飾帶

活動時間：4/18(五)~ 4/30(三)

活動一：憑當日單筆消費滿$800元，即可獲得星巴克行李飾帶乙條；當日單筆消費滿$1,800元，即可獲得星巴克浮雕女神馬克杯乙個。



注意事項：

1.贈品依門市現貨為主，不累贈恕不挑款，數量有限，贈完為止。如遇全公司滿額贈活動，僅能擇一門檻兌換。

2.飲料券/星運卡銷售恕不適用門市消費滿額贈活動。

3.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

4.本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。



活動二：凡原價點購新鮮現烤系列二個，即可贈限定品項乙個。

注意事項：

1、以上活動僅限星巴克康橋門市使用。

2、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



星巴克康橋門市特色飲品

開賣時間：2025/4/18上市

新飲料：

雲影康橋咖啡 Tall$160、Grande$180、Venti$200

漫舞康橋奶霜星冰樂 Tall$170、Grande$190、Venti$210



星巴克康橋門市限定周邊

晨曦女神馬克杯 $990

晨曦女神雙層玻璃杯 $680

康橋星爍提袋 $680

晨曦女神隨行卡 $150

星巴克康橋隨行卡 $150



台南地區門市販售

波光粼粼馬克杯 $800

24OZScale粼粼TOGO冷水杯 $800

波光靜美不鏽鋼杯 $1,050





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