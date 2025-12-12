新竹住宿首選新苑名流都會館，高CP值日式商旅，附早餐吃到飽。

新竹火車站住宿推薦新苑名流都會館，主打日式溫馨風格與高CP值房價。擁有寬敞按摩浴缸與豐盛自助早餐，距離車站步行僅三分鐘，是商務出差與旅遊首選。

對於造訪新竹的旅客而言，住宿地點的便利性往往是首要考量。位於新竹市東區大同路上的新苑名流都會館，憑藉著距離新竹火車站步行僅需三分鐘的絕佳地理優勢，成為眾多商務人士與自由行旅客的熱門選擇。飯店周邊生活機能完善，且鄰近城隍廟等知名景點。雖然不是連鎖五星級大飯店，但其樸實溫馨的日式風格與超高CP值的住宿體驗，深受許多日本遊客與外國旅人的喜愛。

新竹商務旅館推薦溫馨大廳，全天候提供咖啡熱茶服務

一踏入飯店大廳，柔和的燈光搭配大量木質調裝潢，營造出如同回家般的放鬆氛圍。雖然空間不算寬敞，但精巧的設計讓人感到溫馨雅致。大廳旁設有舒適的沙發休息區，貼心提供免費的研磨咖啡與茶包，讓剛抵達的房客或是等待辦理退房的旅人，隨時都能享用一杯熱飲暖身。對於提早抵達或退房後仍有行程的旅客，櫃台也提供行李寄放服務，讓新竹之旅更加輕鬆無負擔。

標準雙人房收納機能強大，日式簡約風格舒適好眠

這次入住的標準雙人房雖然坪數精巧，但透過聰明的空間配置，完全沒有壓迫感。房間設計走簡約現代的日式風格，色調溫暖舒適。床鋪軟硬適中並搭配兩顆鬆軟枕頭，保證了一夜好眠。房內最大的特色在於系統櫃數量充足，床側一整排的收納空間非常適合行李較多的旅客使用，能讓房間隨時保持整潔。窗邊設有結合梳妝台功能的書桌，掀開桌面即是鏡子，兼顧了商務辦公與梳妝打扮的需求。

房內設施齊全貼心，保險箱與潔淨快煮壺一應俱全

針對商務旅客的需求，房內床頭兩側皆設有充足的插座與閱讀燈，方便手機充電與睡前閱讀。靠近門口的檯面上備有免費礦泉水、茶包與即溶咖啡，值得一提的是快煮壺清潔得相當乾淨，讓對衛生有要求的房客也能安心使用。衣櫃空間雖然精簡但足夠兩人使用，下方設有靜音小冰箱，整體設施展現了麻雀雖小、五臟俱全的貼心細節。

新竹住宿推薦按摩浴缸房型，乾濕分離衛浴與免治馬桶

衛浴空間是新苑名流都會館的一大亮點，寬敞的浴室採乾濕分離設計，並配備了免治馬桶，整潔度令人印象深刻。最令人驚喜的是房內配置了三角形的大型按摩浴缸，泡澡空間相當寬敞，搭配淋浴區垂直的強力花灑，能有效舒緩旅途的疲憊。備品方面也選用了品質不錯的沐浴用品，洗後肌膚保濕不乾澀，彷彿置身傳統日本湯屋般享受。

豐盛自助早餐吃到飽，品嚐少見日式納豆與中西料理

住宿附贈的自助早餐需前往斜對面姊妹館享用，餐點涵蓋中西日式多樣選擇。最驚喜的是提供台灣少見的日式納豆與地瓜薯條，滿足了眾多日本住客的味蕾。熟食口味清淡不油膩，搭配新鮮水果與現磨咖啡，補貨速度極快且充滿誠意，為旅客開啟活力滿滿的一天。

新竹火車站住宿首選新苑名流，高CP值商旅推薦

總結來說，新苑名流都會館憑藉著鄰近火車站的絕佳位置與日式溫馨風格，成為新竹高CP值住宿首選。無論是商務出差或城市輕旅行，這裡舒適的房間、按摩浴缸與豐盛早餐都能滿足需求。下次造訪新竹時，不妨選擇這間充滿人情味的老字號商旅，享受便利又愜意的住宿體驗。

新苑名流都會館

英文 : Shin Yuan Celeb Metro Hotel

電話 : (03)521-1888

地址 : 新竹市東區大同路20號 (Google地圖)

官方網站 : 新苑庭園大飯店: 新竹飯店

Instagram : 新苑飯店(@shinyuan_hotel)

訂房連結 : Agoda訂房~

停車資訊 : 館外停車場(數量有限)

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

特色： 近火車站、高CP值、豐盛早餐、機能便利

延伸閱讀

台北市中正區【台北住宿】台北喜來登大飯店，豪華體驗與服務細節 | 商務休閒住宿首選攻略 | 米其林星級餐廳 | 中正親子住宿首選

台北市中正區【台北住宿】台北喜來登大飯店，豪華體驗與服務細節 | 商務休閒住宿首選攻略 | 米其林星級餐廳 | 中正親子住宿首選

【宜蘭住宿】凱渡廣場酒店，宜蘭親子渡假首選 | 龜山島海景第一排，自助餐超高評價 | 頭城烏石港住宿推薦