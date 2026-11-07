米其林星級主廚餐廳首度登台！Akira Back Taipei進駐臺北洲際酒店，坐擁大巨蛋第一排景觀，必吃鮪魚披薩、48小時慢燉牛小排

米其林星級主廚Akira Back首度將同名餐廳帶進台灣，11月11日進駐臺北洲際酒店。窩客島資深編輯李維唐指出，大巨蛋第一排景觀、5道招牌料理與無低消單點模式，是這間新餐廳值得關注的3大亮點。

米其林星級主廚Akira Back的同名餐廳終於來台灣了！「Akira Back Taipei」將於11月11日正式進駐臺北洲際酒店2樓，最大亮點就是坐擁臺北大巨蛋第一排景觀，還能吃到風靡全球的招牌鮪魚披薩、岩蝦天婦羅，以及耗時48小時慢燉的牛小排。這間在巴黎、香港、杜拜、首爾等城市都能見到的國際餐飲品牌，這次把韓式料理記憶、日式料理技法與美式創意帶進台北，更將餐廳變成結合料理、藝術與城市景觀的餐飲劇場。想安排紀念日約會、慶生聚餐，或是找一間有話題的新餐廳，現在已經可以線上預約訂位。

▲餐廳以深色調搭配天花板層層延伸的線條設計，中央開放式料理吧台成為視覺焦點，柔和燈光讓整個用餐空間多了幾分時尚與神祕感，約會聚餐都很有氣氛。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理



Akira Back Taipei台灣首店開幕！大巨蛋第一排成最大亮點

台北又多了一間值得美食控放進口袋名單的新餐廳。Akira Back Taipei選在臺北洲際酒店2樓開幕，餐廳透過大面落地窗，將臺北大巨蛋直接收進用餐視野。對於平常喜歡找景觀餐廳約會、慶生的人來說，這裡最吸引人的地方，就是不必特別安排觀景行程，坐下來吃飯就能欣賞台北最新的城市地標。

這樣的選址其實也藏著主廚自己的故事。Akira Back在成為國際名廚之前，曾經是一名職業單板滑雪選手，對速度、精準度與極限挑戰有著深刻體會。如今餐廳正對著象徵運動賽事與大型演出的臺北大巨蛋，也讓這間台北首店多了一層與主廚人生經歷相互呼應的意義。從雪場轉進廚房，再到大巨蛋旁開餐廳，這段背景也成為Akira Back Taipei與其他高級餐廳不同的話題。

▲從餐廳入口就能感受到不一樣的氣場，主廚站在KiuBrok品牌招牌旁，身後以弧形金屬線條與深色牆面營造現代感，讓人還沒入座就開始期待接下來的料理。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理

米其林星級主廚Akira Back！韓式靈魂遇上日式料理

Akira Back出生於韓國首爾，成長於美國科羅拉多州阿斯彭，從小熟悉韓式家庭料理，後來接受傳統日式料理訓練，又在美國多元文化環境中累積創作經驗。這些看似不同的生活背景，逐漸形成他的個人料理風格「Akira Back Cuisine」。菜色雖然以日式料理技法為基礎，卻不受傳統日料框架限制，韓式調味、西式食材與不同文化的料理靈感，都能在同一張餐桌上出現。

比起讓客人拘謹地研究每一道料理，Akira Back更希望餐廳是一個大家能輕鬆享受美食的地方。他以「Global & Fun」作為料理核心，提出「fun dining」概念，希望不同飲食文化、喜好與需求的人，都能找到適合自己的餐點。這樣的想法也延伸到台北首店的菜單設計，讓高級餐飲不一定只能按照固定套餐的節奏進行，而是能隨著聚餐人數與喜好自由選擇。



Akira Back招牌鮪魚披薩！白松露油與鮪魚刺身超有記憶點

第一次來Akira Back Taipei，最不能錯過的就是品牌全球代表作「招牌鮪魚披薩」。光聽名字可能會以為是一般海鮮披薩，但實際上這道料理以極薄酥脆的餅皮為底，上方鋪滿薄切鮪魚刺身，再淋上帶有特殊香氣的白松露油，並以微型紫蘇葉點綴。它並不是傳統厚實、牽絲的起司披薩，而是把生魚片的細嫩口感與薄餅的酥脆結合，讓每一口都能吃到不同的質地。

這道料理還有一個特別適合拍照的小巧思。當鮪魚披薩一塊塊被吃完，原本藏在食物下方的餐盤圖案才會完整露出，色彩鮮明的抽象畫作來自主廚母親Young Hee Back。從料理端上桌，到吃完後發現盤底的藝術作品，整個過程就像拆開一份精心準備的禮物，也讓這道招牌菜除了味道之外，多了一個值得分享的故事。

▲薄切生牛肉整齊鋪成一整圈，粉嫩肉色搭配彩色蔬菜切片與新鮮香草，光看擺盤就讓人食指大動，細緻的油花與繽紛配色讓這道冷前菜格外吸睛。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理



岩蝦天婦羅必點！韓式辣椒美乃滋甜辣又酥脆

喜歡炸物的人，可以把「岩蝦天婦羅」列入必點清單。這道全球人氣前菜使用鮮美彈牙的蝦肉，外層裹上輕盈麵衣，炸至金黃酥脆，再拌上韓式辣椒美乃滋。入口時先是麵衣的酥脆感，接著是蝦肉本身的彈嫩口感，最後由醬汁帶出甜味與微辣層次，讓熟悉的日式天婦羅有了不一樣的風味。

岩蝦天婦羅也很適合當作多人聚餐的開場菜。相較於需要細細品味的生食料理，這道菜的味道更直接，韓式辣椒美乃滋帶來濃郁醬香，搭配炸蝦的鮮甜，讓整桌人可以從一道熱騰騰的炸物開始分享，再慢慢品嘗其他創意料理。

▲金黃色醬汁均勻包裹一顆顆食材，再撒上細碎香蔥、綠色香草葉與食用花瓣，濃郁醬色搭配藍白漸層餐盤，光是上桌就讓人忍不住多看幾眼。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理

北海道干貝佐奇異果！海鮮與水果竟然能這樣搭

如果想吃一道視覺與風味都比較清爽的料理，可以試試「北海道干貝佐奇異果」。這道菜選用來自日本北海道的生割干貝，搭配黃金奇異果片，再加入洋蔥番茄莎莎醬、松露醬與白柚子醬油。從食材組合就能看出主廚不按牌理出牌的創意，將海鮮、水果與帶有香氣的醬汁放在同一道料理中。

北海道干貝本身具有柔嫩、鮮甜的特色，黃金奇異果則帶出多汁與微酸的水果風味，白柚子醬油讓整體多了清爽感，松露醬則補上香氣層次。這道料理的吸引力不在於濃厚調味，而是不同食材在口中交錯的變化，特別適合喜歡生食海鮮，又想嘗試新鮮組合的人。

▲晶瑩透亮的生食海鮮搭配金黃色水果切片，點綴魚卵、香草與深色葉片，底部再以金黃色醬汁襯托，清爽又精緻的視覺搭配，讓這道海鮮冷盤多了幾分細膩感。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理



同父異母雙鰻捲！蒲燒鰻魚與星鰻天婦羅一次吃

光是菜名就很有話題的「同父異母雙鰻捲」，也是Akira Back的招牌料理之一。這道壽司捲把蒲燒鰻魚與穴子星鰻天婦羅結合在一起，一邊是蒲燒鰻魚的肥美滋潤，一邊是星鰻天婦羅的酥脆口感，讓兩種不同料理方式的鰻魚在同一口中相遇。

更特別的是，壽司捲外層還搭配細緻炙燒的鵝肝，以及特製柚子醋蛋黃醬。鵝肝的濃郁、蒲燒鰻魚的醬香、天婦羅的酥脆，再由柚子醋蛋黃醬帶出風味變化，讓這道料理比一般鰻魚壽司捲多了幾分華麗感。對喜歡鰻魚、鵝肝與創意壽司的人來說，這道菜很值得放進點餐名單。

▲壽司控看到這盤應該很難忍住，整排壽司捲鋪上炙燒金黃色澤的配料，淋上深色醬汁，再搭配細絲與嫩芽點綴，從側面還能看到米飯與小黃瓜交疊的豐富層次。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理

48小時慢燉牛小排！主廚把媽媽的家常菜帶上餐桌

除了海鮮與壽司，肉食控最值得關注的就是「48小時慢燉牛小排」。這道料理是Akira Back個人相當喜愛的菜色，靈感來自小時候母親經常烹煮的韓式燉牛小排。主廚保留韓式家庭料理的味道記憶，再以現代低溫慢燉技術重新詮釋，將牛小排經過長達48小時的烹調，讓肉質變得柔軟入味。

與一般強調表面焦香的牛排不同，這道料理把重點放在長時間燉煮後的肉質變化。牛小排經過慢燉，呈現細嫩柔軟的口感，調味也能隨著烹調時間逐漸融入肉中。從韓國家庭餐桌上的燉牛小排，轉變成國際餐廳裡的招牌料理，也讓人看見Akira Back如何將熟悉的家常味道，變成具有個人風格的精緻料理。

▲厚切牛排帶著誘人的粉嫩肉色，表面微微焦香，搭配橘黃色蔬菜與精緻配菜，大片留白的藝術餐盤讓主角更加突出，喜歡牛排的人光看切面就很難不心動。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理



Akira Back Taipei餐廳設計！開放式廚房就像料理劇場

Akira Back Taipei除了菜色有看頭，餐廳空間也值得留意。整體設計以「餐飲劇場」為核心，從開放式廚房的烹調節奏、廚師的動作，到料理製作過程中的細節，都被視為用餐體驗的一部分。坐在餐廳裡，不只是等待服務人員將餐點送上桌，也能感受廚房團隊工作的節奏，讓料理從製作到上桌都成為餐廳氛圍的一部分。

另一個特色則是主廚母親的藝術創作。Akira Back將母親的畫作稱為「Mama Art」，這些作品不只出現在招牌鮪魚披薩的餐盤上，也融入全球各地Akira Back餐廳的空間設計。主廚希望透過這些作品，傳達邀請客人到家裡吃飯的溫暖感受。對喜歡設計、藝術與精緻餐飲的人而言，這裡的細節不只在料理，也藏在用餐環境與餐盤之間。

Akira Back聯名清酒！HEAVENSAKE法式調配工藝登場

想搭配餐酒一起享用料理，Akira Back Taipei也引進與HEAVENSAKE合作的聯名清酒系列。HEAVENSAKE的特色，是將法國香檳常見的混釀與調配工藝運用在日本清酒上，由法國釀酒大師Régis Camus參與創作，結合日本清酒酒造的釀造技術，讓清酒呈現不同於單一風味的層次。

系列包含Label Noir、Label Orange、Label Azur等酒款，強調礦物感、花果香氣與滑順口感。對於想嘗試餐酒搭配的人來說，可以留意這些清酒與鮪魚披薩、岩蝦天婦羅或慢燉牛小排之間的風味組合。不過，餐廳尚未在這份新聞稿中公布各款清酒的售價與實際供應方式，仍需以現場菜單為準。

▲連倒酒的瞬間都充滿儀式感，透明酒液沿著細長酒器緩緩注入精緻酒杯，杯身帶有金色紋理，在柔和燈光下格外迷人，也替整場用餐增添細膩的餐酒氛圍。圖 / Akira Back Taipei提供；窩客島整理

Akira Back Taipei訂位攻略！無低消、單點分享更自由

對於準備訂位的人來說，Akira Back Taipei另一個值得注意的地方，就是採用單點菜單，而且新聞稿明確表示沒有最低消費限制。客人可以依照用餐人數、食量與喜好，自由組合不同料理，不需要每個人都選擇相同套餐。像是2人約會可以挑選幾道喜歡的招牌菜，朋友聚餐則能透過多人分享的方式，嘗試更多不同風味。

不過，無低消不代表餐點價格較低，餐廳的人均消費仍會依實際點選的料理與酒水而有所不同。由於目前提供的開幕資料尚未公布完整菜單價格，建議想安排慶生、紀念日或多人聚餐的讀者，訂位前先向餐廳確認最新菜單、供餐時段及相關消費規定。Akira Back Taipei預計11月11日正式開幕，目前已開放線上訂位，每週二為固定店休日。

Akira Back Taipei台灣首店開幕資訊

活動時間：2026年11月11日正式開幕，現已開放線上訂位。

餐廳地址：台北市信義區忠孝東路四段535號2樓。

訂位電話：02 7702 5855。

固定店休：每週二。

Akira Back Taipei必吃5大招牌料理

供應時間：2026年11月11日起，實際供應依餐廳公告為準。

招牌鮪魚披薩：酥脆薄餅鋪上薄切鮪魚刺身，搭配白松露油與微型紫蘇葉，盤底還藏有主廚母親的藝術畫作。

岩蝦天婦羅：鮮嫩蝦肉裹上輕盈麵衣炸至金黃，再拌入韓式辣椒美乃滋，呈現外酥內嫩的甜辣口感。

北海道干貝佐奇異果：北海道生割干貝搭配黃金奇異果、洋蔥番茄莎莎醬、松露醬與白柚子醬油。

同父異母雙鰻捲：蒲燒鰻魚結合穴子星鰻天婦羅，外層搭配炙燒鵝肝與特製柚子醋蛋黃醬。

48小時慢燉牛小排：靈感來自主廚母親的韓式燉牛小排，以低溫慢燉48小時呈現柔軟入味的肉質。





從特色菜單到用餐空間，下一間聚餐口袋名單也值得先收藏

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