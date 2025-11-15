新店鱘龍魚料理必吃！「山中美食館」以活魚現殺、平價家常味爆紅，鱘龍魚兩吃880元超高CP值，熱炒80元起適合家庭聚餐，登山客必訪的隱藏版美食。

位於新店往烏來方向的「山中美食館」是不少在地人口中的隱藏版美食，以活魚現殺的鱘龍魚料理、親民價格與家常熱炒深受喜愛。招牌鱘龍魚兩吃只要 880 元，以新鮮度與份量來看備受食客稱讚，加上熱炒 80 元起的人氣菜單，使這間小館成為許多人回訪的經濟實惠餐廳。



▲鱘龍魚料理必吃！新店美食 山中美食館 內行人才知道這間，菜單CP值超高。



鱘龍魚料理必吃！新店美食「山中美食館」菜單CP值超高

「山中美食館」位於新店區新烏路一段，緊鄰山邊環境，氛圍輕鬆樸實。店內裝潢雖不華麗，但空間整潔明亮，提供內用與外帶服務。作為一家深耕多年的家庭式熱炒店，親民價格、新鮮現做的料理與友善的老闆夫妻，是許多家庭聚會、登山行程後補充體力時的首選。需留意的是，店家目前僅接受現金付款。



內行人才知道這間！鱘龍魚現殺新鮮度滿分

「山中美食館」主打台式熱炒，以「活魚現殺」聞名，鱘龍魚兩吃更是必點。招牌鱘龍魚湯使用蛤蜊熬煮，湯頭鮮甜、魚肉細嫩，是許多老饕回訪的理由。經典台菜如三杯雞鮮嫩入味，香氣濃郁；炸蚵仔酥外酥內鮮，是人氣小吃；店內熱炒選擇多樣，便當從 70 元起、熱炒從 80 元起，份量小巧，適合多道菜共享，整體被評為家常味濃、價格實惠、CP值極高。



憑藉多年在地經營，山中美食館已成為新店區的一道獨特風景。從鱘龍魚料理到家常熱炒，每道菜都充滿熟悉的台式風味與溫度。不論是前往烏來途中、登山後準備補充熱量，或單純想吃一頓平價美味的家常料理，這裡都是值得一訪的用餐地點。



新店美食 鱘龍魚料理 山中美食館

地址：新北市新店區新烏路一段231-3號

營業時間：10:00–14:00, 17:00–19:30；週一公休

