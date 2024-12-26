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【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 - 板橋在地30年老店，麵線配香腸才是老饕吃法

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2024-12-26 14:04:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

 

喜歡吃麵線的朋友絕對不能錯過這間油庫口蚵仔麵線炭烤香腸，這間是板橋在地30多年的老店，google擁有9000多則評論4.1顆星，假日滿滿的客人生意超好，在這裡用餐一定會點一碗麵線搭配碳烤香腸，一次兩種味覺享受超讚！

搭乘捷運火車可在新埔站板橋站下車，步行約10分鐘，開車可停歐特儀特專三停車場

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲油庫口位在文化路巷內轉角，附近都是住宅但是不減這裡的高人氣，外帶的內用的人潮都非常多。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲外帶在門口左邊排隊點餐，內用先找到座位，再至右邊排隊結帳取餐。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲油庫口蚵仔麵線菜單：麵線有綜合、大腸、蚵仔和清麵線四種口味，香腸一支40元，其他品項還有六種小菜和草仔粿。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲香腸都是現烤的需要較久時間等待，另外也有販售生的香腸，價格和熟的完全一樣。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲結帳時會給一個香腸號碼牌，香腸烤好後會到座位區叫號。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲店內座位區寬廣座位很多，最裡面還有個小空間到處都是人，生意真的很好。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲桌上有店家自製辣油，敢吃辣的可添加在麵線內。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲香腸有附蒜頭搭配，等餐時可剝蒜頭打發時間，也算另一種動手樂趣。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

香腸40元：腸衣有脆度，外觀烤得微焦，有濃郁的焦香味，咬開後內餡保有水份，油脂的味道很香，配上蒜頭後蒜香馬上跟香腸香氣融合，超讚的拉！

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

綜合麵線 55元：一次可以吃到大腸和蚵仔，蚵仔和大腸給得很多，非常真材實料，麵線口感滑順，湯頭有保有勾芡感，湯頭味道不錯但整體偏清淡，建議可加些調味。

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

 

【新北食記】油庫口蚵仔麵線炭烤香腸 -

▲蚵仔肥美又大顆，吃得很過癮，大腸也完全沒又腥味處理得很棒。

 

雞蛋糕短評：當地很熱門的小吃店，假日常一位難求，這次點了綜合羹一次可以吃到大腸和蚵仔，蚵仔很肥美，大腸沒有腥味，湯頭味道不錯，香腸是炭烤方式料理有濃濃炭燒香氣。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★
CP值★★★★☆


【油庫口蚵仔麵線炭烤香腸美食資訊】

地址：新北市板橋區文化路一段188巷44號
電話：0222576445
官網：ukuko
營業時間：09:30–19:00
外送：lineukuko
線上預定：ukuko
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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place新北市板橋區文化路一段188巷44號
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美味度
4.08
服務品質
3.81
裝潢氣氛
3.47
CP值
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