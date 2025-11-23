景美夜市的高cp值平民美食！「蟹老闆10元壽司」用銅板價收服整條夜市。

走進景美夜市，人潮往往會自動為你帶路：跟著隊伍排下去，就會遇見這家以銅板壽司稱霸夜市的「蟹老闆10元壽司」。價格調整後依舊親民，鮭魚與軍艦系列更是必拿，不知不覺就會夾滿一整盒。

「蟹老闆10元壽司－文山景美店」就位在景美夜市的美食戰區，招牌不大，但攤位前總是擠著正在挑壽司的饕客。整排壽司整齊排列在檯面上，從經典玉子燒、豆皮，到軍艦、握壽司、鮭魚系列全部一網打盡。這裡沒有內用座位，完全主打外帶，但靠著親民價格與大量選擇，生意始終不退燒。

依現場調整的壽司價格，仍維持讓人放心夾的銅板魅力

店名雖然還寫著「10元壽司」，但因物價調整，現在多落在11元至26元之間。基本款像玉子燒、豆皮約11元；部分魚料或花壽司約16元至21元；人氣焦糖鮭魚等則會到26元。價格以現場標示為主，但整體來說仍然相當划算，是許多學生和上班族的夜市救星。

鮭魚系列最受歡迎，甜口味醬油是這家最大的台式特色

這天挑了幾款人氣品項。最推薦的是鮭魚握壽司，16元版本片薄但大小實在；21元的油花款則口感更滑順，入口油脂香氣明顯提升。軟絲握壽司吃起來脆中帶彈，比連鎖迴轉壽司略硬，但仍保持新鮮度。所有壽司皆已刷上偏甜的台式醬油，是這家最大的特色，拿了就能直接吃，不需再沾。

快速外帶最實在，想餵飽自己或解嘴饞都很方便

整體來說，景美的蟹老闆壽司是連鎖體系中表現穩定的外帶選擇，品項多、份量實在，一盒下來吃得飽又不傷荷包。部分網路評價對衛生表示疑慮，建議依個人感受決定是否購買，但我自己並未遇過不適的狀況。對想快速帶份晚餐、或逛夜市想添點壽司風味的小吃族來說，這攤絕對是方便又安全的選項。

夜市散步的最佳補給站，最適合順路帶幾盒回家

不論是當正餐或下午茶、宵夜配劇，這家壽司總能在不經意的時刻讓你覺得「不錯」。價格親民、選擇多、口味熟悉，是那種越吃越習慣、偶爾不吃還會想念的夜市平價美食。