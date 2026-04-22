福勝亭隱藏版買一送一！福勝亭開運餐豬排200元起，13款優惠 唐揚雞19元多一件。

福勝亭推出考季優惠活動，同步再加碼13項憑圖優惠，編輯張人尹表示，這波三商餐飲雙品牌活動鎖定學生與年輕粉絲，搶完考生優惠、再衝PRAGMATA聯名餐點。

隨著考季到來，三商餐飲特次特別鎖定應援活動搶攻學生族群商機，集結集團旗下「福勝亭」與「三商巧福」雙品牌同步出擊，一邊主打考生應援套餐，一邊結合話題遊戲「PRAGMATA」打造聯名企劃，從優惠餐點到限量贈品都瞄準年輕粉絲喜好。福勝亭用高CP值套餐搭配抽獎活動替考生補充元氣，飲料買一送一、唐揚雞19元多一件優惠必搶。



▲三商餐飲集結福勝亭與三商巧福推出考季應援與PRAGMATA聯名活動，從套餐優惠到限量贈品同步登場，吸引年輕粉絲關注。



▲福勝亭憑圖優惠涵蓋主餐與單點品項，像是開運豬排定食與炸雞柳定食都有價格優惠，滿足粉絲不同用餐需求。

福勝亭推出必勝之季優惠套餐抽好禮

▲福勝亭推出「全力以赴 必勝之季」活動，開運餐與必勝雙享餐以優惠價格登場，讓粉絲在考季期間也能輕鬆享用豐盛餐點。

福勝亭憑圖優惠優惠下殺買一送一

▲福勝亭加碼推出13項憑圖優惠，包含飲料買一送一與唐揚雞加價購，讓粉絲用更划算價格享受多樣日式餐點。

三商巧福攜手PRAGMATA推出聯名套餐

▲三商巧福攜手PRAGMATA推出聯名活動，將遊戲角色融入餐飲情境，吸引粉絲到門市體驗限定用餐氛圍。

福勝亭「全力以赴 必勝之季」 活動資訊

福勝亭自4/20-6/23推出「全力以赴 必勝之季」活動，讓考生和粉絲在準備考試期間也能用優惠價格享受豐盛餐點。其中開運餐包含開運豬排定食、風味小菜與飲料，優惠價289元，必勝雙享餐則集結炸雞柳定食、起司豬排丼、酥炸長尾蝦與2杯飲料，優惠價598元。活動期間購買指定套餐還可參加刮刮卡抽獎，有機會抽中Dyson吸塵器、AirPods 4與福勝亭貴賓券。除了為考生應援的套餐優惠之外，這次福勝亭同步加碼13項「憑圖優惠」清單，其中包含35元飲料買一送一、日式唐揚雞加19元多一件、炸蝦加泡菜110元優惠等，套餐部分則有「開運豬排定食」套餐下殺200元，「鮮嫩炸雞柳定食」套餐265元等優惠。讓粉絲們不論是自己吃、揪團吃都能吃得划算。同集團「三商巧福」則自4/21起攜手CAPCOM新作「PRAGMATA」推出「美味集結．補給作戰」聯名活動，將遊戲角色與餐飲體驗結合，吸引喜愛遊戲的粉絲關注。這次推出「胡椒煲雞湯麵」優惠價145元與「金沙雞肉飯」優惠價135元。活動期間購買指定套餐可獲得限量貼紙，單筆滿400元還可獲得角色透卡，登錄發票還有機會抽中微星電競螢幕與遊戲周邊。粉絲只要追蹤三商巧福粉絲專頁並到門市出示畫面，還可免費兌換現燙青菜，讓學生們下課就朝聖開吃。

活動期間：2026年4月20日至2026年6月23日

活動內容：

開運餐：開運豬排定食＋風味小菜＋飲料 原價320元 特惠價289元

必勝雙享餐：炸雞柳定食＋起司豬排丼＋酥炸長尾蝦＋飲料2杯 原價658元 特惠價598元





三商巧福×《PRAGMATA》聯名「美味集結．補給作戰」活動資訊

活動期間：2026年4月21日起（分階段進行）

活動內容：