必勝客雙11優惠攻略！199元大比薩、抹茶可可QQ球買1送1，13個優惠省錢開吃

編輯 鄭雅之 表示：月底真的很需要買一送一！吃必勝客超省～

雙11就要先吃買一送一！必勝客隆重推出「雙11狂歡美食節」，活動即日起一路熱鬧延續至11月30日止。這次品牌祭出多重超值好康，不僅強勢回歸199元「大比薩」，更同步登場全新抹茶甜點與多款副食買一送一，無論是個人享用或歡聚打卡都能輕鬆省荷包。



▲必勝客大比薩多款人氣口味推出天天下殺優惠，非常適合上班族與學生族群相約歡聚分享。

▲必勝客個人比薩套餐只要101元起，配料豐富且牽絲起司香濃，一個人也能輕鬆享用美味午晚餐。





抹茶新甜點買一送一吃

針對近期大受歡迎的抹茶風潮，必勝客研發出全新品項「抹茶可可QQ球」，將濃郁抹香與苦甜巧克力相互融合，打造出豐富且回甘的精緻口感。新品上市期間特別祭出買一送一，兩份共10顆只要69元，再搭配熱騰騰「黃金玉米濃湯」與香酥「小份雞軟骨」，讓饕客以銅板價輕鬆品嚐雙份美味。



▲必勝客新品抹茶可可QQ球享限時買一送一優惠，兩份10顆只要69元，讓抹茶控以銅板價輕鬆品嚐雙倍美味。





聚餐必備大比薩199元下殺優惠

聚會點餐首推PK APP會員獨享優惠，熱門口味如「醬燒鮮蛤田園」、「炙燒豬肉總匯」與「熱帶鳳梨海鮮總匯」外帶單點只要199元。此外，選擇外帶單點5折方案還免費加送價值229元的烤雞，或是選擇外帶「火山大比薩」半價再送可樂，甚至3個「大比薩」只要799元起，直接幫大家大省一筆。



▲必勝客熱帶鳳梨海鮮總匯等熱門口味大比薩，雙11期間推出外帶單點只要199元的超值折扣。





個人獨享與派對超值組合

平日一個人用餐同樣能享受滿滿儀式感，包含了「個人比薩」搭配副食與飲料的澎湃套餐只要101元起，或是選擇「義式手工薄比薩」套餐也只要149元起。若是遇到多人的歡聚場合，長達一公尺的「一公尺派對盒」限時下殺5折只要1,212元起，讓大家能輕鬆備齊多樣化餐點，共享歡樂的美食時刻。



▲必勝客一公尺派對盒集結多款比薩與澎湃副食，歡慶雙11推出外帶限定限時5折優惠，只要1,212元起。

▲必勝客獨享套餐包含個人比薩與精選飲料，方便外帶隨手帶著走，隨時隨地享受美味。

必勝客雙11 優惠整理

人氣大比薩199元：10/27至11/23，外帶單點指定口味特價199元。

大比薩5折送烤雞：10/27至11/23，外帶單點13吋大比薩享5折，免費送價值229元烤雞，282元起。

火山大比薩5折：10/27至11/23，外帶火山大比薩享半價優惠，再送可樂，357元起。

3個大比薩799元起：10/27至11/23，三個大比薩組合優惠，799元起。

小比薩加烤雞買一送一：10/27至11/23，2個小比薩搭配2份烤雞，特價624元。

五倍起司焗烤千層麵：11/3至11/30，單點特價199元。

抹茶可可QQ球買一送一：10/27至11/23，5顆單點或加購享買一送一，特價69元。

黃金玉米濃湯買一送一：10/27至11/23，單點或加購享買一送一，特價49元。

小份雞軟骨買一送一：10/27至11/23，單點或加購享買一送一，特價79元。

個人比薩101元餐：11/3至11/23，個人比薩加副食加飲料，特價101元起。

義式手工薄比薩149元餐：11/3至11/23，薄比薩加副食加飲料，特價149元起。

私廚義大利麵或燉飯套餐：11/3至11/23，買L經典套餐免費送指定個人比薩，214元起。

一公尺派對盒：10/27至11/16，外帶限定享5折優惠，特價1,212元起。





月底救星美食優惠要吃！

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