貓奴都暱稱這裡是「貓咪牛郎店」！台北市寧夏夜市附近，2023年新開幕的貓咪咖啡廳「転運棧-貓中途咖啡廳」，主打貓咪中途、貓咪咖啡廳，店內的貓貓店員們大多是救援而來、等待領養的小貓，親人可愛、常窩在客人大腿上撒嬌陪吃飯，讓許多貓奴戲稱是「台北最強貓公關」，有空就要來踩點、擼貓吃美食。
距離寧夏夜市一個路口距離的「転運棧-貓中途咖啡廳」，是由Youtube頻道「瘋寵玩家」為貓咪跟貓奴們打造的療癒空間，一樓為貓咪、奴才的小物賣場，用餐區則在二樓與三樓。其中，二樓採和式低桌椅規劃，更貼近貓咪們，常常一坐下就有貓咪窩到腿上、爬進外套包包裡休息，而三樓則是正規桌椅以及半開放包廂設計，適合貓奴們聊天吃飯，假日預約可以備註用餐座位，選擇希望坐在二樓或三樓。
特別的是，在二三樓用餐空間中，更特別為貓咪們量身設計與佈置，在二樓設置了透明空橋，抬頭看貓咪居高臨下的霸氣模樣，在和式桌子、坐墊區也是貓咪們穿梭的樂園。三樓則規劃一座貓跳台仙人掌，給貓咪們躲藏休息，兩層樓都有一整面貓抓布牆面，活潑的貓咪甚至會「爬牆」玩超嗨，讓用餐空間對貓咪、對人來說都是舒服自在的。
転運棧店內的貓貓們，是由店家與愛爸、毛怪樂園配合，把救助來的貓咪們安置、經過親訓之後，才能在用餐區與客人們接觸、玩耍，除了3隻店貓之外，目前餐廳內有近20隻貓咪們都是可以領養的，希望透過與客人互動，能夠找到一個家，如果有心儀的貓咪，經過貓咪互動熟悉、並填寫領養表單、與愛爸訪談評估，把貓主子帶回家用心侍奉。營業個4月至今在「転運棧」已經送出超過20隻貓貓，也正是呼應店名「転運棧」，貓咖是這些貓貓們等待轉運、暫時休息的療癒客棧。
在貓咖中的「餐點」也是一大重點，不只貓要可愛、餐點也要好吃、划算才能讓人一訪再訪。転運棧菜單主推「義大利麵、燉飯」系列，主廚推薦的「嘿嘿墨魚中卷燉飯」小辣開胃、還有鐵粉狂推「私房雞翅」原味、金沙風味都涮嘴。此外，蛤蜊義大利麵系列、以及炸物點心也是編輯推薦的不踩雷清單，甜點則有焦糖布丁、冰淇淋融岩布朗尼，無論是吃正餐、吃點心、下午茶通通都能滿足，但要注意不要讓貓貓們吃到人的食物。
如果要幫助貓咪們，除了用餐消費、收取10%「罐罐費」之外，也可以透過「奉納箱」或是捐贈玩具、貓草、抓板當作貓咪們送養的「嫁妝」。在店內也有不定期的互動活動，即日起配合春節，消費滿千就可以抽紅包，中獎機率100％，有機會抽中指定餐點免費、不受控間限制二三樓擼貓暢飲、平日加長擼貓時間3小時等獎項，貓奴通通衝起來。
推薦閱讀：飯店也開貓咖！新開幕「擼らら Sweets」貓咪咖啡廳朝聖攻略，貓奴擼貓場次、擼貓入場方案帶你看。
転運棧-貓中途咖啡廳 營業資訊
地址：台北市大同區天水路2-3號
電話：02-25585133
線上預約：https://walkr.tw/6ljtFGO2
転運棧-貓中途咖啡廳 春節限定活動
活動期間：2024/1/23-2/21
活動方式：全館消費滿千，就可抽「転運紅包乙次」，每抽皆有獎，有機會獲得「假日特例2、3樓通行證」、「平日擼貓3H」、「指定餐點免費招待」等獎項。
転運棧-貓中途咖啡廳 預約注意事項
1、假日預約可備註希望安排二樓/三樓用餐。
2、貓咪每日約16:00、19:00放飯，可觀賞貓咪集體用餐。
転運棧-貓中途咖啡廳 入場注意事項
1、每人餐點低消 $300元 (加總平均), 所有餐點加收 10% 罐罐費 。
2、不可攜帶寵物入場。
3、十二歲以下無法入場。
4、轉運棧以貓咪的安全為最高守則，勿抱貓、餵食貓咪、打擾熟睡貓咪、使用閃光燈、介入貓咪打架等。