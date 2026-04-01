肉控必衝！台北晶華三燔推日本A5和牛壽喜燒吃到飽，稀有部位臀肉芯打造不膩口的頂級饗宴。

台北晶華三燔系列餐廳推出日本A5和牛壽喜燒吃到飽，選用稀有臀肉芯展現細緻食藝。資深編輯李維唐表示，這種結合高端稀有食材與高CP值放題的策略，不僅精準切中饕客味蕾，更是餐飲數位轉型下的流量典範。

台北晶華酒店旗下的日式鍋物指標「三燔本家」與「三燔北投」，於2026年4月8日宣布食材規格全面升級，即日起至4月30日止，雙館同步推出極具視覺震撼的「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」優惠活動。此次活動不僅僅是份量的滿足，更是一場關於牛肉部位學的細緻展現，邀請饕客在春暖花開之際，沉浸於和牛油脂噴發的極致幸福感中。

▲台北晶華酒店三燔系列餐廳推出日本A5和牛壽喜燒吃到飽，選用稀有臀肉芯部位平衡風味與健康。圖／台北晶華三燔本家提供；窩客島編輯李維唐整理



稀有部位臀肉芯成就輕盈口感

在頂級和牛的世界裡，油花並非唯一的追求，主廚此次特別挑選位於臀肉與臀肉蓋中間的「臀肉芯」作為主角。這個部位在每頭牛身上僅能切出約2公斤，顯得極其珍貴。臀肉芯具備肉質軟嫩且富彈性的優點，且相較於國人熟知的肋眼或菲力，其赤身比例較高，即便大量食用也不易產生油膩感，精準契合當代追求「風味與健康平衡」的飲食趨勢。為了讓和牛展現最佳狀態，主廚堅持將肉片精準切至0.18公分薄度，確保食客在熱鍋中輕涮數秒即可享用最完美的熟度，呈現大面積完整切面的視覺張力。

▲此次的壽喜燒放題活動，選用來自日本的A5和牛、每頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。圖／台北晶華三燔本家提供；窩客島編輯李維唐整理

大吟釀清酒熬製靈魂醬汁

壽喜燒的靈魂在於醬汁與肉汁的交響樂章，三燔的特製醬汁選用大吟釀清酒、日本醬油、味醂與糖，經過慢火熬製，達成鹹、甜、鮮三位一體的平衡點。用餐儀式由服務人員揭開序幕，首先以牛油熱鍋，隨後投入洋蔥拌炒至焦香，當濃郁的肉香味隨著醬汁煮滾而釋放時，夾起一片A5和牛輕涮，讓醇厚的油脂與甘醇醬汁完美交疊，每一口都能感受到頂級食材的厚度與層次。

本館精緻套餐與北投鮮食吧各具特色

此次優惠活動在兩間分店同步展開，並依據館別風格提供差異化的用餐體驗。位於晶華酒店本館的三燔本家，強調精緻的職人精神，提供位上前菜「紫蘇番茄」與精緻季節時蔬皿，飯後更有宇治金時與黑糖豆腐兩款經典甜品，讓用餐流程更顯優雅。而位於北投的三燔北投餐廳，則以開放式設計營造日式氛圍，並設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋及手工豆花等無限供應，讓消費者能依個人喜好自由搭配，增添餐飲的豐富度。

▲此次優惠活動在兩間分店同步展開，並依據館別風格提供差異化的用餐體驗。圖／台北晶華三燔本家提供；窩客島編輯李維唐整理



掌握流量密碼與會員專屬優惠

台北晶華酒店董事總經理吳偉正指出，牛排、龍蝦與吃到飽始終是餐飲市場的流量關鍵。此次以高規格的日本A5和牛結合吃到飽形式，旨在吸引熱愛和牛的饕客與數位社群族群，為餐廳注入新的話題熱度。目前專案定價為兩人成行、每人2,980元外加10%服務費，而最吸引人的亮點在於，凡加入「晶華會APP」並領取會員優待券，每人可立即折抵1,000元，等同於以極具競爭力的價格品嚐頂級和牛，預計將在4月底前引發熱烈的訂位潮。

▲目前專案定價為兩人成行、每人2,980元外加10%服務費，而最吸引人的亮點在於，凡加入「晶華會APP」並領取會員優待券，每人可立即折抵1,000元。圖／台北晶華三燔本家提供；窩客島編輯李維唐整理

日本A5和牛壽喜燒吃到飽

活動時間： 即日起至2026年4月30日

活動內容：

頂級肉品：嚴選日本A5和牛稀有的「臀肉芯」部位，每頭牛僅能切出2公斤 。

專業工藝：主廚將肉品切為0.18公分薄片 ，搭配大吟釀清酒與日本醬油熬製的特製醬汁 。

獨家優惠：兩人成行每人2,980元+10% ，加入「晶華會APP」憑券每人可現折1,000元 。

用餐時限：每餐期用餐時間為90分鐘 。

三燔本家

電話：02-2523-8000轉三燔本家

地址：台北市中山北路2段39巷3號

線上訂位：https://inline.app/groups/regenttaipei

三燔北投

電話：02-6610-0108

地址：台北市北投區泉源路19號2樓

官方優惠連結：加入「晶華會APP」享專屬禮遇：https://regent.city/4x7tgc