自助吧吃到飽只要180元起！平價卻用料實在的高CP值餐廳「界美味火鍋」。

台南永康火鍋名店「界美味火鍋」以平價鍋物與自助吧吃到飽受到許多在地人關注。包含白飯、泡麵、冰淇淋、咖啡與飲料通通免費，海鮮新鮮、份量扎實，是台南小火鍋推薦中的高搜尋熱門選項。

台南永康一帶火鍋店眾多，而「界美味火鍋」因其平價、多樣選擇以及自助吧吃到飽受到在地居民與學生族群的高度討論。店家主打「嚴選鍋物、經典享受」，180元起即可享有白飯、泡麵、冷飲、咖啡、熱茶與冰淇淋等多項品項無限量供應，成為許多家庭聚餐與學生族的固定口袋名單。在台南火鍋市場競爭激烈的情況下，界美味以實在的配料與高回訪率的用餐體驗，在各大美食社群上累積不少正面評價。

界美味火鍋座落永康北興路，店面外觀亮眼辨識度高

界美味火鍋位於臺南市永康區北興路，外觀以黑金色系為主，風格簡潔而辨識度高。門口除了設置外帶取餐區，也提供掃碼點餐的方式，透過LINE即可線上點餐並選擇外帶或外送。店家提供滿500元外送服務，方便住家或辦公室一起訂餐。





用餐空間乾淨明亮，界美味火鍋成為永康聚餐熱門選擇

界美味火鍋店內採用黑色桌椅搭配木質地板，座位間距適中，一人獨享或多人聚餐都不會感到擁擠。大片玻璃窗使自然光灑入室內，能清楚看到自助區與鍋物展示。牆面設計以風味、醬料與食材為主題，呈現店家對品質與用料的堅持。服務人員上餐快速、態度親切，整體環境維持整潔，讓來客普遍給予高分評價。

泡麵、飲料、茶包免費供應，自助選項多到超出預期

界美味火鍋的最大特色之一，是不用額外加價就能享受多款品項無限供應。界美味火鍋的附食抽屜讓許多第一次來的客人驚訝，經典泡麵與意麵整齊排列，多種口感可自由選擇。除主食之外，甜點、飲料也一次囊括，包含冷飲暢飲區、咖啡機與多款茶包、BRAVO冰淇淋、霜淇淋、雪糕。冰品部分口味眾多，芋頭、香草、巧克力、OREO一應俱全，吃完火鍋後搭配霜淇淋更是許多老客人的固定習慣。部份民眾分享，正是因為有這些甜點自助，才讓他們願意多次回訪。

界美味火鍋人氣亮點，爆米花與咔哩咔哩成為隱藏驚喜

除了火鍋常見的附食，界美味火鍋還特別提供黃金爆米花與咔哩咔哩，現場使用專業機器製作，香氣在餐廳中飄散。若想帶回家追劇，一桶只要50元，是許多客人加購的熱門小點。

平價火鍋的靈魂，湯頭與醬料齊全度高

醬料檯乾淨明亮，包含蔥花、蒜泥、辣椒、沙茶、醬油、日式柴魚醬油等基本款，能依照個人口味調整。喜歡重口味的客人也常搭配紅蔥拌醬，許多人表示是整份鍋物的加分靈魂。

界美味火鍋菜單，多款鍋物從臭臭鍋到咖哩鍋一次滿足

最低價位從180元起跳，包含臭臭鍋、牛奶鍋、異國咖哩鍋、素食鍋與韓式部隊鍋等，品項相較其他平價火鍋店更為多元。海鮮系列則包含蛤蜊鮮魚鍋、鮮貝海物鍋、龍蝦海鮮鍋，對於重視CP值的客人，建議可選海鮮鍋，再搭配加購優惠讓整鍋更澎湃。

海鮮鍋物實拍，蛤蜊鮮魚鍋與蝦拚鮮魚鍋最受推薦

蛤蜊鮮魚鍋的滿鍋蛤蜊與厚切魚片是它的最大特色。蛤蜊吐沙乾淨、下鍋即開，湯頭自然清甜。魚片口感細嫩，建議先喝原湯再添加蔥蒜增加層次。而蝦拚鮮魚鍋整排大尾白蝦排列整齊，鮮甜度高、殼好剝。與魚片一起煮時，湯頭愈煮愈香，是不少海鮮控來店時必點的鍋款。紅蔥拌醬拌白飯則被許多客人稱為「邪惡美味」，常常一不小心吃掉兩碗。

滷味配料表現突出，滷鴨血與滷臭豆腐深受好評

滷鴨血色澤深、細孔均勻，一咬就爆汁，辣香明顯卻不嗆；滷臭豆腐外層吸汁、內層保留豆香，下鍋煮更能提升整體味道，是許多客人認為「必點加購」的單品。

肉品新鮮度佳，梅花豬肉片最耐吃

梅花豬油花分布均勻，涮5到7秒口感最嫩。若想加價升級，還有羊肉、培根牛、鯛魚、無骨雞腿等選擇。店家亦提供多款天然蔬菜，讓整鍋風味更清爽平衡。

壽星拼盤與敬老拼盤，提高家庭客回訪率

界美味火鍋提供當月壽星與滿60歲長輩的拼盤優惠，只要出示證件即贈海陸拼盤，內容包含蝦子、蛤蜊與豬肉片。吃素者則可改為蔬食拼盤，對於多人聚餐來說是一項相當實際的加碼福利。

外帶火鍋需求上升，界美味也推出多項外帶與外送方案

外帶任一鍋物可獲得豬肉片5片與飲料1杯，再享10元折抵。滿500元提供外送服務。加購優惠則依蔬菜、海鮮與火鍋料品類提供不同贈送方式，讓家庭煮火鍋更划算。

綜合評價，台南永康火鍋中CP值極高的選擇

界美味火鍋以「平價、澎湃、方便」三大特點取勝。臭臭鍋風味濃郁卻不死鹹，海鮮鍋新鮮度足，紅蔥拌飯成為必加靈魂，自助吧更是誠意滿滿。無論是快速吃飽、家庭聚餐或晚餐外帶，都是永康在地相當可靠的火鍋選擇。

界美味火鍋

地址：臺南市永康區北興路212號

電話：06-2055071

營業時間：平日11:00–14:00、晚餐17:00–21:30，假日則為11:00–21:30。官方資訊以店家公告為準。