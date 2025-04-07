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越式涮牛肉吃到飽！新千葉海陸鍋鮑魚吃到飽，享千葉越式涮牛肉 10大甜點無限吃。

火鍋 吃到飽 千葉火鍋 海陸 more
2025-04-07 18:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：千葉火鍋
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編輯 張人尹

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火鍋控、吃到飽控約衝！這次千葉火鍋雙品牌同步升級，不論愛吃肉、吃海鮮、吃甜點通通都能吃到飽。新千葉火鍋推出799元豪華海陸放題，多款海鮮、和牛無限供應，讓火鍋吃到飽CP值又更高了。另外享千葉火鍋則帶來全新越式涮牛肉，以及10多款華麗甜點，讓人不論吃正餐、自助吧點心、到甜點通通吃爆。

▲新千葉火鍋推出799元豪華海陸放題、享千葉火鍋越式涮牛肉 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理

為了滿足吃到飽控，新千葉火鍋這次推出升級版799元海陸放題，讓粉絲一次吃遍頂級食材。其中吃得到肉質彈牙的阿根廷天使紅蝦、Q彈的九孔鮑魚，讓湯頭更添海味層次。此外更主打SRF極黑和牛無限供應，強調油花均勻、肉質香嫩，肉肉控一定要吃到。

▲新千葉火鍋推出799元豪華海陸放題，天使紅蝦、九孔鮑魚極黑和牛無限供應 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理



此外，同集團「享千葉火鍋」這次更帶來全新「越式涮牛肉」即日起至5/31限時登場。湯底以牛骨、洋蔥、薑與八角慢熬，湯頭甘醇香濃，搭配現切牛肉片，輕涮幾秒就能開動，再加上Q彈河粉與道地醬料，每一口都充滿南洋風味。

▲享千葉火鍋全新越式涮牛肉即日起至5/31限時登場 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理

▲享千葉火鍋全新越式涮牛肉，火鍋吃到飽升級亮點推薦 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理

同時，為了填滿火鍋控的甜點胃，享千葉這次推出超過10款精緻甜點，讓火鍋吃到飽變成夢幻甜點派對。推薦必吃包含可頌系列「炙燒雲蓋、莓霜之吻」限定口味，甜甜圈系列有「酸甜戀人」檸檬奶霜、「微苦情書」苦甜可可與咖啡糖霜。此外，還有精緻點心「炙戀焦糖烤布蕾」、「Oreo雲朵蛋糕」等選擇，讓甜點控吃得超過癮。

▲享千葉火鍋推出超過10款精緻甜點，品項包含可頌、甜甜圈、蛋塔等 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理

▲享千葉火鍋甜點季推出超過10款精緻甜點 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理

 

新千葉火鍋 799元鮑魚蝦無限放題

上市日期：2025/04/01起
活動門市：全台新千葉火鍋分店同步推出
 

享千葉火鍋 越式涮牛肉、甜點季

活動期間：2025/04/01-05/31
活動分店：全台享千葉火鍋分店同步推出
 

不只千葉火鍋吃到飽升級 更多吃到飽話題也要衝

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