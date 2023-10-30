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2023賞楓季｜武陵農場換秋裝，美拍銀杏、楓葉、落羽松｜最佳觀賞期在11~12月

2023-10-30 18:21:59 撒野樂活小村婦 人氣：110
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撒野樂活小村婦

發表篇數：106篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 和平區

2023賞楓季｜武陵農場換秋裝，美拍銀杏、楓葉、落羽松｜最佳

【武陵農場】 一年四季繽紛多姿！

到了秋冬季節大地換上彩色衣裳，橘紅色的落羽松，金黃色的銀杏，還有片片艷紅的楓葉，更有芳香萬壽菊和油菜花田陪襯，武陵農場有著美麗又獨特的景致，藍天白雲之下更顯精采，美景一次讓你看盡，最佳賞景時間是在11月中旬開始至12月下旬，快快安排起來

  文章重點  

 1. 武陵農場｜簡 介 

 2. 武陵農場｜景點資訊  

 3. 武陵農場｜門票資訊

 4. 武陵農場｜交通資訊

 5. 武陵農場｜楓葉景色

 6. 武陵農場｜銀杏景色

 7. 武陵農場｜落羽松景色

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2023賞楓季｜武陵農場換秋裝，美拍銀杏、楓葉、落羽松｜最佳

人車皆須收費，所以必須在此停車買好門票才能進入農場。

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  武陵農場｜簡  介  

【武陵農場】位於台中市和平區 七家灣溪畔，海拔高度約1750~2200公尺，是鄰近雪霸國家公園重要之遊憩景點，與 清境農場、福壽山農場合稱為『台灣三大高山農場』，初建設於中橫宜蘭支線時，蔣經國來此視察，因自然環境猶如世外桃源故取名「武陵」這裡盛產高山茶、高山蔬菜、水蜜桃、梨和蘋果為聞名，也是國寶魚櫻花鉤吻鮭的故鄉，【武陵農場】為雪山山脈群山環繞之山谷，水量充沛自然生態豐富，一年四季隨著季節變化而有不同景色，氣候宜人空氣清新，更是旅客前來賞花、賞楓、賞雪的聖地。園區規劃完善，有花園果園、河谷溪流、登山步道、露營區、涼亭吊橋、住宿區…等等，提供民眾生態觀光旅遊絕佳場所。

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  武陵農場｜景點資訊  

■ 地址 : 台中市和平區武陵路3-1號

■ 電話 : 04- 2590 1257

■ 營業時間  24小時

武陵農場官方網站 或 FB臉書 武陵農場

2023賞楓季｜武陵農場換秋裝，美拍銀杏、楓葉、落羽松｜最佳

  武陵農場｜門票資訊  

收費方式 

 全票  平日 $130  假日 $160 

軍公教/學生 平日 $100  假日 $130 

半票 $80 (兒童、65歲以上) 

優待票 $10 (榮民、身障人士) 

 小客車 $50 / 機車 $10 / 遊覽車 $80

2023賞楓季｜武陵農場換秋裝，美拍銀杏、楓葉、落羽松｜最佳

▲來源取自 健行筆記_呂華維

  武陵農場｜交通資訊  

武陵交通2.png

武陵交通3.png

豐原客運

武陵交通 豐原客運.jpg

  武陵農場｜楓葉景色  

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  武陵農場｜銀杏景色  

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  武陵農場｜落羽松  

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●本文非2023年最新景況，僅提供往年照片供您做參考  

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