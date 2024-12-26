坦白說，我這個里長對板橋的吃貨里民感到有點愧疚，雖然愛吃，但推薦的美食名單大多是從今年下半年才成立的「板橋區美食里」FB社團裡發現的。這個社團短短幾個月就吸引了超過5萬位板橋吃貨加入，每當里民分享新美食，我這里長伯就趁空去「踩點」。雖然推薦的店不一定每次都合我胃口，但大多是好吃的，甚至還包括一些只有在地人才知道的小店。今天要和大家分享的，是社團里民推薦的一家川味麵館，真的很對我的味！雖然距離我家有點遠，但我常常忍不住成了這家的常客。它的麻和辣特別合我的口味，讓人回味無窮。

這家「誠贊號川味麵食」位於正隆廣場旁，最近的捷運站是三環線的板新站。雖然這一帶我常經過，但卻很少停下來探索，沒想到竟隱藏著這麼一家好吃的麵館。

雖然忘了拍下麵館的內部樣貌，但從這張照片可以一窺端倪。店內地板是懷舊的磨石子，搭配綠色木門，散發出一種復古的日式老宅氛圍。

店內的菜單不知道為什麼皺皺的，而且不是一張是很多張(笑)。另外，在點餐檯前還有一塊小黑板，上面寫著每日限量的特製料理，看到當然忍不住要點來試試。

這裡的餐具和茶水採自助式，現在小吃店好像都這樣，可能是因為服務人手真的越來越難請了。

天香豆腐的豆腐似乎是用市售的，但品質還不錯。搭配的醬汁以芝麻醬為主，帶有一絲甜味和些微麻香，吃起來還蠻美味的。

豬耳朵同樣使用胡麻醬作為基底，但增添了麻與辣的風味，花椒和辣油的香氣層層分明。豬耳朵口感爽脆，還帶著一絲皮下油脂的甜味，加上白芝麻和蔥花的搭配，香氣更加豐富。里民提醒，想吃到這道菜最好早點去碰碰運氣。

招牌紅油抄手的紅油香氣濃郁但不會太辣，只是稍微偏鹹了一點。不過抄手本身皮薄餡多，口感札實，味道非常不錯。

川辣餛飩湯的花椒香氣讓人食指大動，湯頭非常鮮美，餛飩內包裹的鮮蝦和肉餡比例恰到好處，口感十分搭配。不過這碗湯稍微有一點辣度，但對於嗜辣的人可能會覺得不夠過癮。麵條部分可能是因為拍照耽誤了一點時間，稍微有點軟，下次再來一定要試試里民推薦的「蝦醬麵」。

當天我最愛的一道是紅油皮蛋乾伴麵。在這之前，我一直最愛市政站「新娘子麵館」的皮蛋麵，但兩者風味各有不同。「新娘子麵館」的皮蛋味道更濃郁，辣度來自油潑，而這家的版本多了花椒香氣，肉燥的香氣也更加突出，整體味道平衡又順口，從第一口吃到最後都不覺得膩，實在涮嘴！不過在麵條的選擇上，我還是更喜歡新娘子的重慶小麵，口感和咬勁更有層次。

這裡的燙青菜會加上肉燥增添風味，但如果喜歡清淡口感的朋友，也可以請店家不淋肉燥。

店家資訊

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