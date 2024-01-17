貓咪咖啡廳新開店！不只百貨公司有貓咖，現在連飯店都有貓咖可以吸貓、擼貓，宜蘭綠舞觀光飯店全新打造「擼らら Sweets」貓咪咖啡廳，窩客島實際開箱帶你看看超萌「貓咪店長」，還有入店擼貓的場次、價格、搭配住宿方案攻略，擼貓之旅現在就衝。



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由綠舞觀光飯店全新打造的「擼らら Sweets」貓咪咖啡廳，近日正式開幕，地點就位於綠舞觀光飯店正門售票處旁，因此即使不進入綠舞園區內，也可以直接朝聖貓咪咖啡廳。外觀以粉紅色小木屋設計，店內分為跳台區、以及三面落地窗景的沙發區2部分，貓店長們就在其中自由穿梭、與貓奴們互動。







在店內的「貓店長」們除了有短腿「曼赤肯、小步舞曲」、呆萌可愛的「英國長毛、英國短毛」等品種貓之外，還有好動可愛的米克斯一起與貓奴們玩耍，店內貓貓們目前都是年紀輕的小貓，用逗貓棒很容易揪能吸引貓貓圍繞身邊，成就感高。此外，店家會提供襪套避免腳上沾附過多貓毛，也提醒除非是貓貓主動上身，否則不要抱起店內貓咪，避免貓咪們掙扎受傷。





擼らら Sweets

擼らら Sweets的用餐時段每天有四梯次，從早上9:30起至下午17:00，每場次90分鐘、一次限額30人，不限年齡皆可入場，無論是跟貓貓們享受下午茶時光，或是住綠舞飯店（貓咪不能陪睡覺）、早上起床跟貓貓們吃早午餐都很可以。在餐期中還有會「貓貓餵食秀」讓人捕捉貓咪埋頭吃飯的超萌模樣，一定不能錯過。入場低消為每人300元起，除了菜單上飲品、甜點之外，甚至連逗貓棒、貓草娃娃都可以抵低銷，推薦買一支逗貓棒入場會增添更多玩法。餐點部分主推鮮奶油千層蛋糕、貓咪肉球圖案馬卡龍，還有貓貓馬林糖趴在杯子上的「女神芭絲特」造型拿鐵，同時還要注意不能讓貓貓們吃到你的食物。如果想來一趟貓貓小旅行，綠舞也推出專屬的「擼らら Sweets森友會」一泊二食住房專案，於即日起至2024/6/30，四人入住平均每人只要NT$2,897起，其中更推薦全新升級的「漓」極景家庭套房，樓中樓設計的6人房，上下樓皆有浴缸、還能從陽台跳往龜山島，適合全家一起出遊。本專案包含擼らら Sweets貓咖甜點、飲品，還能和綠舞人氣萌寵互動，包含水豚、楊駝、梅花鹿，小動物們通通一次Get。

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號（綠舞園區售票入口旁）

電話：0911587776



綠舞國際觀光飯店 擼らら Sweets森友會 一泊二食住房專案

活動期間：即日起至2024/6/30

活動網址：https://walkr.tw/BPKknPtU