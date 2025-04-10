火鍋控一定會愛的「雞湯大叔」再度出招！這次季節限定鍋底不只讓松露控尖叫，更找來創意酒品牌WAT共同打造全新「松露旬鮮饗宴」。不只火鍋升級松露野菇湯，還有松露入菜、入餃、入漿的全系列搭配，帶來層次滿點的法式風味。即日起至6月30日推出限定餐點組合，4月21日至5月20日還加碼祭出999元「微醺時刻套餐」，讓你邊吃火鍋邊來一瓶雞尾酒。



▲火鍋控吃新品！平價松露火鍋衝雞湯大叔吃，WAT雞尾酒聯名微醺喝 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲雞湯大叔全新「松露旬鮮饗宴」系列登場 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

雞湯大叔 松露旬鮮饗宴

本次雞湯大叔回歸的松露主題，由法餐主廚陳之穎重新設計，將松露入湯、入餃、入菜三重形式帶入火鍋體驗。「松露野菇湯」以老母雞與蔬果為底，佐以松露野菇濃厚湯底讓人忍不住多喝幾碗湯，並附上「香蒜麵包」可以直接沾湯吃，也可以盛一碗湯再將帶有酥脆口感的麵包撕成小塊丁丟入其中，為用餐增添一點互動娛樂性。▲雞湯大叔期間限定「松露野菇湯」以老母雞與蔬果為底，佐以松露野菇 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲雞湯大叔「松露野菇湯」還附上香蒜麵包，建議沾著湯一起品嚐 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝配餐部分也有推出松露系列新品，首推「蒜香松露醬鳥巢麵」結合手工義大利麵與特製松露醬汁，展現歐陸層次；而「松露菌菇義大利餃」餡料飽滿、松露香氣在口中綻放，搭配Q彈餃皮，令人回味無窮。還有「松露雞肉漿」與「莫扎瑞拉起司球」更是隱藏版亮點，尤其是後者牽絲療癒加倍。▲雞湯大叔配餐也推出多款松露系列新品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲雞湯大叔配餐「松露雞肉漿」新品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了豐富的松露新作，本次特別聯名創意酒品牌WAT，推出限時一個月的「微醺時刻套餐」。999元即可享雙人套餐一份，包含免費升級松露湯底、任選四款松露新菜，加上兩瓶WAT凍檸茶氣泡雞尾酒，完美融合火鍋與酒感，無論情侶聚餐或好友相聚都相當合適。目前品牌目標年底前展店20間，繼桃園春日、台中文心秀泰後，五月也將登陸八德置地廣場，讓更多桃園人可以吃到雞湯大叔的美味。▲雞湯大叔特別聯名創意酒品牌WAT，推出限時一個月的「微醺時刻套餐」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲雞湯大叔松露系列將持續到六月底 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動期間：即日起至6月30日限定



雞湯大叔、WAT聯名雙人套餐

微醺套餐：4月21日至5月20日限時提供「微醺時刻套餐」

套餐內容：$368雙人套餐＋一份免費升級松露湯底＋任選四款松露料理＋2瓶WAT氣泡雞尾酒，優惠價$999。





火鍋控不只要吃雞湯大叔 火鍋新開店、火鍋優惠