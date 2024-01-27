貓奴都暱稱這裡是「貓咪牛郎店」！台北市寧夏夜市附近，2023年新開幕的貓咪咖啡廳「転運棧-貓中途咖啡廳」，主打貓咪中途、貓咪咖啡廳，店內的貓貓店員們大多是救援而來、等待領養的小貓，親人可愛、常窩在客人大腿上撒嬌陪吃飯，讓許多貓奴戲稱是「台北最強貓公關」，有空就要來踩點、擼貓吃美食。







距離寧夏夜市一個路口距離的「転運棧-貓中途咖啡廳」，是由Youtube頻道「瘋寵玩家」為貓咪跟貓奴們打造的療癒空間，一樓為貓咪、奴才的小物賣場，用餐區則在二樓與三樓。其中，二樓採和式低桌椅規劃，更貼近貓咪們，常常一坐下就有貓咪窩到腿上、爬進外套包包裡休息，而三樓則是正規桌椅以及半開放包廂設計，適合貓奴們聊天吃飯，假日預約可以備註用餐座位，選擇希望坐在二樓或三樓。







特別的是，在二三樓用餐空間中，更特別為貓咪們量身設計與佈置，在二樓設置了透明空橋，抬頭看貓咪居高臨下的霸氣模樣，在和式桌子、坐墊區也是貓咪們穿梭的樂園。三樓則規劃一座貓跳台仙人掌，給貓咪們躲藏休息，兩層樓都有一整面貓抓布牆面，活潑的貓咪甚至會「爬牆」玩超嗨，讓用餐空間對貓咪、對人來說都是舒服自在的。





転運棧-貓中途咖啡廳 營業資訊

地址：台北市大同區天水路2-3號

電話：02-25585133

線上預約：https://walkr.tw/6ljtFGO2



転運棧-貓中途咖啡廳 春節限定活動

活動期間：2024/1/23-2/21

活動方式：全館消費滿千，就可抽「転運紅包乙次」，每抽皆有獎，有機會獲得「假日特例2、3樓通行證」、「平日擼貓3H」、「指定餐點免費招待」等獎項。



転運棧-貓中途咖啡廳 預約注意事項

1、假日預約可備註希望安排二樓/三樓用餐。

2、貓咪每日約16:00、19:00放飯，可觀賞貓咪集體用餐。



転運棧-貓中途咖啡廳 入場注意事項

1、每人餐點低消 $300元 (加總平均), 所有餐點加收 10% 罐罐費 。

2、不可攜帶寵物入場。

3、十二歲以下無法入場。

4、轉運棧以貓咪的安全為最高守則，勿抱貓、餵食貓咪、打擾熟睡貓咪、使用閃光燈、介入貓咪打架等。