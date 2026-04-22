信義區外帶美食加一！勝急「沖繩風炸豬排飯糰」新登場，考生應援再送飲料。

勝急應援考生！沖繩風「明太子炸豬排握飯糰」百元價外帶，助考生能量滿格勝券在握。編輯 鄭雅之表示：還送飲料整組吃剛剛好！

大考倒數的關鍵時刻，許多家長與學生都在尋找能帶來好運的必勝美食，知名日式品牌「かつ丼屋 勝急」於即日起推出極具話題性的外帶新品「明太子炸豬排握飯糰」，將日本應援考生吃豬排的傳統，結合了風靡全台的沖繩飯糰創意。不僅外型輕巧好拿，更選用高品質的究好豬與奢華明太子。單點只要 150 元還貼心加贈原萃綠茶，讓考生在緊湊的衝刺期也能補充體力，用美味預祝大家金榜題名。

▲勝急推外帶炸豬排飯糰應援考生，百元價即享必勝好運。 ▲外送專屬炸豬排飯糰套餐，讓你在家也能補足戰鬥能量。





日式必勝料理考生必吃

這款明太子炸豬排握飯糰的靈感來自海島沖繩，最適合在壓力山大的讀書日享用。主廚特別挑選口感極其軟嫩的究好豬腰內肉，精準控溫炸出外酥內嫩的瑰麗斷面，咬下去肉汁瞬間爆發。為了提升層次感，更淋上鹹香濃郁的日本明太子醬，搭配厚實的日式厚蛋燒與香Ｑ的牛奶皇后米。每口都能感受到海苔香氣與豐富配料的完美撞擊，不論當成午餐或補習前的點心，都能讓人瞬間電力滿格。

▲沖繩風飯糰輕巧好拿不沾手，是補習衝刺期應援首選。





經典究好豬便當 飽足感一次到位

除了方便拿著走的握飯糰，也同步準備了 6 款經典的日式炸豬排便當，要讓有大食量的考生也能吃得超紮實。不管是喜歡油脂香氣豐富的里肌肉，或是追求鮮美海味的草蝦雙拼，都能在這次的應援陣容中找到心頭好。所有便當皆嚴選頂級食材，配上滑順的歐姆蛋與現炊米飯。在信義區百貨美食街就能輕鬆外帶，讓大家在辛苦複習的日常中，透過精緻且營養均衡的餐盒，獲得滿滿的幸福能量並穩定應考信心。

▲外送專屬炸豬排飯糰套餐，讓你在家也能補足戰鬥能量。





外帶外送限定應援優惠

為了方便分秒必爭的學生族群，這系列新品主打外帶與外送專屬。位於信義商圈的門市提供快速取餐服務，讓民眾能輕鬆帶著走。如果真的忙到無法出門，透過外送平台也能訂購專屬的飽足套餐。包含了握飯糰、香脆薯條與茶飲的組合，讓人一邊讀書也能一邊享用，完全不沾手的設計非常貼心。在這個充滿挑戰的會考與指考季節，就讓這份誠意滿滿的職人級豬排料理，陪伴所有考生一起迎接勝利的到來。

▲究好豬配日本明太子醬，握飯糰爆發海陸雙鮮極致風味。





かつ丼屋 勝急 店家資訊

地址：臺北市信義區松高路 11 號 B2

電話：（02）8786-1699





かつ丼屋 勝急 會考、指考應援優惠

新品上市日期： 2026 年 4 月 20 日起。

優惠內容：

外帶專屬優惠： 單點「明太子炸豬排握飯糰」150 元，贈送原萃綠茶 1 瓶。

便當加碼贈： 購買 6 款經典日式炸豬排便當（270 元至 310 元），均附贈無糖原萃綠茶 1 瓶。

Uber Eats 組合： 「明太子炸豬排握飯糰套餐」優惠價 250 元，含飯糰、薯條及原萃綠茶。

注意事項： 明太子炸豬排握飯糰僅限外帶與外送，不提供內用服務。





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