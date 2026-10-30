台北士林萬麗酒店萬聖節甜點太可愛！幽靈麻糬、蜘蛛絲南瓜塔登場，還有420元魔法調酒自己玩

萬聖節連甜點都變可愛了！台北士林萬麗酒店推出幽靈麻糬、蜘蛛絲南瓜塔，自助餐1,580元起，還有420元DIY魔法調酒。資深編輯李維唐提醒，限定調酒只到10月31日。

台北士林萬麗酒店今年萬聖節直接把幽靈、蜘蛛絲和南瓜搬上餐桌，士林廚房推出多款萬聖節造型甜點，自助餐每位1,580元起，還有R bar逸庭酒吧限定420元「鍊金術師」DIY調酒，讓大人也能玩一場魔法實驗。從紫色磅蛋糕、蜘蛛絲南瓜生乳塔，到能自己混搭6款風味的紫色調酒，連酒店公共空間都換上萬聖節布置，不必特別變裝，也能從吃甜點、拍照一路玩到夜晚，把萬聖節的儀式感安排得滿滿。



▲台北士林萬麗酒店「R bar逸庭」以挑高空間、紫色沙發與大片落地窗營造時尚氛圍，白天能享受窗外綠意，夜晚則適合約朋友來杯調酒，萬聖節想安排一場有質感的微醺約會，這裡也是不錯的選擇。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理

士林萬麗萬聖節自助餐1,580元起

今年萬聖節想找間有氣氛的餐廳聚餐，台北士林萬麗酒店一樓「士林廚房Shihlin Kitchen」把節慶巧思放進自助餐檯，原本熟悉的烘焙甜點換上幽靈、南瓜與鬼臉造型，光是看著餐檯上的各種小巧思，就能感受到萬聖節的趣味。這次特別推出造型紫薯磅蛋糕、南瓜生乳塔、麻糬幽靈與鬼臉麵包，從外型到內餡都藏著不同設計，讓吃甜點多了一份拆解驚喜的樂趣。

士林廚房自助餐每位1,580元起，除了能享用餐檯上的多樣餐食，還能把萬聖節限定的造型甜點一起列入聚餐清單。現場更有主廚手工製作的造型翻糖蛋糕，提供賓客拍照留念，讓萬聖節不只出現在餐盤裡，也成為朋友聚會時值得留下的畫面。

紫薯磅蛋糕藏米香與可可風味

喜歡紫色系甜點的人，這次可以特別留意「造型紫薯磅蛋糕」。以可可磅蛋糕為基底，揉入米香增添口感變化，上層再覆蓋紫薯泥，讓整體呈現鮮明的紫色外觀。比起單純用色彩吸引目光，這款甜點還把可可、穀物與紫薯結合在一起，從蛋糕本體到表層裝飾都有不同層次。

磅蛋糕原有的紮實質地，搭配米香帶來的顆粒口感，再加上紫薯泥的細緻外層，讓每個組成元素都有自己的特色。對喜歡紫薯或可可風味的人來說，這款甜點不只是萬聖節限定的應景造型，也能從食材搭配感受到主廚的小巧思。

南瓜生乳塔拉出蜘蛛絲造型

萬聖節怎麼能少了南瓜。「南瓜生乳塔」把節慶代表元素變成甜點主角，將熬煮過的南瓜與乳酪一起打製成細滑內餡，讓南瓜本身的風味與乳酪結合。最吸睛的地方則是上方裝飾，主廚利用棉花糖拉絲，做出宛如蜘蛛網般的線條，讓原本精緻的生乳塔多了一點萬聖節的神祕感。

南瓜與乳酪的組合，讓這款甜點有別於一般南瓜造型糕點，內餡以細滑質地為特色，外觀則透過棉花糖蜘蛛絲帶出節慶趣味。對於喜歡拍美食照的人來說，蜘蛛絲造型也是這次萬聖節甜點中相當有辨識度的設計。



▲萬聖節甜點可愛到捨不得吃。幽靈造型、南瓜鬼臉、蜘蛛裝飾通通搬上甜點盤，還有繽紛馬卡龍與迷你塔點綴其中，從搞怪到可愛一次滿足，光是這一盤就讓人忍不住想多拍幾張。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理

麻糬幽靈竟然藏紅豆與堅果香

看起來可愛的幽靈，這次也變成可以吃的甜點。「麻糬幽靈」以香草磅蛋糕為主體，加入碎核桃與杏仁粉，讓蛋糕多了堅果香氣與口感層次，再以帶有顆粒感的紅豆餡點綴，呈現帶有紅豆大福意象的造型。光看名稱可能以為是一般麻糬，實際配方卻以香草磅蛋糕為核心，藏著不同於外觀想像的食材組合。

香草、核桃、杏仁與紅豆各自帶有不同香氣，讓這款幽靈甜點從造型到食材都很有話題。尤其帶有顆粒感的紅豆餡，與蛋糕、堅果元素形成對比，也讓幽靈造型多了一份日式和菓子般的可愛印象。

鬼臉麵包包進地瓜乳酪內餡

萬聖節餐檯上還有一款讓人忍不住多看幾眼的「鬼臉麵包」。主廚利用白麵團、甜麵糰與可可醬製作鬼臉五官，把原本平凡的麵包變成帶有萬聖節表情的烘焙作品。外型走俏皮路線，內餡則選用炭烤地瓜泥與乳酪，再加入少許肉桂粉，讓地瓜的自然甜味與肉桂香氣成為主要特色。

這款麵包的有趣之處，在於外型與內餡形成不同感受。外觀帶著鬼臉的搞怪氣氛，內餡卻是熟悉的地瓜、乳酪組合，搭配肉桂香氣，呈現帶有秋季氣息的烘焙風味。比起單純做出萬聖節造型，從麵團到內餡都安排了不同細節，也讓這款鬼臉麵包成為值得留意的餐檯品項。



▲幽靈竟然躲進甜點裡。白色幽靈造型搭配綠色怪物小蛋糕，旁邊還有露出繽紛牙齒的鬼臉麵包，連小巧塔點都加入萬聖節元素，每一款都有自己的搞怪表情，讓原本的甜點時光瞬間變成趣味派對。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理

420元鍊金術師調酒自己調

吃完萬聖節造型甜點，想把節慶氣氛延續到夜晚，台北士林萬麗酒店「R bar逸庭」也準備了另一場驚喜。酒吧即日起至10月31日推出萬聖節限定「鍊金術師」DIY調酒組合，每組420元，讓賓客自己決定調酒風味，體驗如同魔法實驗般的調配樂趣。

這次主調酒以蝶豆花、接骨木糖漿、琴酒與氣泡水調製，呈現帶有神祕感的紫色調，風味融合花草香氣、淡雅甜感與清爽氣泡。酒吧另外搭配6款不同特色的Shot，賓客可以依照喜好單獨品飲，也能將選擇的風味加入紫色主調酒，觀察色彩與風味變化。比起直接點一杯調酒，自己選擇搭配方式，更有參與萬聖節魔法遊戲的感覺。

6款魔藥調酒玩出不同風味

這次「鍊金術師」最有趣的設計，就是6款Shot都有自己的魔法名稱與風味個性。「Blood Spell血色咒語」以莓果酸甜為特色，「Witch’s Tears女巫之淚」帶來檸檬的清爽感，「Dark Curse黑暗詛咒」則走咖啡酒香路線，讓喜歡果香與咖啡風味的人都能找到不同選擇。

另外3款也各有特色。「Golden Elixir黃金靈藥」結合蜂蜜與果香，「Forest Potion森林秘藥」帶有薄荷、萊姆的清新氣息，「Mystic Bloom神秘花語」則以花香與微酸風味為主。6款Shot從莓果、柑橘、咖啡到草本花香都有不同方向，可以選擇自己喜歡的味道，也能嘗試加入主調酒後的變化。這次萬聖節不用真的學魔法，坐在酒吧裡就能當一回調酒鍊金術師。



▲這杯紫色魔法調酒竟然可以自己玩。R bar逸庭萬聖節限定「鍊金術師」調酒，以蝶豆花、接骨木糖漿、琴酒與氣泡水調製紫色主杯，再搭配6款不同風味的Shot，從莓果、檸檬到咖啡酒香都能自由選擇，每組420元，讓人過一回調酒鍊金術師的癮。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理

士林萬麗全館萬聖節布置登場

除了餐桌上的幽靈與酒杯裡的魔法，台北士林萬麗酒店也同步安排全館萬聖節布置，讓節慶氛圍從一樓士林廚房延伸到酒店公共空間。白天可以安排萬聖節主題聚餐，欣賞餐檯上的造型甜點與手工翻糖蛋糕，到了夜晚，再到R bar逸庭感受限定調酒的互動樂趣。

如果今年萬聖節不想只安排變裝派對，這種結合造型甜點、主題調酒與酒店空間布置的餐飲活動，也提供了另一種過節選擇。無論是朋友聚餐、情侶約會，或單純想找個有萬聖節氣氛的地方吃飯，都能依照自己的喜好安排。特別提醒，鍊金術師限定調酒供應至10月31日，士林廚房自助餐每位1,580元起，DIY調酒每組420元，以上價格均須另加10％服務費，預訂前可先確認餐期與供應資訊。









士林廚房Shihlin Kitchen

餐飲特色：萬聖節造型甜點、自助餐與主廚手工造型翻糖蛋糕。

自助餐價格：每位1,580元起，另加10％服務費。



早餐時間：平日06：30至10：00，例假日07：00至10：00。

午餐時間：11：30至14：00。

晚餐時間：18：00至21：00。

週末下午茶：週六、週日15：00至17：00。

訂位電話：02 8861 2389轉11611。

R bar逸庭

活動名稱：萬聖節限定「鍊金術師」DIY調酒。

活動日期：即日起至2026年10月31日。

活動價格：每組420元，另加10％服務費。

活動特色：紫色主調酒搭配6款特色Shot，可自行選擇品飲及混搭方式。

營業時間：每日14：30至23：00。

最後點餐：22：30。





台北士林萬麗酒店

酒店地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

酒店電話：02 8861 2389

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