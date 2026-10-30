台北萬聖節越夜越精彩！文華東方復古殭屍派對玩到凌晨1點，5款調酒無限暢飲，暗黑甜點305元起限時開賣

台北萬聖節玩到凌晨1點！文華東方推出復古迪斯可派對，5款調酒無限暢飲，暗黑甜點305元起。資深編輯李維唐認為，白天吃甜點、晚上玩派對，正好串起萬聖節的2種玩法。

台北萬聖節不只變裝討糖，還能一路狂歡到凌晨1點！台北文華東方酒店今年推出「Zombie Disco」萬聖節復古派對，10月30日、31日連續2晚在M.O. Bar登場，現場有DJ演出，還能暢飲5款萬聖節限定調酒、精選酒款，每人2,400元加10%服務費。想走甜點路線也有驚喜，文華餅房同步推出3款「奇幻暗夜」萬聖節小蛋糕，從芋頭紫煙、櫻桃巧克力到南瓜造型通通有，305元起就能入手，限時販售至11月1日，讓今年萬聖節從下午茶一路玩到深夜。

▲萬聖節甜點也能美得很有戲。台北文華東方酒店一次推出3款暗黑系小蛋糕，紫色魔法煙霧、櫻桃巧克力與俏皮南瓜造型通通有，從芋頭奶霜到花生慕斯各有特色，305元起就能把萬聖節氣氛帶回家。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理



文華東方萬聖節甜點305元起

萬聖節甜點不一定要走可怕路線，做得精緻又帶點神祕感，反而更讓人想收藏。台北文華東方酒店「文華餅房」今年由行政西點主廚胡利雲設計，以「奇幻暗夜」為主題推出3款限定小蛋糕，將萬聖節常見的暗黑元素變成甜點造型，再以芋頭、巧克力、櫻桃與南瓜意象呈現不同風格。

這次3款小蛋糕分別是「暗夜幻想」、「暗夜森林」與「暗夜南瓜」，售價落在305元至315元之間。從紫色魔法煙霧般的視覺設計，到帶有森林氣息的巧克力甜點，每款都有自己的造型與風味組合。無論是萬聖節聚會想準備應景甜點，還是下午茶想換點不同的口味，都能找到適合的選擇。

暗夜幻想芋頭蛋糕紫煙超夢幻

喜歡芋頭甜點的人，可以先把「暗夜幻想」放進口袋名單。這款售價305元的小蛋糕，以森林裡繚繞的魔法紫煙為設計靈感，將萬聖節的神祕氣息轉換成帶有紫色調的甜點造型，比起傳統南瓜或鬼怪造型，多了一份細緻又帶點奇幻的視覺感。

風味則以芋頭為主角，使用芋頭海綿蛋糕搭配芋頭奶霜內餡，讓芋頭香氣從蛋糕體一路延伸到內餡。海綿蛋糕與奶霜的組合，讓整體風味設定走向柔和、溫潤的路線，特別適合平常就喜歡芋頭香氣，又想在萬聖節吃點精緻小蛋糕的人。

▲這款紫色魔法甜點也太夢幻。文華餅房「暗夜幻想」把芋頭海綿蛋糕與芋頭奶霜藏進紫色造型裡，搭配蝙蝠巧克力裝飾與煙霧效果，神祕感直接拉滿。芋頭控看到這款305元的萬聖節限定蛋糕，真的很難不心動。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

暗夜森林巧克力藏櫻桃果香

巧克力控則可以鎖定「暗夜森林」，同樣售價305元。這款甜點以深色森林為靈感，將巧克力與櫻桃的經典組合放進萬聖節主題裡，利用深色調與櫻桃的鮮明色彩形成對比，呈現出帶有神祕氣息的甜點風格。

內層選用巧克力瑪德蓮慕斯，搭配櫻桃凍與香草香緹，讓巧克力、果香與香草香氣彼此呼應。巧克力慕斯的濃郁風味，遇上櫻桃凍的清甜果香，再加入香草香緹的柔和奶香，讓這款甜點的味道不只是單純的巧克力甜味，而是多了不同層次的香氣變化。

暗夜南瓜花生慕斯搭檸檬焦糖

說到萬聖節，最不能少的當然就是南瓜。「暗夜南瓜」售價315元，直接以節慶最具代表性的南瓜作為造型靈感，讓人一眼就能聯想到萬聖節，也是3款限定甜點中最有傳統節慶辨識度的一款。

有趣的是，這款小蛋糕雖然以南瓜為造型主題，風味主角卻是花生慕斯與檸檬焦糖凍。花生慕斯帶出濃郁堅果香氣，搭配檸檬焦糖凍的酸甜滋味，讓濃厚與清爽的味道形成對比。對於喜歡花生甜點，或是想試試不同於一般南瓜風味甜品的人來說，這款組合相當值得留意。

文華餅房萬聖節甜點只賣到11月1日

這次文華餅房的3款萬聖節限定小蛋糕，供應時間只到11月1日。想趁萬聖節安排下午茶，或是買幾款不同口味回家與親友分享，可以依照自己的喜好挑選。芋頭控有「暗夜幻想」，喜歡巧克力與果香組合可以選「暗夜森林」，偏好花生香氣與酸甜搭配則能試試「暗夜南瓜」。

購買方式除了直接洽詢文華餅房，也可以透過台北文華東方酒店線上商店選購。由於是期間限定商品，想指定口味或安排節慶聚會使用，建議提前確認供應及預訂狀況，以免錯過這次的萬聖節限定甜點。

M.O. Bar萬聖節派對連玩2晚

吃完甜點，晚上還有另一場萬聖節重頭戲。台北文華東方酒店M.O. Bar將在10月30日與31日晚間舉辦「Zombie Disco」萬聖節主題派對，把復古迪斯可的懷舊氛圍與萬聖節的神祕感結合，讓想找台北萬聖節夜生活活動的人，多了一個可以和朋友相約的選擇。

M.O. Bar本身沿襲1920年代裝飾藝術風格，空間帶有鮮明的復古設計特色，這次再加入迪斯可黃金年代的派對主題，讓萬聖節不只是傳統的鬼怪變裝，也能走出帶點華麗、復古又俏皮的夜生活風格。活動從晚間8點持續到隔日凌晨1點，現場安排DJ演出，適合想在萬聖節夜晚聽音樂、享受派對氣氛的民眾。

萬聖節限定5款調酒各有特色

這場「Zombie Disco」派對另一個亮點，就是M.O. Bar特別設計的5款萬聖節限定調酒。從果香、優格、櫻桃、咖啡到熱帶水果，各款調酒都有不同的風味方向，不只呼應萬聖節的奇幻主題，也讓喜歡嘗試特色調酒的人有更多選擇。

「La Muerta」以明亮果香搭配優格的溫潤口感，呈現帶有柔和乳香的風味。「Phantom」則以甜美中帶著鹹酸的組合為特色，讓甜味之外多了一點不同的味覺變化。偏好櫻桃與香料香氣的人，可以留意「Bloodline」，將櫻桃、香料可樂與蘭姆酒的蜜糖芬芳結合，帶出層次豐富的香氣。

另外2款則走出截然不同的風格。「Night Watch」以小荳蔻、威士忌與咖啡的甘醇香氣為主，適合偏好香料與咖啡調性的人。「Tropical Curse」則結合香蘭琴酒、芒果與椰香，將熱帶水果的明亮風味帶進萬聖節派對。5款調酒從柔和果香到濃郁香料，各有不同特色。

▲連杯子裡都躲著小幽靈。透明酒液中漂浮著白色幽靈造型裝飾，旁邊搭配鮮紅色調酒與熱帶風情的黃色冰沙酒款，光看就充滿萬聖節玩心。想和朋友安排一場不一樣的節慶夜晚，M.O. Bar這次的限定調酒相當有話題。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理



萬聖節調酒暢飲每人2,400元

這次M.O. Bar萬聖節派對採每人2,400元，另加10%服務費的收費方式，換算後每人為2,640元。活動期間可享5款萬聖節限定調酒、精選啤酒、限定紅白酒與烈酒無限暢飲，搭配現場DJ演出，讓整晚的派對安排更完整。

派對限定10月30日與31日舉辦，時間都是晚間8點至隔日凌晨1點。想參加的民眾要特別留意，酒店已提醒活動席位有限，建議事先預訂。無論是想感受復古迪斯可氛圍，或是和朋友安排萬聖節夜晚聚會，都可以提前確認座位與活動資訊。

▲萬聖節連調酒都玩起變裝。台北文華東方M.O. Bar推出5款限定調酒，從鮮紅酒色、幽靈造型裝飾到深色系調酒，每杯都有自己的個性。10月30日、31日參加Zombie Disco派對，每人2,400元加10%服務費，就能享受限定調酒與精選酒款無限暢飲。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理









台北文華東方酒店2026萬聖節活動整理

文華餅房萬聖節限定甜點305元起

活動時間：即日起至2026年11月1日

M.O. Bar萬聖節殭屍迪斯可派對

活動時間：2026年10月30日、31日，每晚20：00至隔日01：00

活動名稱：Zombie Disco萬聖節復古迪斯可派對，結合1920年代裝飾藝術風格、復古迪斯可氛圍與現場DJ演出。

派對價格：每人2,400元加10%服務費，含服務費為2,640元。

無限暢飲：5款萬聖節限定調酒、精選啤酒、限定紅白酒及烈酒，於活動期間無限暢飲。

La Muerta：以明亮果香搭配優格的溫潤口感，呈現柔和果香風味。

Phantom：以甜美風味結合鹹酸口感，帶出不同層次的味覺變化。

Bloodline：櫻桃、香料可樂與蘭姆酒結合，帶有蜜糖芬芳。

Night Watch：小荳蔻與威士忌搭配咖啡甘醇香氣，呈現香料與咖啡風味。

Tropical Curse：香蘭琴酒結合芒果與椰香，呈現熱帶水果風情。

訂位資訊：活動席位有限，建議提前預訂，電話02 2715 6888。

官方網址：https://www.mandarinoriental.com/zh-hk/taipei/songshan/dine/mo-bar

台北文華東方萬聖節活動注意事項

活動地點：台北文華東方酒店，台北市敦化北路158號，甜點與派對分別於文華餅房及M.O. Bar舉辦。

甜點期限：3款萬聖節限定小蛋糕供應至11月1日，建議提前確認商品供應與預訂狀況。

派對費用：每人2,400元另加10%服務費，暢飲內容依酒店公布的活動酒款為準。

飲酒提醒：飲酒過量，有礙健康。參加派對請適量飲酒，酒後不開車。

除了飯店派對，也可以比較其他餐飲品牌的節慶套餐與限時優惠

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