就是喜歡拍花花、草草，就是喜歡感受大地的氣息、被大自然擁抱。鄰近北埔老街約15分鐘路程的大地農場，位於新竹峨眉鄉七星村，座落在四面環山的幽靜谷地間，是一個復育43年的有機自然生態農場。今年秋冬之際特別推出大地農場「落羽松漫漫藝術季」，每日限額100名遊客入園，並有導覽員帶領認識大自然。
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北埔「大地農場落羽松漫漫藝術季」希望給旅人一個慵懶生活，放慢步調，感受時間變化的流動，透過音樂、舞蹈、手作，所引動的效應，感受最美的霎那隨時都在發生，慢慢地走，漫步大地，擁抱自己。同時，可以有認識茶米故事館的創業故事、有蔡嫺雅的閱讀北埔-解謎龍瑛宗文學啟蒙地，透過北埔大文豪-龍瑛宗的文學視角，看見不一樣的北埔。
有電影「志氣」的導演張柏瑞策劃撰寫的創作繪本《松菇村》談以「愛與包容」為核心價值，刻劃美麗的童話故事、有園藝治療師黃盛璘老師看台灣「野草」的療癒力，分享園藝治療的世界，透過與植物的五感接觸談大自然的療癒力量、有NSO國家交響樂團的3+1弦樂四重奏帶來1700-1800年代間音樂家用生命寫出的樂章，透過每一首的演奏還原身體原有的頻率等等漫自在的活動。
另外，慢自造的DIY體驗有Itokake 弦線藝數是將數學邏輯思考利用多彩絲線在釘板上，規律交織成幾何圖案。過程中達到專注靜心，與自己同在。及沏萃語堂--療癒驛站 X 彩虹禪流藝術，親吻大地螺旋舞，吉他梵唱演出，形色之舞，舞動自我與森林共舞、蘿絲花編工作坊的隨處可以親手編織出各式各樣療癒小物。
大地農場落羽松漫漫藝術季
活動期間：11月底至12月的每周六日
活動內容：每天只開放100名遊客入園，有導覽員帶領認識大自然，適合不同族群不同年齡層規劃一天行程。
活動網址：https://www.accupass.com/event/2310040541391721380757
大地農場預約入場
地址：新竹縣峨眉鄉3號
營業時間：9:00~17:00(週三公休)
電話：03-5802752
預約入園LINE：https://lin.ee/zh4Ccub