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我家牛排板橋遠科店 ll ！只要 $370 就可以享用上百種自助吧搶先曝光，還有手作披薩吃到飽，全台最大我家牛排插旗板橋!

板橋美食 我家牛排 我家牛排板橋店 我家牛排板橋遠科店
2025-04-11 21:47:00 文字：V女王 ღ 饗樂城堡
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V女王 ღ 饗樂城堡

V女王 ღ 饗樂城堡

我家牛排板橋遠科店 ll ！只要 $370 就可以享用上百種

全台最大的我家牛排要來板橋囉 !!!

愛吃的我怎麼可以錯過他呢?

我家牛排板橋遠科店

跟別家不一樣的是，多了現烤披薩，讓自助吧更是豐富。

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我家牛排板橋遠科店 交通位置

位於TPKD研發辦公大樓一樓，鄰近遠科北生態公園旁

如果是騎車前往的，可以將車停在愛買

搭捷運可以搭到亞東醫院捷運站 1 號出口，走路約5分鐘即可到達。

如果開車，可以停在收費停車場

1 . 高爾富停車場 ( 新北市板橋區高爾富路303號)

2 . 板橋遠東愛買南雅店停車場 ( 新北市板橋區貴興路119巷7-1號)

3 . 亞東醫院地下停車場 (新北市板橋區南雅南路二段21號)

4 . 新北市立圖書館停車場

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我家牛排板橋遠科店 店內環境

號稱全台最大家的我家牛排

光座位就有300多個，店內裝潢走的是運動風格，在用餐區上方還有三台大螢

幕電視，撥放運動賽事。

用餐區天花板上就是個籃球場設計，就連自助吧也設計成跑道，還有棒球、

籃球、足球....等燈飾裝潢

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我家牛排板橋遠科店 菜單費用

我家牛排板橋遠科店 菜單價目表

費用支付方法 : 現金支付，無刷卡服務

用餐時間 : 2小時

點餐方法有二種 : 

1 . 單點自助吧，只要$370 (依身高會有所不同收費 )

   @ 身高 141公分以上價格 : NT$370元

   @ 身高 140 ~ 121 公分以上價格 : NT$280元

   @ 身高 120 ~ 91 公分(含)以下價格 : NT$210元

2 . 點菜單上排餐，價格約 $400 ~ $740 ，以上另加10%服務費。

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我家牛排板橋遠科店 自助吧

我家牛排板橋遠科店

店內有著許多食材，有冷盤、熱炒、炸物、披薩 、甜點 、水果、飲品

、冰品......等，數量將近約百道品項，光是來吃自助吧也超級划算的。

 

【炸物區】

有 薯餅、薯條 、雞塊 、地瓜球 、炸湯圓 、 布丁酥 ....等

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【 冷盤區 】

想不到竟然還有蝦子可以吃。這價格也太佛心了吧 !

其他各式冷盤也超豐富的，想吃什麼都可以自由夾取。

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【 熟食區 】

不管你想吃油飯 、炒麵 、義大利麵、青菜 、豬腳 、白菜滷 、鴨血 ......等 ，

在熟食區都可以找到喔 !

不管你想吃什麼，這邊都有，就像個小型自助餐。

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【燒賣區】

燒賣 、肉圓 、水餃 、包子 、米血，也都很豐富。

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【醬料、湯品區】

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【披薩 、餐包 區】

披薩有五種口味，個人超推巧克力布朗尼，超好吃。

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【咖啡 、飲品 、冰沙區】

這區很豐富，光咖啡機就有三台了。

還有茶飲跟冰沙.....等，每一款飲料都很好喝。

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【甜品區】

光甜品就有二台冰箱，超豐富的

連中華豆花、馬卡龍、還有多款切片蛋糕。

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【生菜沙拉區】

生菜沙拉區也很豐富，但好多東西都想吃，所以我這區就跳過沒吃。

但他提供的生菜沙拉也很多元。

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【水果區】

這根本就是把水果攤搬進店裡。

10多種水果，幫你切好好，讓你方便吃。

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扁鱈(大比目魚排)$450

鮮嫩的扁鱈，很快就被我們分食掉了。

沒有腥味，我個人給予很高的評價。

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蒜香風味豬排 $440

這豬排我個人也很推，軟嫩無腥味的豬肉，沾上黑胡椒醬或蘑菇醬都很棒 !

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我家牛排板橋遠科店 用餐心得

我家牛排板橋遠科店 根本就是佛心店家。

自助吧豐富又多元，近百道自助餐點，讓你吃到不要不要的。

只要花$370 就可以吃飽吃滿，真的是很棒的一個地方。

只可惜，現在如果想前往用餐的話，需要線上訂位或是現場後位喔 !

 線上訂位

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我家牛排板橋遠科店 店家資訊

我家牛排板橋遠科店

營業時間 : AM11:00 ~ PM22:00 (20:30最後入場)

地址 : 新北市板橋區遠東路62-1號  

 線上訂位 

 

💎 💎 這邊也可以找到我 💎 💎

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我家牛排板橋遠科店

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美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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