全台最大的我家牛排要來板橋囉 !!!
愛吃的我怎麼可以錯過他呢?
我家牛排板橋遠科店
跟別家不一樣的是，多了現烤披薩，讓自助吧更是豐富。
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我家牛排板橋遠科店 交通位置
位於TPKD研發辦公大樓一樓，鄰近遠科北生態公園旁
如果是騎車前往的，可以將車停在愛買
搭捷運可以搭到亞東醫院捷運站 1 號出口，走路約5分鐘即可到達。
如果開車，可以停在收費停車場
1 . 高爾富停車場 ( 新北市板橋區高爾富路303號)
2 . 板橋遠東愛買南雅店停車場 ( 新北市板橋區貴興路119巷7-1號)
3 . 亞東醫院地下停車場 (新北市板橋區南雅南路二段21號)
4 . 新北市立圖書館停車場
我家牛排板橋遠科店 店內環境
號稱全台最大家的我家牛排
光座位就有300多個，店內裝潢走的是運動風格，在用餐區上方還有三台大螢
幕電視，撥放運動賽事。
用餐區天花板上就是個籃球場設計，就連自助吧也設計成跑道，還有棒球、
籃球、足球....等燈飾裝潢
我家牛排板橋遠科店 菜單費用
我家牛排板橋遠科店 菜單價目表
費用支付方法 : 現金支付，無刷卡服務
用餐時間 : 2小時
點餐方法有二種 :
1 . 單點自助吧，只要$370 (依身高會有所不同收費 )
@ 身高 141公分以上價格 : NT$370元
@ 身高 140 ~ 121 公分以上價格 : NT$280元
@ 身高 120 ~ 91 公分(含)以下價格 : NT$210元
2 . 點菜單上排餐，價格約 $400 ~ $740 ，以上另加10%服務費。
我家牛排板橋遠科店 自助吧
我家牛排板橋遠科店
店內有著許多食材，有冷盤、熱炒、炸物、披薩 、甜點 、水果、飲品
、冰品......等，數量將近約百道品項，光是來吃自助吧也超級划算的。
【炸物區】
有 薯餅、薯條 、雞塊 、地瓜球 、炸湯圓 、 布丁酥 ....等
【 冷盤區 】
想不到竟然還有蝦子可以吃。這價格也太佛心了吧 !
其他各式冷盤也超豐富的，想吃什麼都可以自由夾取。
【 熟食區 】
不管你想吃油飯 、炒麵 、義大利麵、青菜 、豬腳 、白菜滷 、鴨血 ......等 ，
在熟食區都可以找到喔 !
不管你想吃什麼，這邊都有，就像個小型自助餐。
【燒賣區】
燒賣 、肉圓 、水餃 、包子 、米血，也都很豐富。
【醬料、湯品區】
【披薩 、餐包 區】
披薩有五種口味，個人超推巧克力布朗尼，超好吃。
【咖啡 、飲品 、冰沙區】
這區很豐富，光咖啡機就有三台了。
還有茶飲跟冰沙.....等，每一款飲料都很好喝。
【甜品區】
光甜品就有二台冰箱，超豐富的
連中華豆花、馬卡龍、還有多款切片蛋糕。
【生菜沙拉區】
生菜沙拉區也很豐富，但好多東西都想吃，所以我這區就跳過沒吃。
但他提供的生菜沙拉也很多元。
【水果區】
這根本就是把水果攤搬進店裡。
10多種水果，幫你切好好，讓你方便吃。
扁鱈(大比目魚排)$450
鮮嫩的扁鱈，很快就被我們分食掉了。
沒有腥味，我個人給予很高的評價。
蒜香風味豬排 $440
這豬排我個人也很推，軟嫩無腥味的豬肉，沾上黑胡椒醬或蘑菇醬都很棒 !
我家牛排板橋遠科店 用餐心得
我家牛排板橋遠科店 根本就是佛心店家。
自助吧豐富又多元，近百道自助餐點，讓你吃到不要不要的。
只要花$370 就可以吃飽吃滿，真的是很棒的一個地方。
只可惜，現在如果想前往用餐的話，需要線上訂位或是現場後位喔 !
我家牛排板橋遠科店 店家資訊
我家牛排板橋遠科店
營業時間 : AM11:00 ~ PM22:00 (20:30最後入場)
地址 : 新北市板橋區遠東路62-1號
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