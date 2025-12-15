新店推薦美食牛燒肉Yakiniku！澳洲M9和牛海陸雙人餐高CP值。

於新店七張站附近的「牛燒肉 Yakiniku」，主打高 CP 值頂級澳洲 M9 和牛燒肉，是新店聚餐與約會的熱門首選。
想要大啖頂級和牛燒肉又不想荷包大失血，這間鄰近新店捷運七張站的「牛燒肉」絕對是首選。店內裝潢走清新工業風，混搭日式元素營造出放鬆氛圍，完善的抽風設備讓用餐後身上不留異味。最貼心的是老闆還準備了復古彈珠台讓候位也能充滿樂趣，搭配 Google 評論高達 4.8 顆星的優質服務與肉品，讓這裡成為在地人激推的燒肉秘境。
新店七張站交通便利好停車，日式工業風環境寬敞舒適
餐廳位於熱鬧的新店中正路上，交通相當便利，從捷運七張站步行約 6-8 分鐘即可抵達；開車族也不用擔心，旁邊就有收費停車場。店內空間寬敞明亮，結合工業風與日式動漫元素，營造出輕鬆愉快的用餐氣氛，後方還設有半開放式包廂，非常適合多人聚餐。
必點豪華海陸雙人盛合，澳洲M9和牛與頂級海鮮一次滿足
店內菜單選擇豐富，最推薦「豪華海陸雙人盛合」，價格親民卻能吃到頂級食材。套餐內容誠意滿滿，包含澳洲 M9 和牛、各式優質肉品以及新鮮海鮮，份量之大兩個人根本吃不完。隨餐附上的包肉生菜與韓式泡菜，搭配燒肉食用不僅解膩，更能豐富味覺層次。
獨家引進日本空運鑄鐵烤盤，高溫鎖住肉汁梅納反應迷人
老闆對於烤肉器材相當講究，特別從日本空運專用鑄鐵烤盤。這種烤盤導熱快且蓄熱性佳，能讓肉質表面迅速產生梅納反應，鎖住肉汁並散發迷人焦香，且不易沾黏。服務人員換網速度極快，並會貼心觀察客人需求，專業的服務讓用餐體驗更加分。
澳洲M9和牛肋條與橫隔膜，油脂豐富香氣逼人超下酒
雙人套餐中的重頭戲是澳洲 M9 和牛，選用肋條與橫隔膜部位。和牛肋條油脂豐富，建議烤至表面焦脆，香氣最為迷人；橫隔膜則帶有獨特的彈性與濃郁肉香，沾點燒肉醬入口，越嚼越香，絕對是搭配冰啤酒的最佳拍檔。
Choice霜降牛五花軟嫩多汁，板腱牛排帶筋口感層次豐富
除了和牛，套餐中的 Choice 等級牛肉表現也不遑多讓。霜降牛五花帶有厚度，烤至五分熟粉嫩色澤時最為鮮甜多汁；嫩肩板腱牛排中間帶有肉筋，口感軟嫩中帶有嚼勁；牛胸腹則油脂豐富，烤得滋滋作響後沾點檸檬汁與玫瑰鹽，清爽又不油膩。
黃金六兩松阪豬脆口彈牙，蒜醬奶油雞腿香氣濃郁必點
非牛肉類的品項也相當精彩，松阪豬切成一口大小，烤至邊緣金黃焦脆，搭配帶有柴魚香氣的涼拌洋蔥一同食用，開胃又解膩。份量十足的雞腿肉先將雞皮烤至出油焦香，再沾裹在一旁加熱融化的靈魂「奶油蒜醬」，濃郁蒜香與嫩滑雞肉完美結合，令人驚艷。
貼心剝殼藍鑽蝦肉質彈牙，日本生食級干貝鮮甜多汁
海鮮部分展現了店家的高誠意，藍鑽蝦貼心提供了剝殼服務，燒肉時還能同時烤蝦頭增添香氣，蝦肉鮮甜脆口；來自日本的生食級干貝個頭飽滿，稍微燒烤即可鎖住水分，一口咬下鮮甜肉汁在口中爆發。整套吃下來飽足感與滿足感兼具，是值得二訪的優質好店。
牛燒肉
地址：231新北市新店區中正路315號1樓
電話：+886 2-2913-0315
營業時間：週一～週五 17:00~00:00 週六日11:30-14:30 、17:00-24:00（無公休）
延伸閱讀
- 台北夜生活｜Book ing Bar中山店～台北人氣超高的密室酒吧開分店囉！台北酒吧、台北調酒、大同區調酒、捷運雙連站美食
- JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店～經典的法式餐酒料理，傳統老法菜道道美味！老饕必點限量波士頓龍蝦麵、油封鴨腿，捷運劍南站美食
- 【台北美食】Oie Taipei法式餐酒館～台北大安區全新開幕法式里昂風格餐酒館！台北約會餐廳推薦
- 來這吃雞翅賞美景、內湖最美玻璃屋餐酒館在這｜『GUMGUM not only beer&wings雞翅啤酒吧-內科店』｜捷運西湖站美食、內湖科學園區
- 台北內湖美食｜GUMGUM NOT ONLY BEER & WINGS 雞翅啤酒吧內科店～內湖最美的戶外露營風餐酒館、超美的森林系玻璃屋越夜越美麗。捷運西湖站美食