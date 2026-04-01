HERSHEY’S聯名手搖飲買1送1！黑巧克力奶蓋與石榴粉粿打造大人系初夏風味。

當百年巧克力經典遇上金賞精品奶茶，一場關於「大人系」的味覺革命正席捲台北街頭。資深編輯李維唐表示，本次HERSHEY’S與ODD ONE OUT的聯名，成功將濃厚黑巧與輕盈果香茶底結合，不僅翻轉了巧克力飲品沉重的刻板印象，更透過「食趣」配料的開發，為台灣手搖市場注入了更具深度與質感的生活美學。

當百年巧克力經典遇上精品奶茶，一場關於「大人系」的味覺饗宴正悄然展開。美國經典巧克力品牌HERSHEY'S好時，首度攜手兩度榮獲台灣奶茶節金賞的人氣奶茶店ODD ONE OUT，於2026年夏季推出充滿異國風情的聯名飲品。本次合作打破巧克力飲品沉重甜膩的刻板印象，以Exotic Dark系列黑巧克力為靈感，巧妙融合果香夾餡與台灣質感茶飲，在台北敦南概念店打造一場視覺與味覺雙重享受的巧克力盛典 。

▲ODD ONE OUT與HERSHEY'S首度聯名，推出黑巧藍莓可可奶蓋與黑巧紅石榴鮮奶茶兩款大人系飲品。圖／HERSHEY'S提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲ODD ONE OUT敦南概念店二樓設有專屬聯名空間，並提供可愛的紅石榴與藍莓造型抱枕供消費者拍照。圖／ODD ONE OUT提供；窩客島編輯李維唐整理

濃郁黑巧與果餡風味的當代演繹：手搖飲的新深度

這次聯名的靈魂源自HERSHEY'S Exotic Dark系列巧克力，該系列以柔滑黑巧克力包覆藍莓巴西莓或紅石榴果汁軟餡，追求苦甜對比的驚喜感 。ODD ONE OUT以此「濃郁黑巧 x 果香夾餡」為核心設計語彙，由茶道專家與調酒師共同執筆，將原本的巧克力口感轉化為層次分明的手搖飲結構 。不僅細緻調校乳品比例，更選用不同茶種作為基底，在保持巧克力醇厚的同時，加入清透的果香與特製配料，讓巧克力飲品在炎炎夏日也能展現輕盈且深邃的姿態 。

▲ODD ONE OUT與HERSHEY'S首度聯名，推出黑巧藍莓可可奶蓋與黑巧紅石榴鮮奶茶兩款大人系飲品。圖／ODD ONE OUT提供；窩客島編輯李維唐整理



黑巧藍莓可可奶蓋：五窨茉莉與野生藍莓的清新交響

第一款聯名作品「黑巧藍莓可可奶蓋」，展現了極致的風味結構 。飲品頂端鋪滿現刨的巧克力屑，與絲滑的可可奶蓋交織出濃郁開場 。隨之而來的，是來自五窨茉莉花茶的優雅清香，以及每日新鮮熬製的野生藍莓果醬 。由於野生藍莓尺寸僅為一般藍莓的一半，其果韻更加集中且立體，使酸甜果感在口中清晰勾勒出輪廓 。花香、果韻與巧克力的圓融感三位一體，讓每一口都充滿層次感 。

▲黑巧藍莓可可奶蓋以現刨巧克力屑搭配五窨茉莉花香，並加入鮮熬野生藍莓醬增添果韻。圖／ODD ONE OUT提供；窩客島編輯李維唐整理

黑巧紅石榴鮮奶茶：緋紅烏龍與100%紅石榴粉粿的彈牙驚喜

另一款力作「黑巧紅石榴鮮奶茶」，則完美模擬了巧克力夾餡的質地 。研發團隊別出心裁地選用100%紅石榴原汁製成手工粉粿，咬下時釋放出的清透果酸與Q彈口感，彷彿在舌尖重現果汁軟餡的生命力 。茶底方面選用台東鹿野的緋紅烏龍，其天然的熟果香氣與HERSHEY'S巧克力醬、彰化新鮮乳源相互融合，延展出圓滑且綿長的餘韻 。品牌建議消費者可以採取「一口巧克力、一口飲品」的節奏，搭配Exotic Dark紅石榴風味巧克力一同享用，讓味覺立體度推向最高點 。

▲黑巧紅石榴鮮奶茶選用台東鹿野緋紅烏龍為基底，並加入100%紅石榴原汁製成的Q彈粉粿。圖／ODD ONE OUT提供；窩客島編輯李維唐整理



期間限定買1送1與打卡贈禮：巧克力控的專屬夏日祭典

這場限定活動即日起至5月31日止，於ODD ONE OUT台北敦南概念店登場 。為了回饋廣大粉絲，活動期間只要在全家便利商店、全聯或家樂福購買HERSHEY'S Exotic Dark系列任一口味產品，憑實體或電子發票至門市消費，即可享有聯名飲品任選買1送1的超值優惠 。此外，店內也規劃了打卡活動，只要拍攝照片上傳至社群平台並標記官方帳號與指定標籤，就能免費兌換一包HERSHEY'S Exotic Dark巧克力，讓消費者在品嚐手搖飲之餘，也能帶走這份來自百年的經典甜蜜 。

▲聯名期間店內長廊換上HERSHEY'S金色標誌與巧克力視覺，營造充滿濃厚異國感的生活風格。圖／ODD ONE OUT提供；窩客島編輯李維唐整理

HERSHEY’S 好時 Exotic Dark x ODD ONE OUT 「大人系巧克力飲品」聯名活動

活動時間：即日起至2026年5月31日

活動內容：

聯名飲品限時買1送1：活動期間於全家、全聯、家樂福購買HERSHEY’S Exotic Dark任一產品，憑實體或電子發票至ODD ONE OUT門市，享聯名飲品買1送1。

拍照打卡免費送：於ODD ONE OUT店內拍攝照片並上傳社群平台（IG/FB）標記指定帳號與標籤，即可免費兌換HERSHEY’S Exotic Dark巧克力1包。

通路專屬優惠：全家便利商店於4月1日至4月28日享任選3件優惠 ；全聯福利中心於4月24日至5月7日享單包或2包合購優惠。

ODD ONE OUT (OOO) 敦南概念店

門市地址：台北市大安區敦化南路一段187巷48號

營業時間：週一至週四 11:00-21:30；週五 11:00-22:30；週六 12:00-22:30；週日 12:00-22:00