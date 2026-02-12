新北坪林「那個咖啡吧」從開幕後就一直在我的口袋名單裡，收藏了好一陣子，這次終於成行。

我們是假日造訪，果然客滿需要候位，不過店家流程很貼心，登記候位後不用在現場乾等，有座位時店家會電話通知，於是我們就趁空檔去附近走走，行程安排起來反而很剛好。

也再次驗證一句話：好拍、可以好好放空的森林系咖啡廳，真的很難不熱門。

坪林森林系秘境咖啡廳「那個咖啡吧」菜單與候位資訊，走進森林裡喝咖啡!

雖然距離市區不遠，但地點挺隱密的，導航可直接搜尋“那個咖啡吧”，但抵達後還是需要稍微找一下，第一次來會有種「真的在這裡嗎？」的感覺。

咖啡吧就藏在樹林裡，沒有醒目的招牌，反而多了一種秘境感。

📍店家資訊｜那個咖啡吧

• 地址：新北市坪林區17號之2

• 營業時間：10：00-16：00

• IG： 點我進入

最迷人的地方，就是它的環境。

整體以戶外座位為主，桌椅散落在樹林間，腳下是石板路，抬頭就是滿滿綠意，坐下來那一刻，會很明顯感覺到城市的節奏被關掉了。

最吸引人的是中央的烤火區，圍著火堆聊天、放空，氣氛真的很加分，很有露營感。

餐點部分以飲料與甜點為主，雖然品項不算多，但每一樣都能感受到店家的用心。

我們造訪當天，原本我想吃的巴斯克、戚風蛋糕都已經售完，只剩下蜜紅豆巧克力磅蛋糕，有點可惜。

• 低消： 6歲以上每人一杯飲品。

• 限時： 若遇滿座限時2小時。

手沖咖啡

由淺焙至深焙共五種選擇，熱沖$200、冷沖+20，這樣一杯很適合森林裡慵懶的午後。

蜜紅豆巧克力磅蛋糕

口感紮實不乾，巧克力味濃但不會甜膩，搭配紅豆多了一點層次，配咖啡很剛好。

有機樹葡萄果汁

酸酸甜甜的口感很清爽路線，果香自然，顏色也美美的。

蜜香鍋煮鮮奶茶

茶香溫潤，口感滑順，溫熱喝超舒服。

雖然假日人多，但感覺不會過於吵雜，大家都很自然地放慢速度。

這裡也是寵物友善唷！店家有一隻店狗，當天也有看到別的客人帶可愛的貓咪來喝咖啡。

「那個咖啡吧」是很適合放空、聊天、感受自然的森林系咖啡廳，也是一個會讓人想二訪的地方。

雖然假日人多，但那種被森林環繞、可以烤火取暖的氛圍，真的會讓人暫時忘記城市的喧囂。

如果你也喜歡大自然、喜歡露營感，下次放假就來這裡喝杯咖啡吧！但記得出發前先確認，免得撲空喔！

