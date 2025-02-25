微光森林Twilight Café交通資訊

「微光森林Twilight Café」位於九份老街附近，如果搭公車的話可以搭825、788 、965、1062公車往金瓜石班車在九份老街下車，再往阿柑姨芋圓方向穿梭巷弄前進

如果和我們一樣自駕的話，可以開車直接到崙頂路，可以停車的地方有兩個：一個是九份福山宮停車場，另一個則是店家跟我們說的，可定位在瑞芳區九份消防分隊，消防局前方停車格，後面斜坡皆可停車！

微光森林Twilight Café環境介紹

「微光森林Twilight Café」是間獨棟玻璃屋咖啡廳，建築物外觀被滿滿綠色植翠包圍，他們家除了有這麼隱身在山間的咖啡廳外，還有民宿呢！

來到九份遊玩的話，可以直接訂微光森林Twilight Café家的民宿，順便到這裡拍拍照、喝咖啡享受最療癒、靜謐的午茶食光～

森林系感濃郁的「微光森林Twilight Café」，彷彿要透明將山中所看到的蕨類、植物、青苔通通融入於咖啡廳中，來到這裡彷彿洗滌了一身的疲憊感

其實「微光森林Twilight Café」是由一座廢墟改建，建築物最頂的天花板以玻璃呈現，讓陽光能完全透視進來，即便在雨天也能呈現另外一種景象

滴答滴答的雨落聲，滴不進咖啡廳，但透過玻璃窗一看，整個雲霧繚繞的景象，相當壯觀在眼前呈現！

走進店內，滿是木質調裝潢，「微光森林Twilight Café」完美的將山林間映入眼簾的元素融入於咖啡廳中！

來到這裡的旅客，不僅僅能夠大啖美食，連身心靈也徹底被療癒一番，裝潢的無到有以及餐點的設計，通通是民宿主人一手親辦！

連二樓的座位區也打造成最獨特的感覺，望著窗外看著美麗的山景，品嘗著美味餐點，你能想像假日在這裡度過，會有多麼悠哉、愜意嗎？

「微光森林Twilight Café」的座位數不算多，難得來一趟九份時，想要走進山林間體會最不同的咖啡時光，記得一定要先訂位呀！

微光森林Twilight Café必點餐點

明太子薄皮披薩$350

九吋的「明太子薄皮披薩」，不須過多的點綴，上面滿滿的橘紅色明太子加上起司，再放上幾片羅勒葉，足以打造成色香味俱全的薄皮披薩！

店家也會附上披薩刀，薄皮披薩切起來一點也不費力，披薩麵包體的香氣在搭配上濃郁的明太子香，兩種香氣交織，吃進嘴中滿是幸福感～

嘴中更不時散發出起司香氣，三種香氣散發於唇舌間，可說是毫無違和感呢！

匈牙利香料香煎雞腿盤$450

一端上桌就看起來超有飽足感的「匈牙利香料香煎雞腿盤」，店家用料更是不手軟！有生菜沙拉、培根、炒歐姆蛋、香蒜麵包、還有超大的香煎雞腿！

撒上匈牙利香料的香煎雞腿，吃起來相當鮮嫩，每一口肉都吃得到匈牙利香料的淡香氣，一口肉配上一口生菜沙拉著實清爽！

炒歐姆蛋吃起來也非常美味，嘴中不時散發出蛋香，培根吃完後一點都不會膩口，整個早午餐盤吃起來超有飽足感！

每個早午餐盤都會附贈飲品，在點餐時都可以選擇呢～

藍色珊瑚礁氣泡飲$180

這杯漸層超美的「藍色珊瑚礁氣泡飲」，是以藍柑橘為基底，再加上一片檸檬片，喝起來相當清爽一點都不會過於甜膩！

氣泡的清爽加上藍柑橘的微甜口感，不時再擠壓檸檬片讓檸檬汁融入其中，這樣酸甜口感讓人愛不釋口啊！

微光森林Twilight Café店家資訊

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