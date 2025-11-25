良品開飯｜懶人必收高CP值年菜系列，全台排隊名店在家加熱就能吃！ 

懶人必收高CP值年菜系列!由【良品開飯 】集結全台排隊名店，無論是熊家豬腳、林聰明砂鍋魚頭、南門市場紹興梅干封肉等，超多人氣美食只要在家加熱就能吃!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

良品開飯年菜 優惠活動

❤️優惠活動❤️

滿888送稻香米飯、滿1288送麻油猴頭菇、滿1888送經典月亮蝦餅、滿2888送隨機口味牛肉爐，滿4288再送隨機口味全雞湯！

良品開飯年菜 訂購資訊

✔ 年菜現貨：11/17 官網開賣（3到5個工作天到貨） 年菜預購出貨時間為 1/26～1/30、2/2～2/6

良品開飯年菜 餐點介紹

林聰明經典沙鍋菜

▼每次去嘉義必買的排隊名店林聰明沙鍋魚頭，整鍋滿滿滿都是料，白菜、豆皮、魚肉吸滿高湯精華，燉得超級入味好咬，帶有沙茶甜甜的古早味，配飯、單吃都超涮嘴，不用跑嘉義也能在家開鍋。

良品開飯春筍奶雞湯

▼這鍋只能說真的很頂，招牌良品開飯春筍奶雞湯，嚴選台灣鮮雞腿肉與當季春筍，以慢火熬煮出香濃乳白湯底，入口滿是雞湯的鮮與甜，雞肉更是隨便一撥就骨肉分離!

良品開飯級特厚月亮蝦餅

▼不得不說真的是厚到嚇人！良品開飯級特厚月亮蝦餅不管用煎、炸都好吃，外皮香香脆脆，，一口咬下內餡滿滿蝦仁，搭配酸甜羅望子沾醬好對味~

良品開飯麻辣剁椒水煮魚

▼愛吃辣必買的良品開飯麻辣剁椒水煮魚，辣勁十足又帶點微麻，以新鮮魚片搭配重慶風味剁椒與花椒湯底，魚肉吸附湯汁的層次香辣，是一道十足的白飯殺手!

良品開飯櫻花蒲燒米糕

▼充滿年節氛圍的良品開飯櫻花蒲燒米糕，還沒吃就聞到濃濃香氣，以上等長糯米蒸煮而成，口感Q彈、香氣飽滿，完美吸附蒲燒醬汁的鹹甜滋味，一口飯一口蒲燒鯛魚腹，讓人感到無比大滿足!

南門市場紹興梅干封肉

▼我最愛的南門市場紹興梅干封肉，將五花肉慢火燉煮到入口即化，搭配紹興酒及梅干菜提香，肉感彈性好咬，鹹香甘甜層次豐富~

熊家整隻豬腳禮盒

▼巨無霸的熊家整隻豬腳禮盒，擁有誘人焦糖色澤，皮Q肉嫩、膠質滿滿，份量十足適合多人分享~

宏裕行澎拜海鮮水餃

▼咬下會爆汁的宏裕行澎拜海鮮水餃，以30 年澎湖傳統工法製作，首創干貝融合水餃海味超足，冷凍取出不用解凍，5分鐘就能上桌，是懶人救星也是宵夜好夥伴！

良品開飯 店家資訊

Facebook INSTAGRAM

