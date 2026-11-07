▲板橋美食7間推薦！15元魯肉飯、裕民夜市爆汁小籠湯包，拍新北耶誕城順路吃。

衝新北耶誕城，板橋美食推薦7選！編輯鄭亦庭表示：15元滷肉飯、爆汁小籠湯包超狂。
2026新北板橋耶誕城11/13登場！每年吸引滿滿朝聖人潮的板橋耶誕城，今年聯手卡娜赫拉於11/13起在板橋等地登場，窩客島整理7間板橋美食推薦名單，從超平價15元魯肉飯、爆餡車輪餅等板橋銅板價小吃，到板橋在地人氣麵線、夜市小籠湯包等，板橋美食7間推薦先記下。
銅板價板橋小吃15元開吃：阿益魯肉飯、板橋環南米苔目、太極鰲車輪餅想找板橋銅板美食直接衝板橋裕民夜市「阿益魯肉飯」，魯肉飯小碗只要15元、大碗25元，滷得入味肥瘦滷肉、滷白菜都超下飯；「板橋環南米苔目」一碗30元就有，米苔目吸附豚骨高湯，是板橋在地人氣小吃；「太極鰲車輪餅」，酥脆外皮、爆量內餡車輪餅最便宜一顆15元，超高CP值當下午茶剛剛好。
阿益魯肉飯 位置資訊地址：新北市板橋區仁翠里裕民街64號
電話：02-2256-3475
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：新北美食阿益魯肉飯 - 魯肉飯一碗只賣15元？
板橋環南米苔目 位置資訊地址：新北市板橋區國光里國光路
電話：0932-052-521
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【新北食記】板橋環南米苔目 - 一碗只賣30元的超平價米苔目
太極鰲車輪餅 位置資訊地址：新北市板橋區公舘里漢生西路128號
電話：0953-118-118
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【新北食記】太極鰲車輪餅 - 板橋滿滿餡料的車輪餅，必點起司蛋口味
在地人氣板橋美食推薦：大碗公當歸羊肉、油庫口蚵仔麵線板橋在地人氣美食「油庫口蚵仔麵線」，最經典老饕吃法直接點綜合麵線搭炭烤香腸，肥美蚵仔、無腥味大腸、多汁香腸一次吃到，配上生蒜頭更過癮；曾獲得必比登推薦的「大碗公當歸羊肉」，以大骨熬煮的當歸羊肉湯，湯頭清甜還能免費續湯，推薦加點富含膠質的「黑金滷肉飯」，絕對是來板橋必吃美食。
大碗公當歸羊肉 位置資訊地址：新北市板橋區四維路112巷2號
電話：0976-476-567
完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：板橋美食必吃！大碗公當歸羊肉米其林必比登推薦，傳說黑金滷肉飯超銷魂。
油庫口蚵仔麵線 位置資訊地址：新北市板橋區新民里文化路一段188巷44號
電話：02-2257-6445
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 - 板橋在地30年老店，麵線配香腸才是老饕吃法
在地人氣板橋美食推薦：56巷口湯包、誠贊號川味麵食板橋裕民夜市「56 巷口湯包」從下午4點半開始營業，一路賣到晚上11點，主打現包現蒸，招牌小籠湯包一口咬下就有鮮美湯汁噴出，蝦仁燒賣還能直接看到整隻蝦；帶有懷舊老宅氛圍的「誠贊號川味麵食」，推薦必點招牌「紅油皮蛋乾拌麵」，肉燥結合花椒香，搭配紅油抄手更涮嘴，是在地人推爆的私房麵食。
56巷口湯包 位置資訊地址：新北市板橋區仁翠里裕民街56巷1號
電話：0963-221-258
完整介紹由部落客「Bart Tsai」於窩客島分享：一咬就噴汁！56巷口湯包現包現蒸，整隻蝦燒賣超吸睛，晚來沒吃到會後悔。
誠贊號川味麵食 位置資訊地址：新北市板橋區海山里長安街220號
電話：02-2962-6767
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：板橋在地人才知道！「誠贊號川味麵食」紅油皮蛋乾伴麵超涮嘴。
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