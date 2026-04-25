新北森林系餐廳7選推薦！IG必拍新北森林系餐廳、新北森林系咖啡廳推薦，編輯鄭亦庭表示：烏來瀑布景觀餐廳必拍。

新北森林系餐廳7選推薦！不是只有店內綠植，新北多間秘境餐廳更直接在深山裡，透過巨大玻璃窗就能感受四周自然生態，窩客島特別整理7間新北森林系餐廳推薦，從坪林高聳樹林間的露營風咖啡廳，到窗前即超震撼瀑布的烏來「瀑布3號」，想要感受在森林裡、山間餐廳中吃飯，7間新北森林系餐廳一次給你。



▲新北森林系餐廳推薦7選！必拍新北森林咖啡廳秘境，烏來瀑布景觀餐廳超狂。



▲新北森林系餐廳推薦7選！必拍新北森林咖啡廳秘境，烏來瀑布景觀餐廳超狂。





新北森林系餐廳推薦必拍：那個咖啡吧、瀑布3號

隱藏在坪林樹林裡的「那個咖啡吧」超神秘，小木屋店觀加上戶外座位區腳踏石板路、周圍全是高聳樹林，中央還有烤火區，整個氛圍就像在露營野餐一樣，而「瀑布3號」窗前就是烏來情人瀑布，讓你舒服的坐在室內吃美食，邊欣賞壯觀的瀑布風景，讓你隨手拍也能拍出超震撼瀑布打卡照，地下設有兒童遊戲間，跟小孩來也不怕被嫌無聊。





那個咖啡吧 位置資訊

地址：新北市坪林區17號之2

營業日期依官方IG公告

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：坪林森林系秘境咖啡廳「那個咖啡吧」菜單與候位資訊，走進森林裡喝咖啡!





瀑布3號 位置資訊

地址：新北市烏來區瀑布路3號

電話：02-2661-8058

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【新北.烏來】超美景觀咖啡廳。瀑布3號面情人瀑布+寵物須裝提籠+咖啡鬆餅+馬卡龍+奶茶



▲新北森林系餐廳推薦必拍！那個咖啡吧戶外露營風座位區腳踏石板路、周圍高聳樹林環繞。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)



▲新北森林系餐廳推薦必拍！瀑布3號玻璃窗景前就是超震撼的瀑布景觀。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)





新北三峽森林系餐廳推薦：醉月咖啡、無聊秘境

位於三峽的「醉月咖啡」結合歐式花園與森林景觀，提供草莓巧克力香蕉披薩等特色餐點，頂樓座位更能遠眺城市美景，是新北情侶約會的好去處，而位在五寮半山腰的「無聊秘境」是新北避暑景點聖地之一，主打健康雞蛋早午餐、手作甜點，設有戶外座位區，想要在山林間放空舒壓就來這間。





醉月咖啡 位置資訊

地址：新北市三峽區中山路831號

電話：02-2672-5189

完整介紹由部落客「佛系旅遊筆記」於窩客島分享：醉月咖啡｜森林系秘境咖啡廳！歐式花園、素食友善、甜鹹餐點一次滿足！三峽咖啡廳推薦、三峽美食推薦、三峽約會景點推薦、森林系咖啡廳推薦、素食友善餐廳推薦





無聊秘境 位置資訊

地址：新北市三峽區增產橋39-1號

電話：0955-947-555

完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：遠離都市塵囂～半山腰上的無聊秘境｜健康雞蛋早午餐 - 魚兒x牽手明太子的「視」界旅行



▲新北三峽森林系餐廳推薦！醉月咖啡結合歐式花園與森林景觀，情侶約會推薦。(攝影：部落客 佛系旅遊筆記)



▲新北三峽森林系餐廳推薦！新北避暑景點聖地之一「無聊秘境」，主打健康雞蛋早午餐、手作甜點。(攝影：部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行)





新北森林系餐廳推薦：碧瑤山莊、La Villa Wulai、微光森林 Twilight Café

五股觀音山百年土牆厝台菜餐廳「碧瑤山莊」，園內綠意盎然、設有原木涼亭，滿滿古色古香的鄉村自然景觀；新店燕子湖畔第一排「La Villa Wulai」，提供義大利麵、排餐及精緻下午茶，能同時觀賞山景、河景的絕佳視野；九份廢墟改建的「微光森林」，頂部透光的玻璃天窗與大片窗景，即便在雨天也能觀賞雲霧繚繞的山城美景。





碧瑤山莊 位置資訊

地址：新北市五股區凌雲路三段112號

電話：02-2291-1507

完整介紹由部落客「小貝與小貝婆的幸福生活」於窩客島分享：【新北五股-碧瑤山莊】觀音山百年古厝、台菜庭園餐廳、寵物友善餐廳





La Villa Wulai 位置資訊

地址：新北市新店區松林路5號

電話：02-2666-8000

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：新北景觀餐廳推薦!享受被湖景森林包圍的下午茶，新店烏來La Villa Wulai山景河景一次擁有!





微光森林 Twilight Café 位置資訊

地址：新北市瑞芳區崙頂路27號

電話：0905-788-650

完整介紹由部落客「艾吃食間」於窩客島分享：迷霧山城的療癒角落——九份「微光森林 Twilight Café」隱身雙北的秘境咖啡廳，在山林中靜享療癒時光！



▲新北森林系餐廳推薦！百年土牆厝台菜餐廳「La Villa Wulai」，園內綠意盎然、設有原木涼亭。(攝影：部落客 小貝與小貝婆的幸福生活)



▲新北森林系餐廳推薦！九份廢墟改建的「微光森林」，頂部透光的玻璃天窗與大片窗景。(攝影：部落客 艾吃食間)

台北美食新開店跟上

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更多 新北森林系餐廳 照片：

▲新北三峽森林系餐廳推薦！醉月咖啡結合歐式花園與森林景觀，情侶約會推薦。(攝影：部落客 佛系旅遊筆記)



▲新北三峽森林系餐廳推薦！新北避暑景點聖地之一「無聊秘境」，主打健康雞蛋早午餐、手作甜點。(攝影：部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行)



▲新北森林系餐廳推薦！百年土牆厝台菜餐廳「La Villa Wulai」，園內綠意盎然、設有原木涼亭。(攝影：部落客 小貝與小貝婆的幸福生活)



▲新北森林系餐廳推薦！九份廢墟改建的「微光森林」，頂部透光的玻璃天窗與大片窗景。(攝影：部落客 艾吃食間)

