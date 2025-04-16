在板橋埔墘興隆市場的一級戰區裡，一間低調卻人氣滿滿的傳統小吃店「村村食堂」，憑著一股對台灣味的堅持，默默耕耘、細火慢燉，只為端出一碗碗最讓人懷念的滋味。

一進門，映入眼簾的是開放式的工作檯，可以將餐點的製作過程一覽無遺，讓人食的安心。

用餐空間簡潔、乾淨，內用空間約可容納14到20人。設有碗盤回收區，用完餐後須自行將碗盤放到集中處喔！

小菜用透明塑膠盒分裝，放置在冰箱中，讓顧客自行取用，



熱愛台南牛肉湯的我當然不回錯過「現沖牛肉湯」，只見店員俐落地將薄切美國CH級牛肉片放入碗中，再沖入熱騰騰、澄澈透亮的高湯，瞬間香氣四溢。牛肉片在熱湯中，顏色粉嫩、肉質軟嫩帶點肉的甜味。湯頭以大骨熬煮，加入些許泡過甘草與川芎的米酒，喝起來溫潤甘甜，尾韻帶點中藥的淡淡香氣，讓人從舌尖暖到心底。

再來是經典的「雞魯飯」，滷肉選用肥瘦適中的台灣豬，滷得入味又不油膩，口感滑嫩帶膠質，鹹香中還有微微的甜，雞肉絲則鮮嫩多汁、不柴不膩，和醇厚滷汁搭配起來，是鹹香與清香的完美結合，配上粒粒分明又吸飽滷汁的白飯，每一口都是濃縮的台式精華，層次豐富，吃完只想再來一碗！

「鴨肉丸湯」也不容錯過，鴨肉丸Q彈札實，咬下去先是彈牙，再來是濃郁的鴨肉香氣溢滿口腔。湯頭以大骨與天然漢方慢熬，喝來溫潤不燥，加上一點米酒提味，清爽又有滋補感，特別適合想喝點熱湯又不想太油膩的時候。

愛吃白麵線的朋友，推薦他們家的「乾拌金門麵線」。麵線滑順不糊爛，帶點Q勁，拌上店家特製的醬汁，鹹香帶著一絲絲的甘味，簡單卻極有層次。少油少鹽的調味讓人吃得出麵線本身的香氣，很適合小孩或口味清淡的客人；重口味者再加點辣醬或蒜泥，也是另一種享受。

如果你是排骨控，那「鐵路滷排骨」絕對會讓你眼睛一亮。排骨先炸後滷，外皮早已吸飽滷汁的精華，咬下去是帶點嚼勁的軟嫩口感，滷香濃郁、肉汁四溢，鹹香迷人到讓人啃到一點骨頭都不放過。

簡單川燙的「高麗菜」在產季時更顯鮮甜，搭配甜口醬油膏，清爽解膩，是吃重口味主餐時的絕佳平衡。

小菜部分也很有誠意，價格實惠又好吃。

「滷蛋」外緊內綿，蛋白彈牙、蛋黃綿密，整顆蛋都飽含滷汁的醇厚，超級下飯。

「豆乾」選用好入口的豆乾角，一口一個剛剛好，鹹香甘甜，涮嘴到停不下來。

「雞掌」已去骨，滷得入味又不失彈性，每一口都是膠質與香料交織的享受。

「豆豉苦瓜」則是清爽開胃的驚喜，微苦中帶甘，加上冰鎮處理後格外爽脆，吃起來相當解膩。

「村村食堂」沒有華麗的裝飾與手法，卻用一份份誠意與老味道，溫暖每個饕客的心與胃，不論你是專程前來，或是市場裡隨意走進，都會被這些熟悉又真摯的味道吸引，若喜歡台灣傳統美食的人，相當推薦來喝一碗湯、點個飯，品嘗讀一無二的家鄉味、台灣味！

【各項評比】

▲整體★★★★☆

▲價位★★★★★

▲外觀★★★★☆

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：村村食堂

▲地址：220新北市板橋區中山路二段229號

▲電話：(02)2964-3575

▲官方網站：https://cuncun-shitang.weebly.com/

▲Line：@447pjbee

▲營業時間：週一至週日 11:30-23:00