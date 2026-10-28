始源胸肌圍兜兜愛了！全家始源主題店、再送始源圍兜，火鍋季500款名店湯底任選77折

編輯 鄭雅之 表示：快到全家當總裁太太！始源全家主題店也太好拍，圍兜兜也要搶～

隨著秋冬氣溫逐漸下降，下班後吃熱騰騰的火鍋成了最療癒的日常儀式。全家便利商店看準個人獨享與小家庭的備餐需求，特別邀請男神崔始源擔任暖心代言人，推出即興開鍋主題檔期。線上與實體門市同步集結高達500款火鍋商品，從名店湯底、個人份肉片到豐富火鍋料通通有，還有超吸引人的限量偶像周邊滿額贈送。



▲全家台北鑫德店打造崔始源吃鍋後源會主題門市，店外佈置滿滿男神視覺吸引粉絲打卡拍照。

▲全家購物車貼有崔始源陪伴吃鍋特製圖樣，讓粉絲在採買各式火鍋高湯與配料時增加追星儀式感。





五大火鍋湯底推薦！名店風味任選77折優惠

全台門市特別設立常溫開鍋專區，精心整理出五大系列特色湯底與各式配餐，讓你在家就能輕鬆享受名店美味。不管是無辣不歡的酸辣系、香濃可口的麻辣風味，或是日式監修與溫潤素食鍋底，通通都能自由混搭。多款精選湯底與配餐更享有指定任選2件77折優惠，讓你隨心打造屬於自己的美味餐桌。



▲全家便利商店即興開鍋季全台熱烈登場，結合崔始源代言主題視覺與跨品類火鍋商品搶攻秋冬暖食商機。





個人鍋加料好方便！火鍋肉片與鮮蔬自由搭

為了滿足單人獨享或是兩人共鍋的微型用餐模式，全家特別把個人份冷凍肉片與精選丸餃類導入全台門市，甚至在特定門市設置鮮蔬專區。大家可以依照自己的食量隨意挑選肉品與蔬菜，再搭配吸汁的螺螄粉或酥脆蒜片等特色配餐。生鮮食材任選2件88折，讓準備晚餐變得更加靈活方便無負擔。



▲全家開鍋季導入泡麵人生冷凍梅花豬肉片與五花肉片，個人份份量剛好，讓獨享個人鍋或小家庭加料更輕鬆便利。





超市店食材超划算！百元有找個人鮮食鍋暖胃

全家超市店同步加碼推出多款名店冷凍湯底，只要在三類指定食材各挑乙件就能享有3件79折。如果懶得開火，冷藏鮮食區也貼心提供和風海陸豆乳鍋與韓式部隊鍋兩款百元有找的個人鮮食鍋，限時優惠會員再享88折優惠。忙碌了一天之後，只要加熱幾分鐘就能立刻享用暖心暖胃的澎湃大餐。



▲全家開鍋季推出個人份肉片、有機鮮蔬與和風海陸豆乳鍋、韓式部隊鍋，搭配火鍋配料打造便利暖食選擇。

▲全家便利商店設有崔始源主題應援布置，消費者可使用專屬推車輕鬆採買各式火鍋湯底與食材。





名店火鍋預購開跑！聚餐必吃湯底最低299元

週末想約親朋好友在家聚餐，預購型錄更準備了多款經典名店鍋物，最低只要299元起就能輕鬆搬回家。包含知名林聰明麻辣沙鍋菜、阿國師甕蒸薑母鴨以及門前隱味牛三寶牛肉爐等排隊名店料理，通通可以在APP輕鬆下單。指定預購商品享有2件95折、3件以上92折，不用出遠門就能享受澎湃的聚餐盛宴。



▲全家即興開鍋預購型錄匯集知名林聰明麻辣沙鍋菜、阿國師甕蒸薑母鴨與老協珍汕頭沙茶牛肉爐，聚餐預購享指定折扣。

▲全家主題店吃鍋後源會打造崔始源專屬應援牆，吸引粉絲打卡拍照感受暖心陪伴。





源夫人快衝！崔始源圍兜與主題門市追星打卡

這次活動最讓粉絲瘋狂的，莫過於專為「源夫人」們打造的崔始源限定圍兜。全系列共有四款造型設計，除了包含始源展現健壯胸肌與告白土味情話等款式，更有全家行動購的獨家限定款。只要消費滿額即可獲贈，台北鑫德店更特別改造成主題應援店，全台超市店還有專屬人形立牌，讓粉絲開鍋採買又能開心追星打卡。



▲全家冷藏鮮食區推出韓式部隊鍋等百元有找個人鍋，搭配崔始源吃鍋守護圍兜，帶來美味又具儀式感的用餐體驗。

▲全家推出崔始源限定吃鍋守護圍兜，包含胸肌與土味情話等款式，滿額即可隨機獲贈。





全家即興開鍋×崔始源 優惠活動

實體店舖，指定常溫湯底、特色配餐：任選2件77折（即日起至2027年1月5日）。

實體店舖，指定火鍋生鮮食材、肉品配料：任選2件88折（即日起至2027年1月5日）。

實體店舖，指定冷藏個人鮮食鍋（和風海陸豆乳鍋、韓式部隊鍋）：會員享單件88折（即日起至11月10日）。

FamiSuper超市店，指定商品任選2件88折（即日起至2027年1月5日）。

FamiSuper超市店，指定「鍋物丸餃」、「肉品海鮮」、「蔬菜日配常溫」三類商品各選1件，享3件79折（即日起至2027年1月5日）





全家火鍋季 線上預購與行動購優惠

FamiPort／APP預購指定名店鍋物：2件95折、3件以上92折（即日起至12月6日）。

全家行動購：指定品項滿299元贈始源限定圍兜，滿499元再送50元折價券（即日起至11月24日）。





全家Ｘ崔始源 活動資訊

滿額送圍兜：於全台門市購買指定活動商品，單筆滿299元即贈「吃鍋守護圍兜」乙個（共3款，隨機贈送，即日起至11月24日）。

主題店打卡：台北鑫德店（台北市松山區八德路二段400號）打造「吃鍋後源會」主題布置。

立牌合影：全台逾百家FamiSuper超市店設置「即興開鍋×崔始源」愛始了人形立牌。





全家火鍋季 推薦商品

【辣媽】麻辣牛肉鍋：219元

【辣媽】金湯酸菜魚鍋：219元

【辣媽】酸高麗菜白肉鍋：219元

【Ichibiki】博多一双豚骨風味火鍋高湯底：199元

【Ichibiki】橫綱監修火鍋豚骨醬油風味：199元

【Ichibiki】本家赤鍋湯底〔小辣〕：199元

【Daisho】大將博多水炊火鍋湯底：199元

【Yamaki】西鄉黑豚醬油風味鍋屋湯底：199元

【老四川】板栗雞湯：169元

【老四川】濃香老火鍋：220元

【老四川】麻辣豆腐：229元

【老四川】麻辣鴨血：229元

【這一小鍋】菇菇和風鍋火鍋湯底（全素）：249元

【這一小鍋】溫養藥膳鍋火鍋湯底（全素）：249元

【老四川】麻辣燙風味粉（紅薯粉）：89元

【老四川】麻辣牛肉風味粉（紅薯粉）：89元

【超級來一野】沖泡式螺螄粉：99元

【超級來一野】港式肥汁米線：99元

【老四川】螺螄風味粉：99元

【老四川】酸辣粉：99元

【經脆脆】蒜片－椒香麻辣：99元

【經脆脆】白胡椒甜不辣脆片：89元

【經脆脆】白胡椒炸雞皮餅乾：89元

【泡麵人生】冷凍豚五花肉：69元

【泡麵人生】冷凍豚梅花肉片：69元

【樹森】美國冷凍牛雪花火鍋：79元

【玉美】有機小松菜：39元

【玉美】有機青江菜：39元

【玉美】有機空心菜：39元

【桂冠X這一鍋】鮮蝦蛋餃：69元

【桂冠】魚餃：69元

【桂冠】蛋餃：69元

【鮮食】和風海陸豆腐鍋：99元

【鮮食】韓式部隊鍋：99元

【究好豬】胡椒月亮軟骨豬肚湯：329元

【林聰明】沙鍋菜魚骨湯底：339元

【全國麗園】半公斤牛肉爐：499元

【預購－林聰明】聰明麻辣沙鍋菜：299元

【預購－門前隱味】牛三寶牛肉爐：990元

【預購－阿國師】甕蒸薑母鴨：299元

【預購－老協珍】汕頭沙茶牛肉爐：799元

【預購－女娘的店】珠貝山藥排骨鍋：399元

【預購－風來坊】福岡特色牛腸鍋：699元

【預購－全國麗園大飯店】一斤肉酸菜白肉三寶鍋：629元

【預購－全國麗園大飯店】一斤肉牛肉爐：579元

【預購－小熊菓子】芙菲小圓餅－OREO風味脆脆：450元／盒（5,280元／24盒）





天涼就是要吃火鍋！最夯火鍋話題推薦

推薦閱讀：台北火鍋預約困難店再進化！二本松涮涮屋「海膽和牛饗宴」整盒北海道海膽入鍋超奢

推薦閱讀：湊湊火鍋變身Disney+古裝劇拍照現場！巨型戲劇場景超吸睛，雙人套餐現省1,050元再送299元調飲

推薦閱讀：台北黃金雞湯火鍋加一！新開「海上花膠雞湯」濃郁膠質會黏嘴唇，港式甜點雙皮奶也很推





看更多全家×崔始源火鍋季聯名活動

▲全家門市結合代言人崔始源大型意象布置，為秋冬開鍋季營造滿滿暖心氛圍。

▲全家門市設置即興開鍋常溫落地架都能看到崔始源，精選麻辣、酸香與日式監修名店湯底，享有指定商品2件77折優惠。