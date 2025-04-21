壽司郎排球少年聯名台灣也有了！這回找上日本人氣動畫《排球少年!!》，從4/23~5/18限時推出26天聯名企劃，主打多款特製聯名壽司、甜點與飲品，只要內用指定品項就能免費獲得特典，讓排少鐵粉燃燒熱血。並規劃五間主題門市變身為排球少年動畫經典場景，等粉絲親臨打卡朝聖。此外，還有聯名環保袋、飲料杯、小圓包等限定周邊登場，加碼推出社群拍照抽聯名壽司盤活動，讓粉絲一次滿足。



▲壽司郎排球少年聯名開打！吃排少壽司就送透卡特典，15款周邊加購搶 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理



▲壽司郎排球少年聯名主題門市 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

壽司郎×排球少年!!聯名餐點

壽司郎本次與《排球少年!!》聯名推出四款限定餐點，包括視覺澎湃的「豪華海鮮十分殺球」、風味特別的「青醬酪梨鮮蝦海苔包」，內用即贈Q版插卡，共20款隨機發送。選購「野生鮪魚豪華拼盤」可獲得限定透卡，4月23日至5月4日為前六款、5月5日至18日則是後五款，總計11種款式，全台限量發行。甜點控則可挑選「白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕」，可隨餐獲得聯名吉祥物貼紙，共16款，數量有限，想收齊得快衝。▲壽司郎排球少年聯名餐點送限量特典 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理▲壽司郎排球少年聯名特典共3款、15種 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理除了美味壽司，周邊商品也超級吸睛！活動期間內用加購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思，即可用200元優惠價帶走排球少年聯名環保袋，共5款設計隨機出貨，全台限量30,000組。消費滿700元還能加價購聯名小圓包與飲料杯，分別只要200元與250元，每張發票最高可換購2個，滿1,400元可換購4個，數量同樣限量，售完為止。從實用性到收藏價值都兼具，絕對讓人想一次打包。▲壽司郎排球少年聯名飲料杯加價購 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理▲壽司郎排球少年聯名加價購 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理為讓粉絲玩得更投入，全台五間主題門市也將同步登場，包括台北中華路、新北新店中興路、台中新時代、台南南紡、高雄夢時代，每間都將重現動畫中的經典熱血場景，滿滿細節等著被發掘。同時，壽司郎還推出拍照抽獎活動，只要在活動期間按讚粉絲專頁、追蹤IG並上傳聯名照片至指定貼文，加上「#台灣壽司郎排球少年!!」，就有機會抽中限量50名的聯名壽司盤，排民們快用相機記錄這場熱血美食祭。▲壽司郎排球少年聯名主題門市共五間 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理▲壽司郎排球少年聯名壽司盤拼人品抽 /壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年4月23日～5月18日

聯名品項：

1、豪華海鮮十分殺球 120元、青醬酪梨鮮蝦海苔包 90元

隨餐贈送排球少年!! Q版人物插卡乙張，共20款。全台限量100,000張，隨機發送，送完為止）



2、野生鮪魚豪華拼盤 300元

隨餐贈送排球少年!! 聯名透卡乙張，共11款。4/23~5/04限定6款；5/05~5/18限定5款。（全台限量45,000張，隨機發送，送完為止）



3、白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕 90元

隨餐贈送排球少年!! 吉祥物角色貼紙乙張，共16款。（全台限量40,000張，隨機發送，送完為止）



壽司郎×排球少年!! 主題門市

活動時間：2025年4月23日～5月18日

主題門市：

壽司郎台北中華路店：台北市中正區中華路1段41號

壽司郎新店中興路店：新北市新店區中興路3段13號

壽司郎台中新時代店：台中市東區復興路四段186號1樓（大魯閣新時代1樓）

壽司郎台南南紡店：台南市東區中華東路一段366樓2樓（南紡購物中心2樓）

壽司郎高雄夢時代店：高雄市前鎮區中華五路789號6樓（統一夢時代購物中心藍鯨館6樓)



壽司郎×排球少年!!周邊加價購

活動時間：2025年4月23日（三）起

1、排球少年！！聯名環保袋飲料組/200元

活動辦法：於全台壽司郎門市內用點購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思，即可以優惠組合價200元，將排球少年！！聯名環保袋帶回家。共5款，款式隨機出貨。全台限量30,000組，數量有限，售充為止。



2、排球少年！！聯名飲料杯/250元

活動辦法：於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿700元即可加價250元換購1個，最多可換購2個；發票滿1,400元以上，最多可換購4個。共5款，款式隨機出貨。全台限量15,000個，數量有限，售完為止。



3、排球少年！！聯名小圓包/200元

活動辦法：於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿700元即可加價200元換購1個，最多可換購2個；發票滿1,400元以上，最多可換購4個。共5款，款式隨機出貨。全台限量15,000個，數量有限，售完為止。



壽司郎X排球少年!!壽司盤

活動時間：2025年4月23日～5月18日

活動內容：凡於活動期間內，按讚台灣壽司郎Facebook粉絲專頁並追蹤台灣壽司郎IG，拍攝排球少年!!聯名餐點、周邊商品或主題店的照片，上傳至活動貼文並hashtag #台灣壽司郎排球少年!!，即可參加抽獎，有機會獲得壽司郎×《排球少年!!》聯名壽司盤，限量50名。





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