週末一定要預約的動物咖啡廳！台北狐獴咖啡廳「75度獴」於小巨蛋、敦南皆有分店，來這邊不僅能看到紅蹦亂跳的狐獴們，甚至還能直接抱住狐獴，讓他們在懷裡睡覺。不過不要以為是動物咖啡廳，就小看菜單，這邊的餐點可是相當美味，一點都不輸外面的咖啡廳。







去貓咪咖啡廳吸貓如果吸膩了，現在就來試試吸狐獴吧！台北狐獴咖啡廳「75度獴」繼小巨蛋店爆熱門後，今年於台北東區展開新分店，鄰近忠孝敦化站的位置，不同於一店主打親子客，敦南二店從裝潢到餐點，走輕奢質感路線，互動區也規劃更大空間。





這邊與一店相同，為了保護狐獴們的健康，進到店面要先脫下鞋子，並換上店家提供的拖鞋才能入店。大家如果會害怕赤腳尷尬，來之前記得先穿上襪子。



推薦閱讀：貓奴暱稱貓咪牛郎店！寧夏夜市貓咖「転運棧-貓中途咖啡廳」貓奴一定要踩點，狂推「炸物拼盤、冰淇淋布朗尼」擼貓吃飯我都要。





而店面最深處可以看到玻璃窗內有狐獴們在裡頭睡覺、跑跳，十分可愛。看到這邊一定會情不自禁地想拿起手機拍照，不過要注意，拍攝時請將閃光燈先行關閉，才不會嚇到膽小的狐獴們。





狐獴動物咖啡廳 75度獴 敦南旗艦店

雖然主打動物咖啡廳，不過這邊菜單也不容小覷！台北狐獴咖啡廳「75度獴」不只吃得到德國豬腳、櫻桃鴨、炙燒嫩肩牛肉等肉品，還有整隻小捲，與搭配日本生食級干貝的義大利麵，應有盡有，任君選擇，完全不輸一般餐廳。那當然，這邊最重要的絕對是和狐獴互動環節！每一桌會附上一份互動注意事項，請先閱讀完上面的內容，並簽名後交給店員，而後就可以先行用餐，並等待通知即可。進到互動區內，每場次皆會有15分鐘的時間和狐獴直接接觸，人數有4至6人，假日因人潮較多，會有併桌一同互動的情況。在這邊，店員會一步步教學該如何抱緊或撫摸狐獴；有時候狐獴不一定會乖乖安靜地給大家抱，可能會站到大家肩膀上，或是開始在身邊繞來繞去，讓人直呼超可愛。家長若有攜帶六歲以下孩童要注意！「75度獴」敦南二店規定店內是不接待六歲以下孩童，而小巨蛋一店則是可以進入用餐區，但無法進入互動區。看到這邊，如果大家等不及想要吸狐獴的話，現在就趕緊搶先訂位，因為店家假日時段可是超級搶手，沒訂位可能進不去呢。

地址：台北市大安區敦化南路一段295巷32號

訂位電話：(02) 23254569

營業時間：每週二至日 11:30 ~ 21:00（週一公休）

狐獴動物咖啡廳 75度獴 敦南旗艦店 推薦／注意事項

注意事項：若音量過大及在店內嬉鬧，店家會請客人離場，已點餐將照樣收取費用；店內不接待六歲以下孩童

推薦品項：綜合堅果沙拉、西班牙海鮮墨魚義大利麵、炙燒嫩肩牛松露燉飯