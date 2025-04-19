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板橋刁民酸菜魚地址曝光！府中站走1分鐘到，板橋刁民等不及想吃。

新開店 板橋美食 酸菜魚 刁民 more
2025-04-19 14:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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板橋人等不及想吃刁民酸菜魚！從台中一路紅到台北的排隊名店「刁民酸菜魚」，每次新店一開張總是引爆話題，現在終於準備插旗板橋，消息一曝光立刻引起關注。板橋刁民酸菜魚的地點選在捷運府中站附近，出站約80公尺距離、步行只要1分鐘抵達，交通超方便。雖然正式開幕時間雖尚未公布，仍讓板橋酸菜魚空已經準備好衝一波。
▲板橋刁民酸菜魚地址曝光！府中站走1分鐘到，板橋刁民等不及想吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲板橋刁民酸菜魚地址曝光！府中站走1分鐘到，板橋刁民等不及想吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

鎮店招牌酸菜魚採用長時間熬煮的龍骨高湯作為湯底，搭配以獨家秘罈漬液醃製的台灣酸菜，酸香夠味。主角則是肉質滑嫩的烏鱧魚片，厚實又彈牙，還會加入黃金泡椒、辣椒、白芝麻與蒜末，最後澆上熱油爆香，香氣直接衝鼻而來。上桌時那碗直徑52公分、比臉盆還大的大份量超震撼，不只視覺效果滿分，每一口都酸辣開胃，讓人一吃就上癮。
▲刁民經典酸菜魚酸爽夠勁 / 刁民酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理
▲刁民經典酸菜魚酸爽夠勁 / 刁民酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理



不敢吃辣也完全不用擔心，刁民貼心推出不辣口味的「初戀番茄魚」，以羅宋湯為靈感，加入大量牛番茄、洋蔥、芹菜、蘿蔔與龍骨高湯慢熬，清爽微酸。加了秘密武器「話梅」後，整鍋湯喝起來層次更豐富，溫潤順口。
▲刁民不只有酸菜魚，還有不辣版的「初戀番茄魚」連小朋友都愛 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲刁民不只有酸菜魚，還有不辣版的「初戀番茄魚」連小朋友都愛 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

單點配料也是老饕必加碼的重點。近期推出的「完美蝦滑」，以90％白蝦漿製成，入口超Ｑ彈滑順，是吃酸菜魚的絕配組合。還有每桌幾乎都會加點的經典「沙漏酥魚皮」，搭配專屬沙漏泡入鍋中一分鐘，吃起來外酥內嫩吸飽湯汁，風味獨特。板橋店不僅交通方便，整體用餐空間寬敞舒適，更是全家聚餐與朋友聚會的首選。
▲刁民酸菜魚必點推薦「完美蝦滑」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲刁民酸菜魚必點推薦「完美蝦滑」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

刁民酸菜魚 板橋店

開幕時間：預計2025年，詳細時間尚未公告
地址：新北市板橋區中山路一段21號1樓(鄰近府中捷運站) (距捷運府中站約80公尺)
 

等板橋刁民酸菜魚開幕前！板橋美食人氣推薦先吃

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