雅方食品27萬粉正妹二代接班！真人版18號林暄穎推香菜雪糕引爆3成業績

台灣老字號雅方食品近期因00後二代接班人林暄穎的創新思維，成功在社群媒體掀起話題。資深編輯李維唐表示，傳統產業轉型成功的關鍵在於「原創生活風格」的建立，林暄穎不僅具備巴黎藍帶的專業廚藝背景，更精準掌握短影音流量密碼，將具爭議性的香菜食材與時髦視覺結合，成功賦予老品牌足以與Z世代對話的潮流生命力。

台灣老字號品牌雅方食品自1984年創立以來，憑藉經典的羊肉爐與多樣化冰品，陪伴無數家庭度過寒冬與盛夏。這家走過40年歲月的傳統企業，如今正迎來一場亮眼的華麗轉身。引領這股變革旋風的核心人物，是身高174公分、留著俐落短髮的00後企業二代林暄穎。她將現代創新元素注入傳統框架，成功運用短影音平台為歷史底蘊深厚的老品牌，重新塑造出年輕活力的生活風格，更親自操刀研發出多款引爆社群話題的視覺系冰品。



▲雅方聯名冰棒系列提供「香菜牛奶花生」與「QQ康普茶」兩種風格迥異的選擇，滿足不同消費者的味蕾。圖／雅方、家樂福提供；窩客島整理

香菜與荔枝的味蕾冒險，創新冰品限時4入85元搶市

雅方近期推出的新品展現了極具原創性的風味實驗。首推引起網路瘋狂討論的「JULIA LIN香菜牛奶花生雪糕」，大膽將香菜的清香與花生的香濃結合，形成強烈且獨特的對比感受。而「荔枝優格冰棒」則走高端視覺路線，半透明的荔枝果肉與白色優格交織出粉嫩色調，微酸口感帶出清甜尾韻，為味覺帶來高級體驗。此外，「湯普茶紅茶味冰棒」結合發酵茶的酸甜與消暑功能，主打抗氧化與幫助消化。即日起至4月21日前，這系列新品皆享有4入85元的超值特價，讓消費者輕鬆體驗老品牌的新風味。



▲雅方與 Julia Lin 聯名推出「香菜牛奶花生」冰棒，包裝以趣味的「翻白眼」表情強調美味程度。圖／雅方、家樂福提供；窩客島整理

▲除了獵奇口味，聯名系列同步推出「QQ康普茶」口味，主打果凍球口感與清爽茶香。圖／雅方、家樂福提供；窩客島整理

巴黎藍帶淬煉專業，林暄穎從財務辦公室走向研發實驗室

這些充滿創意的冰品背後，是林暄穎在巴黎藍帶廚藝學校深造的心血結晶。身為董事長林正明的掌上明珠，她的接班之路曾充滿迷惘，一度在枯燥的行政財務工作中失去方向。然而在父親斥資近80萬元的全力支持下，她前往巴黎接受極度嚴格的廚藝訓練。在那段分秒必爭、遲到即缺席的密集課程中，她憑藉過人毅力取得4張專業證書。當她將密密麻麻的厚重筆記呈現在父親面前時，不僅證明了接班的決心，更為雅方注入了國際級的研發視野，讓傳統冰品有了職人等級的精緻靈魂。

27萬粉絲狂熱追隨，短影音策略帶動冰品營收飆升3成

林暄穎不僅在研發端發力，更精準鎖定短影音市場的巨大潛力。她利用自身神似動漫角色「人造人18號」的精緻冷酷神韻，搭配接地氣且幽默的影片風格，在IG上迅速捕捉年輕世代目光，半年內累積超過27萬名粉絲。這種從二代視角出發的行銷策略，成功打破老品牌與年輕族群的隔閡，將龐大聲量轉化為實質動能。在她的帶領下，雅方冰品營收大幅成長3成，連春節團購商品都被搶購一空。這位00後接班人正以她獨特的生活風格，帶領雅方食品穩健走向下一家樂福個輝煌的里程碑。



▲通路貨架上陳列著多盒「香菜牛奶花生」冰棒，其獨特的台灣經典風味引發消費者討論。圖／雅方、家樂福提供；窩客島整理

雅方JULIA LIN系列新品限時促銷活動

活動時間：即日起至2026年4月21日止

活動內容：

優惠組合： 指定新品系列均享優惠價85元（規格為75g，每盒4入裝）。

新品清單：

香菜牛奶花生雪糕： 香菜清香與濃郁花生形成的味覺對比。

湯普茶（紅茶味）冰棒： 含發酵茶酸甜口感，主打健康消暑。

荔枝優格冰棒： 荔枝果肉搭配優格，呈現迷人粉嫩色調。

銷售通路： 家樂福

官方網站： 雅方食品官方網站