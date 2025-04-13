

我從小就很愛吃牛排，夜市牛排、我家牛排、西餐廳、歌廳秀...等，只要是牛排都好，但年過中壯年後，則是很偏愛美式炭烤牛排，後來連母女子三人也愛上這一味。幾週前某假日，女兒說她近期都會很忙，假日常常還要到外地出差，所以想提早幫我慶生。老婆接著對我說，每次在臉書上，看到我一位認識多年的臉友，其吃東西的喜好和我超像，他近年常去吃 TNT美式炭烤牛排，那我們也來去吃吃看。

其實，TNT美式炭烤牛排也是我的口袋名單之一，只是新莊沒有分店，且自己近幾個月投入新工作，家庭煮夫已當多年的我需適應外，有時假日還跑去上課修積分，這家本來就很想吃看看的店，就一直放著。母女子三人說要請我吃，幫我慶生，我當然好。上網查了一下，離家最近的TNT分店在板橋，又看到板橋店，是TNT在大台北地區評價最高的分店。近千則評論，平均4.7星，立馬就決定是它了。嗯，頂級原肉現切、大口吃肉、高評價、高CP值、真炭烤的美式牛排，真的有讓人吃過就回不去的感覺～

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▲影片介紹↑ 背景音樂: Walk 音樂家: @iksonmusic

圖文介紹↓







▲店外觀

TNT美式炭烤牛排-板橋店，

位在雙十路二段47巷內，

距離捷運江子翠站，

步行約十分鐘。







▲價目表

店門口就能看到大大的菜單立牌，

算是平價的美式炭烤牛排價位。







▲用餐環境

帶點熱鬧感的用餐環境







▲自助區飲料







▲店家收藏了不少熱門公仔







▲炭火爐

在店家冰箱中，

看到一大塊一大塊的美國原肉包裝，

我個人真的愛吃美國牛勝過紐奧牛，

加上是真炭火烤的，

感覺就是不一樣，

炭香十足且很豪邁！







▲蒜香雞翅與附餐

附餐則有：濃湯ｘ1、餐包ｘ1、薯條（附在排餐的餐盤內）、飲料（自助區）

★蒜香雞翅是另外單點的







▲濃湯

十分香濃好喝







▲奶油餐包

一撕開餐包，

濃郁的奶油香與麵包香飄了出來，







▲蒜香雞翅

這道是單點的，

個人覺得口感尚可，

沒有驚豔感。







▲美國霜降翼板牛排







▲美國霜降翼板牛排，側寫

TNT的排餐，

在餐盤中會附上炸薯條，

配菜則有青花菜、蒜片、洋蔥。







▲美國霜降翼板牛排，剖面

店家說除了少數部位，

店內的牛排，

建議我們吃5分熟，

表示對他們的牛肉品質很有信心。

翼板外觀散發迷人的焦炭香，

切開後，

鮮嫩的色澤相當吸引人，

讓我連吞了好幾口口水。

口感很有嚼勁，

但又會比上肩更軟嫩些且含汁，

滿口美國好牛肉，

那種特有的油脂濃郁鮮甜好滋味…







▲美國帶骨牛小排＋辣味雞排

帶骨牛小排，

真是炭香骨香十足～



▲美國炭香牛肋條＋豬排

沒想到牛肋條五分熟，

也可以這麼好吃，

很有咀嚼口感與牛味。

重點是，

還幫你切成一口口大小才上桌，

對有一隻手不方便的兒子來說，

可是吃得更開心又過癮！







▲美國安格斯黑牛頂級上肩肉







▲美國安格斯黑牛頂級上肩肉，剖面

美國牛上肩，

除了肉質具嚼勁且油花豐富外，

又有著不同紋理的肌肉組成，

口感豐富。

吃起來風味頗佳外，

此部位的價格，

也相對划算許多，

讓人可以，

更豪邁盡興的大口大口吃。







▲留影

TNT使用的是，

頂級美國原肉現切（非紐澳牛），

且是真炭烤的美式牛排。

其排餐，

簡單豪邁、高CP值、 高評價，

讓人大口吃肉不擔心荷包，

滿口炭香與鮮甜牛味，

吃得盡興又過癮！

若和我一樣，

很愛美式炭烤牛排的朋友們，

可一定要試一試，

真的有讓人吃過就回不去的感覺～



★TNT美式炭烤牛排（板橋店）

【營業時間】（週一＆週五）11：30～14：30，17：00～22：00；（週六＆週日）11：30～22：00

【地 址】新北市板橋區雙十路二段47巷46號

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