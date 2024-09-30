康橋商旅 台南赤崁樓館｜為了吃來入住？免費早餐宵夜點心，還有自助洗衣腳踏車都免費，台南超高CP值住宿就在這！！

康橋商旅 台南赤崁樓館 位於民權路二段上，距離赤崁樓、吳園藝文中心很近，是個到任何台南景點都很方便的飯店！且不說地理位置方便，小涼更覺得我們是為了吃而入住，因為康橋商旅 台南赤崁樓館下午三點入住開始就可以享受咖啡、餅乾、冰淇淋等午茶，晚上七點又提供宵夜自助吧！早餐更是豐富不已的百匯自助，你說我能不胖上兩公斤嗎？加上房價親民 查詢房價及空房： 易遊網訂房優惠 要不提早預訂可能就沒有房囉！！

康橋商旅全館自2024年起，因應減塑政策，部分旅宿不主動提供一次性備品！

康橋商旅 台南赤崁樓館

電話：06-22533778

地址：台南市中西區民權路二段97號

官網： 康橋商旅 台南赤崁樓館

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入住／退房時間：下午３點／中午１２點

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康橋商旅赤崁樓館有二個停車場，圖下是面臨康橋的對面也是最近的停車場，另一停車場則是在附近走路約2分鐘的路程，但都非常容易客滿，建議準時 check in，早到早停早贏XDD。

一進門就能看到接待櫃檯，雖然空間不大，但飯店人員各個都很親切，且在下午三點check in時還需要稍微得排隊一下，可見康橋在台南已經是響叮噹的名號，大家都愛物超所值的康橋商旅呢～加上這邊的環境離台南火車站、一些名勝古蹟都很近，而且我們當日還遇上不少國外旅客。櫃檯上擺放旅遊資訊圖可以拿取喔！

check in後！拿到房卡的我們並不是馬上回房間放行李，而是如同大家分享得先到午茶區報到XDD

Ｓ在知道要來康橋時，就拿著其他分享的文章來跟我說他一定要大吃這一區的餅乾零食，很多古早味餅乾現在都不好買了！！

茉莉綠茶茶凍

杜老爺冰淇淋／２４小時提供

咖啡、飲料、茶包等都是２４小時提供。

check in後先來個午茶真的很優閒很幸福呢，尤其小孩更是樂開懷！

電梯內會擺放上每個樓層地點，像自助洗衣就在９樓，早餐、宵夜點心都在一樓餐廳。

每一層樓的走道上都會提供飲水機，如果房內的礦泉水喝完可以自行到外面添加，我們是自己有帶水壺，直接補水很方便！

小凉這次是入住的是精緻四人房，大小約7.2坪，空間很寬敞，就算把兩卡28吋的行李整個攤開在地上也沒問題，且房內還有窗戶，微透的自然光和房內的鵝黃色裝潢設計，營造出溫馨的氛圍。

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舒適乾淨的環境，就是給旅人最棒的放鬆區域，且採用的床墊不會過於軟，所以讓小涼一夜好眠！

房間內的角落還有一張小沙發，買食物回來房間，多人一起吃也不用通通坐在床上更方便。

就連床頭旁也有插座，躺著追劇邊充電超方便！

電視機前也有一整排長桌，不只是可以當化妝台亦可當書桌使用，出門在外就是需要有張桌子，不管是擺放啥都很方便！一旁還有礦泉水、面紙、杯子等等，重點這邊的插座不少，對於旅行中的我們超實用！

一旁的衣櫥內有衣架和吹風機。

女孩們住飯店是不是都會擔憂吹風機強力不夠大呢？畢竟大家都是頭髮多又長麻！！一打開衣櫥發現康橋商旅提供的是TESCOM高效速乾負離子吹風機，一整個就樂開懷，完全不用擔心洗髮後要花很多時間吹頭髮囉！

熱水瓶、茶包、咖啡樣樣有！

櫃子下有提供拖鞋可使用唷！

它的衛浴很有水準，是乾濕分離淋浴式(無浴缸)且提供的還是免治馬桶、且洗手台上還有提供洗面乳及身體乳。

特別是淋浴間的按摩蓮蓬頭，看起來一整個就是很享受。不得不說小涼住飯店最擔心的就是高樓層水壓不夠，我要洗頭髮時就會很困擾，結果康橋商旅就沒有這個問題，讓人洗澡的當下心情是美麗的！

浴室內最特別的就是沐浴用品竟然分男、女用，這還是小凉第一次住飯店所見到的貼心呢～畢竟有些男孩流汗後的味道真的是需要男孩專用沐浴阿～

行李整理後，時間也接近晚上七點，正是康橋宵夜場開打！不知道是否因為下大雨，大家都沒有出門、還是就是想要吃看看康橋的宵夜，這天人潮特別的多！

來到台南當然要吃吃台灣傳統美食－擔仔麵囉！！把想要吃的量放入碗內，再交由服務人員燙熟，依照自己想要吃乾的或湯的來加取調味料囉！！

小涼吃擔仔麵少不了油蔥酥、芹菜等，想要吃辣就是再加個辣醬囉～～

乾麵的精隨再於肉燥，但對於小涼來說是滷貢丸ＸＤ

康橋商旅真的很貼心，不管是在宵夜或早餐都會特別準備吃素朋友的餐點呢！這個全素肉燥拌入擔仔麵內真的不輸給葷食喔！

蔥肉包、茶葉蛋、毛豆等都是小孩的愛！

不能錯過的麻辣燙，我們特別喜歡吃！

除了提供現煮的擔仔麵以外，還有涼麵這個選項喔！

水果會依照季節來作更換喔！

當然還有經典的甜品。豆花、紅豆、珍珠以及一旁的芋頭西米露！

這一區在下午茶點時出現過，在宵夜時段也都有提供，且咖啡、冰淇淋、茶包等都是２４小時提供喔！！

宵夜這樣吃真的很過分吧！！所以大家幾乎都把它當晚餐再吃XDD 擔仔麵不管是湯的或乾的都相當好吃，因為鹹香的肉燥加持。麻辣燙內的米血軟Ｑ和黑輪、蘿蔔的甜都有表現出來。看似不起來的蔥肉包，卻很好吃，麵皮不會太乾帶點柔軟滿不賴的！！

９樓提供自助洗衣坊，有洗、有烘，而且還是免費提供的喔！！

就連洗衣袋、洗衣粉、熨斗，都幫你準備好，對於出差多日的商務客人真的很方便！！當然親子顧客更是便利，小孩流汗一天要換的衣服不少，趁入住趕快先洗一波！

竟然還有奶瓶消毒鍋真的太便利了！！

康橋商旅門口停放的腳踏車都可以租借，建議有想使用的朋友可以先跟櫃台預約喔！

康橋商旅 赤崁樓館的早餐時間是07:00~10:00，小涼是八點才下來吃，餐點都還是很齊全，沒有的品項也會再度補齊，所以一點都不用擔心晚起，這也是對慢旅的旅客來說最棒的幸福早餐!

早餐自助吧一定會有的沙拉吧，品項很多，還有堅果類呢

饅頭；吐司、麵包樣樣有，還有提供不少果醬類！！

建議先繞一圈， 再依照自己的喜愛來夾取餐點，建議可以少量多次夾取，以免浪費食物唷！

康橋早餐必吃就是這主廚港式粥品啦！！舀上一碗港式粥品再加上自己喜歡的配料，這邊有皮蛋、蔥花、辣油、胡椒、雲吞脆片以及蛋絲，全來一輪滋味更有層次唷！！不喜歡吃港式的也有提供清粥小菜呢

早餐還有前幾年很夯的現蒸牙齒肉圓，而且這一籠擺放在角落處，還真的要仔細看，這是來到台南必吃，就連花園夜市也有在賣呢！

早餐有提供清粥、米飯等，所以相對的熟食的配菜還滿多樣，一整個就是不怕你吃、就怕你吃不下啦！！

早安！這一區的人潮不少，因為這邊是現煎區域，有荷包蛋、蔥花蛋、蛋餅、蘿蔔糕等～～

早上的飲料多了牛奶、柳橙汁，咖啡、茶包依舊出沒！

來康橋必喝的現煮無糖豆漿！

康橋的早餐結合中式、西式以及港式等，還有替吃早齋的朋友準備不少素食的餐點，再豐富度來說真的很不賴，如果旅客不趕時間，就可以像小量這樣慢慢品嚐，最後在來上一杯咖啡，吃飽喝足再展開一天的旅程唷！

康橋商旅台南赤崁樓館 ，不只環境整潔又舒服且價格也親民！我們當日遇上大雨根本就不想要出飯店，結果一到康橋就有下午茶點可以吃，加上晚上宵夜7點就供應，對我們來說=晚餐又省起來！吃飽喝足後又帶上一杯咖啡、飲料上樓去看電視聊天，隔天一早起來還有早餐自助吧，完全就是吃吃喝喝都在飯店內且還不用多付費，難怪很多住過康橋的旅客都成了忠實客戶，就連小涼這次來訪後也大推給要到台南玩樂的姊妹們～～

康橋商旅 台南赤崁樓館

電話：06-22533778

地址：台南市中西區民權路二段97號

官網： 康橋商旅 台南赤崁樓館

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入住／退房時間：下午３點／中午１２點

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