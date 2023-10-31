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泰山紫花瀑布免費拍！夢幻紫「泰山蒜香藤花季」11天快閃，最佳賞花日、交通資訊必看。

2023-10-31 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：泰山區公所 人氣：852
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

泰山最浪漫的紫色花海瀑布來襲！堪稱是泰山人秘密後花園的「泰山楓樹河濱公園」，是泰山人散步好去處，尤其是到了每年春秋兩季，連綿200公尺的蒜香藤花瀑布大滿開，超夢幻紫色花海瀑布更是吸引眾人前去賞花。今年「泰山蒜香藤花季」已默默綻放，讓走過、路過的人都慢下腳步、拍張賞花美照。
泰山賞花秘境「紫色蒜香藤」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此次秋日「泰山蒜香藤花季」比起去年開花時間提早，目前約已綻放5成，長達200公尺的紫色花海瀑布，無論怎麼拍都是絕美IG照。但要特別注意，蒜香藤花花期極短，每朵花僅有一週花期，預測最佳賞花時間只到11/10，建議大家儘早前去賞花，才能欣賞到最壯觀、最夢幻的紫色花海瀑布美景。也提醒大家，此處皆由當地里民、志工細心維護，請大家賞花期間發惠君子之德，不摘花、不動手、不留下垃圾，維持紫花瀑布的美。
泰山楓樹河濱公園賞花 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

泰山區公所也貼心準備花況報報，每日更新花況讓大家看準最美、大滿開時刻前去打卡，又或是以防大家白跑一趟。並提供多班從台北市直達公車資訊，只要在「明志和平路口站」下車步行5分鐘，便能看見紫色花海瀑布。
泰山紫色花海瀑布 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
泰山楓樹河濱公園「紫色蒜香藤」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

泰山蒜香藤花季 賞花地點

花期：即日起至2023/11/10
地點：新北市泰山區明志路一段19巷5弄
 

泰山蒜香藤花季 每日花況報報

https://www.taishan.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=f7cfc34cf174cacc
 

泰山蒜香藤花季 交通資訊

搭乘以下公車，到「明志和平路口站」下車，往回走到和平街口左轉進入和平街，接著直走到底即可抵達花團錦簇的「楓樹河濱公園」。

783 五股-台北
938 五股-捷運台大醫院站
638 五股-捷運南京復興站
578 泰山公有市場—台北車站(國光客運直達車，轉乘805、783、803)
579 明志國小—台北車站(國光客運直達車，轉乘637、638)
機場捷運台北車站—泰山站A5 (轉乘783)

 

 

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#泰山
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