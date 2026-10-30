冰箱裡絕對不能沒有它！揭開瑞穗鮮乳「好喝不是偶然」的秘密，千項把關連獲10年金獎肯定！

▲早餐搭配鮮乳是許多人開啟一天的日常。瑞穗鮮乳日復一日堅持追求卓越好品質，連續10年獲得國際金獎肯定，是全家人日常最值得信賴的選擇。（圖／WalkerLand攝）

人氣育兒創作者小艾媽媽，這次給寶貝女兒佳佳出了一個超萌的「解鎖任務」：想吃熱騰騰的鬆餅，就得自己去採買雞蛋、鬆餅粉和鮮乳！其實對許多家庭來說，鮮乳絕對是冰箱裡「絕對不能斷貨」的常備神物！不管是早晨倒一杯配早餐、下午烤點心加入麵糊，還是媽媽們幫自己沖杯療癒拿鐵，天天都少不了它。正因為每天都要喝下肚，品質夠不夠穩定安心，絕對是爸媽挑選的唯一關鍵！「瑞穗鮮乳」透過超過千項的嚴格把關，守護大家最熟悉的順口醇香，成為全家大小最堅強的美味後盾！

順口，來自從牧場出發的堅持

走進超市，佳佳興奮地推著購物車尋找食材。小艾媽媽雖然放手讓她嘗試，但遇到每天都要喝的鮮乳，還是不得不小心把關。瑞穗鮮乳明白媽媽們的心情，因而加倍謹慎，早在牧場端就開始悉心控管。乳牛的飼料、飼養環境、健康狀況與榨乳流程，都與生乳品質息息相關，酪農每天細心照顧牛隻的同時，也留意貯乳設備的溫度與清潔；專業輔導人員則從飼料配方、飼養技術、疾病防治到牧場作業流程，協助酪農持續改善。這些消費者看不見的細節，卻是鮮乳能否穩定順口的重要起點，為每一瓶鮮乳打下好喝的基礎。完整影片內容可見：小艾的育兒日誌。





▲1858ml家庭號是許多人家裡冰箱的常備品。瑞穗鮮乳從牧場乳源管理開始，便為全家人每天飲用的鮮乳品質層層把關。（圖／WalkerLand攝）

通過1039項嚴格檢驗的鮮乳，守護每一口幸福

生乳離開牧場後，品質把關仍持續進行。收乳前，工作人員會確認生乳的溫度與外觀，通過現場檢測才能裝入乳車，並以低溫狀態儘速送往生產端；進廠後也要接受檢驗，才能進入清淨、均質、殺菌與充填包裝等製程。完成包裝的成品通過最後測試後，才能送往各地通路。



當佳佳將鮮乳慢慢加進鬆餅麵糊、媽媽們早上將鮮乳倒入麥片，或上班族出門前為咖啡添上奶香，消費者每次打開瑞穗鮮乳，每一口熟悉的風味背後，是瑞穗鮮乳從牧場管理、生產監控到配送過程中至少1039項檢驗的守護。



▲瑞穗鮮乳堅持1039項檢驗、牧場乳源管理、全程低溫配送，透過嚴謹的層層把關，確保每一口鮮乳一樣香醇、一樣安心。（圖／WalkerLand攝）

把每天做到最好，連續十年獲國際金獎肯定

多數家庭採購者沒有時間逐項研究製程，因此清楚可辨識的品質肯定，是選購時的重要參考。小艾媽媽分享，自己會優先留意產品的認證與獲獎紀錄；瑞穗鮮乳連續10年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及iTi風味絕佳獎肯定，讓她更容易選出適合全家日常飲用的鮮乳。



▲小艾媽媽表示鮮乳是全家很常喝的飲品，所以挑選時會特別留意品質認證及獲獎標章。（圖／小艾的育兒日誌授權提供IG@montessorilifeda）

瑞穗鮮乳以不同容量融入一家人每日的生活：1858ml家庭號適合全家分享，930ml方便料理運用；290ml容量輕巧，孩子想喝時容易拿取，也適合上班族放入提袋搭配早餐。不同容量呼應不同需求，但每一瓶瑞穗鮮乳都經過同樣嚴謹的品質控管，才能連續十年維持卓越好品質，提供熟悉、安心的好味道。

▲290ml瑞穗鮮乳方便孩子拿取，搭配餅乾就是溫馨的午後點心，也照顧一家人不同時刻的飲用需求。（圖／WalkerLand攝）

安心這件事，瑞穗鮮乳比你先想到

對負責全家飲食與採買的人而言，熟悉的品牌比自己更在乎細節，並獲得專業認可，自己便可不用反覆研究商品與製程，才是真正省心的日常。小艾媽媽讓三歲的佳佳從採買開始，體驗親手完成鬆餅的樂趣，只在需要判斷的地方替孩子把關。瑞穗鮮乳也將這份堅持放進每個環節，因而連續10年獲得國際金獎肯定，讓每天喝的鮮乳不只順口，更成為能夠長久信賴的日常選擇。安心這件事，瑞穗鮮乳比你先想到，讓家人喝得開心，也讓負責採買的人真正放心。

