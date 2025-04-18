南港火鍋再加一！隨著南港LaLaport的開幕，讓附近上班族午餐、或是下班聚餐多了一個新選擇。這次，乾杯旗下的黑毛屋終於正式開幕，並首度和芬蘭療癒系MOOMIN姆明聯名，推出首間黑毛屋姆明主題聯名火鍋店，有姆明、阿金、小不點等角色陪吃，只要內用並打卡再送限定姆明周邊，下班來吃瞬間被治癒。同時，也推出全新「PURE RARE芬蘭豬」最便宜380元就能開鍋吃起來。



▲嚕嚕米火鍋店！黑毛屋380元芬蘭豬免費加量，再送姆明周邊衝南港LaLaport / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲黑毛屋首間聯名主題火鍋「姆明火鍋店」開在南港LaLaport / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

黑毛屋X姆明主題鍋物店

「黑毛屋X姆明主題鍋物店」正式進駐LaLaport南港，打造童趣滿點的夢幻空間。從店內布置到用餐氛圍都充滿姆明谷的無憂森林感，牆面與座位周圍都有圓滾滾姆明身影，還設有拍照背板讓你一次拍好拍滿。最大亮點莫過於「陪伴服務」，提供整組姆明一家玩偶陪你一起吃鍋，不管一個人來用餐或全家同行，都能感受到滿滿暖意。現場還有著色畫紙給小朋友畫畫，邊吃邊玩樂趣滿點，簡直是親子友善餐廳代表。▲黑毛屋姆明火鍋店有各種經典角色大玩偶陪吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲黑毛屋姆明火鍋店是間親子友善餐廳，現場還有著色畫紙給小朋友畫畫 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了療癒系空間與可愛玩偶，黑毛屋也在鍋物美味上下足功夫。全台黑毛屋同步推出來自芬蘭的「PURE RARE芬蘭豬」，以天然無抗生素方式飼養，口感細嫩且品質純淨，更被譽為「最快樂的豬」。黑毛屋取得獨家代理權後，將這款極致豬肉以380元起的親民價供應於全台18家門市，還有和牛雙拼等選擇，火鍋控要來朝聖。▲黑毛屋獨家代理權芬蘭的「PURE RARE芬蘭豬」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲黑毛屋「PURE RARE芬蘭豬」最便宜380元開吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝歡慶黑毛屋姆明主題店開幕，即日起至5/18，全台黑毛屋推出「PURE RARE芬蘭豬套餐」加量不加價活動，加碼寵粉。凡至黑毛屋南港LaLaport店內用消費達低消，追蹤官方社群並完成指定打卡動作，即可獲得限量聯名小提袋，數量有限送完為止。嚕嚕米鐵粉還可以期待未來登場的姆明扭蛋活動及限定餐具，從火鍋到週邊一次蒐齊超有感。▲黑毛屋內用並打卡就送獨家姆明周邊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲黑毛屋內用並打卡就送獨家姆明周邊，至少有四波贈品接力登場 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：台北市南港區經貿二路131號5樓 50600櫃 (LaLaport南港)



黑毛屋 南港LaLaport店

電話：02-2782-0885

地址：台北市南港區經貿二路131號5樓 50600櫃 (LaLaport南港)

營業時間：

週日至週四11:00-21:30（Last order 20:30）

週五至週六11:00-22:00（Last order 21:00）



黑毛屋 南港LaLaport店開幕優惠

1. 即日起起，內用消費達低消 (每人一份鍋物套餐)，追蹤按讚 #黑毛屋鍋物 官方FB或IG，於店內拍照打卡限時動態或貼文，@黑毛屋南港LaLaport店 及 #MoominX黑毛屋 #黑毛屋，出示畫面即贈限量聯名小提袋，送完為止。

2. PURE RARE芬蘭豬免費升量活動：4/17-5/18至全台黑毛屋分店，凡點購PURE RARE芬蘭豬套餐，PURE RARE芬蘭豬享加量不加價。





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