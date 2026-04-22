點水樓春季新菜搶先看！金華火腿潤餅搭配清蒸台灣溫體黃牛，尋味舌尖上的江南風情。

春季是食材競爭最激烈的時刻。資深編輯李維唐指出，點水樓南京店此次將江浙㸆菜工藝注入台灣在地白蘆筍，不僅是技術的展現，更是對土地情感的深度挖掘，值得美食家細品。

四月的微風捎來春之訊息，點水樓南京店選在2026年4月17日這天，為饕客們揭開一場充滿敘事感的春季午宴。這不僅是一份菜單，更是一次對傳統工藝與在地食材的深度致敬。從江浙經典的「㸆菜」火候，到台灣田野間閃耀的白蘆筍，每一道菜品都像是一首時令的讚美詩，等待著每一位尋味者前來細細品讀。

▲蒜香和羊排：特別選用肉質鮮嫩、無羶味的高地和羊，經三段式油炸至金黃酥脆，搭配香氣濃郁的蒜香點綴 。圖／窩客島編輯李維唐拍攝 ▲清蒸牛腩：嚴選台灣溫體黃牛，搭配牛番茄清蒸，呈現出原汁原味的軟嫩牛肉香與湯頭清甜 。圖／窩客島編輯李維唐拍攝

盆菜裡的匠心傳承，以時間慢火細燒的開胃序曲

餐桌上的風景，由「點水盆菜」優雅啟航。鑲翡翠椒這道菜，主廚選用本地新鮮牛角椒鑲入黑毛豬肉，再以江浙特有的「㸆菜」工法慢火收汁，直至濃郁椒香入味卻不辛辣，打破了人們對辣椒的既定印象。同樣耗時費工的還有上海醬鴨，滷汁浸潤2天後再次以「㸆」技收乾，讓鴨肉在不沾醬的情況下，依然能散發出層次分明的滷香。搭配上選用梅子醋冰鎮、去皮後的梅汁小聖女，以及酸中帶有淡淡花椒香的貢菜拌雲耳，這些涼拌小品以清爽與甘甜交織，完美地為接下來的春季盛宴拉開序幕。

▲鑲翡翠椒：嚴選本地新鮮牛角椒鑲入黑毛豬肉，以「㸆菜」工法燒至入味，濃郁噴香且不辣口 。圖／窩客島編輯李維唐拍攝 ▲桂花糖藕：軟糯的蓮藕與淡雅桂花香交織，是江南酒樓不可或缺的經典甜糯盆菜 。 圖／窩客島編輯李維唐拍攝

田間白金遇上深海珍饈，海陸交織的極致感官饗宴

當視線轉向熱菜，本季最亮眼的主角莫過於「雞汁雲林土庫白蘆筍」。這款被法國料理視為貴族的食材，在點水樓轉化為江浙功夫菜。主廚嚴選雲林土庫產地契作直送的白蘆筍，趁其產季極短的鮮甜時刻，以老母雞高湯慢火細煨，使雞湯的醇厚與白蘆筍細緻的纖維充分融合，展現出台灣在地食材的無限可能。海味的部分則由上湯奶油虎蝦擔綱，濃郁的奶油醬汁包裹著飽滿鮮甜的虎蝦，底部的烏龍麵吸盡精華，每一口都是彈牙驚喜；而吉品鮑烏參則以其軟糯與膠質，詮釋了什麼是極致奢華的味蕾享受。

▲雞汁雲林土庫白蘆筍：精選契作直送的在地鮮嫩白蘆筍，結合老母雞高湯慢火細煨，將法式高級食材轉化為講究的中式功夫菜 。圖／窩客島編輯李維唐拍攝 ▲上湯奶油虎蝦佐烏龍麵：飽滿鮮甜的虎蝦搭配中西合璧的濃郁醬汁，底層烏龍麵吸附精華，口感彈牙過癮 。圖／窩客島編輯李維唐拍攝

煙燻香氣裡的家族記憶，期間限定的潤餅與溫體牛清香

如果說食材是骨幹，那麼香氣就是這場午宴的靈魂。烏龍茶煙燻松子排骨選用本地溫體黑毛豬，煙燻後呈現出迷人的焦糖色澤，上桌時隨之飄散的貽糖與松子香氣，令人沉醉。此外，期間限定的「點水樓潤餅」更是一道充滿故事的料理，除了傳統的祈福寓意，主廚更巧妙加入江浙靈魂食材「金華火腿」與「特製燻肉」，在薄皮間揉合了傳承與創新的溫暖滋味 。最後登場的清蒸牛腩，則是對台灣溫體黃牛的最高禮讚，僅以牛番茄帶出牛肉原汁原味的清甜，湯頭純粹且餘韻悠長。

▲點水樓潤餅（期間限定）：這款為清明節氣設計的限定料理，除傳統寓意外，特別加入金華火腿與特製燻肉增加層次感 。圖／窩客島編輯李維唐拍攝 ▲點水樓潤餅剖面：薄而彈牙的餅皮包裹著傳承與創新的滋味，每一口都能吃到多種食材堆疊出的精緻風味 。圖／窩客島編輯李維唐拍攝

花香果韻的甜蜜祝禱，精品咖啡裡的平衡終曲

餐飲的終章，點水樓為即將到來的母親節提前送上祝福。寶萊納香橙桂花蛋糕以金黃亮麗的視覺象徵陽光，將香橙的活力與桂花的富貴寓意巧妙結合，每一口都是溫潤的花果清香。在享受完這份甜蜜後，來一杯點水樓與HOCAFE聯名、專為其調製的皇家義式咖啡，由曼特寧、巴西、哥倫比亞與瓜地馬拉四種咖啡豆精研而成，厚重的奶油香氣與平衡感，為這場集工藝、在地情懷與季節美學於一身的午宴，畫下了一個回甘無窮的句點。

▲寶萊納香橙桂花蛋糕，這款專為母愛打造的甜點，將果香與花香交織出歲月靜好的甘甜。圖／點水樓提供；窩客島編輯李維唐整理



2026點水樓南京店春季午宴

活動時間： 2026年4月17日(五)

活動內容：