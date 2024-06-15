來白沙灣要筆記！新北迷你馬餐廳「牛仔莊園」親子遊玩、情侶約會景點不能錯過。來這邊不僅能讓大家飽餐一頓，還有超可愛的迷你馬可以和大家互動。全餐廳共計超過千坪空間超Chill，除了白天可以感受充滿異國風景，晚點來看夕陽、夜景，也絕對是超浪漫的選擇。







新北迷你馬餐廳「牛仔莊園」地點位在新北三芝，可以選擇於捷運淡水站轉客運，或是自行駕車前往；餐廳旁邊有附設停車位，不用擔心愛車無處安放。如果大家是開車前來的話，周邊鄰近的景點包含淺水灣、白沙灣，也十份適合夏季一同前往踩點。







來這邊最重要的，當然就是看迷你馬囉！「牛仔莊園」全餐廳共有超過千坪的空間，超大一片綠油油的草原，彷彿置身於美式西部牛仔風情饗宴，輕鬆恣意地享受著陽光，讓人心曠神怡。而餐廳這邊不定時也會牽著迷你馬和用餐的朋友互動，是個相當適合情侶約會，或親子遊玩的好地方。





餐點部分主打美式口味，包含義大利麵、牛排排餐、炸物沙拉等，選擇相當多樣化，這次選擇了「酥炸魚柳青醬義大利麵」、「莊園海陸雙拼」兩份主餐。



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新北迷你馬餐廳 牛仔莊園

前者青醬香氣十分濃郁，搭配淡菜與酥炸魚柳，份量相當足夠；後者則是有7oz的現煎牛排與大蝦，放在鐵上吱吱作響的模樣，軟嫩的牛排加上微辣的黑胡椒醬，不會因為是主題餐廳而在味道上有所怠慢。甜點選擇了「巧克力布朗尼冰淇淋」，布朗尼扎實中帶有巧克力的濃郁，搭配綿密牽絲的香草冰淇淋，滿足了甜點控的味蕾。

地址：新北市三芝區古庄108之1號

營業時間：每天10:00–21:00