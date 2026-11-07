炸雞控雙11吃爆！頂呱呱「359元炸雞桶」只有8天，辣味雞翅39元不限量加購超划

編輯 鄭雅之 表示：炸雞控省錢吃整桶！頂呱呱雙11優惠才359元很可以誒～

每到11月購物季，除了網購拆包裹，用澎湃美食填飽心靈也是全民共識。老牌本土速食指標頂呱呱在11月4日至11月11日期間，展開連續8天的炸雞盛會，主打原味與香辣兩款8塊大份量組合，用359元起的超殺價格回饋粉絲，讓炸雞控大口吃肉不怕傷荷包。



▲頂呱呱雙11狂歡桶祭出超殺折扣，澎湃炸雞桶裝滿經典薄皮炸雞與鮮嫩雞腿，下殺359元起就能爽快開吃。

原味經典薄皮鮮嫩爆汁

陪伴許多人長大的經典台式薄皮炸雞，這次祭出359元佛心價，讓肉控直接省下157元餐費。澎湃桶裝豪氣塞入4塊精選炸雞和4隻鮮嫩大雞腿，油亮外皮不裹厚粉，高溫鎖住滾燙肉汁與醃料鹹香，咬下瞬間肉質軟嫩，絕對是好友家庭同樂不可或缺的靈魂主角。



▲頂呱呱原味8塊狂歡桶特價359元現省157元，內含4塊原味炸雞與4隻原味雞腿，是雙11好友聚餐首選的速食好康。





嗜辣控必啃香麻辛香桶

無辣不歡的重口味饕客，這次能用419元打包整桶帶有微辛衝擊的炸雞，直接替皮夾省下133元。內含4塊帶骨炸雞與4隻飽滿雞翅，獨家辛香粉末緊密吸附在薄脆雞皮上，熱氣伴隨微辣香氣在舌尖蔓延，咬開肉質噴香過癮，讓人一隻接一隻啃到停不下來。



▲頂呱呱雙11限時推出狂歡桶加購優惠，香辣多汁的辣味炸雞享59元銅板加購價，加購數量無上限讓炸雞控吃得超滿足。





銅板加菜無限續點無負擔

想替餐桌增添更多變化，這次的加價購活動完全展現誠意。只要點購任一款8塊組合，就能以59元銅板價入手單點要價79元的辣雞，或用39元帶走原價59元的雞翅，最棒的是加購數量完全不設限，無論幾人開趴都能自由疊加，把餐費效益拉到最極致。



▲喜愛重口味的炸雞控不能錯過，購買頂呱呱雙11狂歡桶即可享辣味炸雞59元銅板加購價，外皮酥脆且肉質軟嫩多汁。

頂呱呱雙11限時優惠活動資訊

活動時間：2026年11月4日至2026年11月11日，限時8天。

適用通路全台頂呱呱門市，但排除桃園機場門市、松山機場門市。外送平台與勇敢點線上點餐均可適用。

狂歡桶組合內容：

原味8塊狂歡桶，特價359元，原價516元，包含原味炸雞4塊、原味雞腿4隻，炸雞部位隨機供應。

辣味8塊狂歡桶，特價419元，原價552元，包含辣味炸雞4塊、辣味雞翅4隻。





頂呱呱 桶餐限定銅板加價購

加購項目數量無上限，購買任一桶即可加購。

辣味炸雞，加購價每塊59元，原價79元。

辣味雞翅，加購價每隻39元，原價59元。





雙11美食優惠省錢吃起來！

推薦閱讀：囤貨趁雙11優惠！萊爾富咖啡買11送11寄杯還能轉送，0元辛拉麵多一件也要搶

推薦閱讀：小資族7-11雙11必搶！咖啡買11送11、黑糖撞奶買2送2先寄杯，37個雙十一優惠攻略

推薦閱讀：必勝客雙11優惠攻略！199元大比薩、抹茶可可QQ球買1送1，13個優惠省錢開吃



