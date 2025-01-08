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【新北食記】板橋環南米苔目 - 一碗只賣30元的超平價米苔目

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2025-01-08 22:48:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新北食記】環南米苔目 -

 

環南米苔目是板橋最平價的指標小吃之一，他們的米苔目一碗只要30元，魯肉飯、青菜更是出現20元這種不可思議的價格，湯頭有著乳白色的濃郁的豚骨湯底，堅決不加味精和化學調味，連小英前總統都無法抵擋這種誘惑跑來品嘗，最近幾次造訪板橋發現這裡的物價真的好適合移民(笑)。

 

搭乘捷運至板橋站下車，步行約3分鐘可抵達，開車前往可停歐特儀特專三停車場。

【新北食記】環南米苔目 -

▲板橋環南米苔目位在這間轉角鐵皮屋店面，連招牌都是用貼紙貼上的非常節儉。

 

【新北食記】環南米苔目 -

【新北食記】環南米苔目 -

▲雖然店內沒有任何裝潢但空間極為寬敞，當天用餐也不用排隊馬上就有坐位。

 

【新北食記】環南米苔目 -

 

【新北食記】環南米苔目 -

 

【新北食記】環南米苔目 -

▲環南米苔目菜單：主食品項不多，有米苔目、油麵、魯肉飯和燙青菜，都有大小碗可選，其他還有多款小菜和湯品。

 

【新北食記】環南米苔目 -

▲用完餐需自行回收餐具和廚餘，旁邊有醬料和餐具可自取。

 

【新北食記】環南米苔目 -

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魯肉飯(小) 20元：魯肉飯是肥肉系，滷肉給得相當多，白飯有Q度，醬汁醬油味較重，吃不出香氣。

 

【新北食記】環南米苔目 -

燙青菜(小) 20元：小份的份量真的偏少，一人吃剛剛好，湯青菜表面淋上了滷汁並搭配油蔥，吃起來蠻香的。

 

【新北食記】環南米苔目 -

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米苔目(小) 30元：米苔目有著濃郁的白色豚骨湯底，加入少量油蔥提味，配菜只有豆芽菜沒有韭菜顏色略顯單調，米苔目有著Q彈口感，吸附湯頭精華很夠味，雖然吃起來沒有特別讓人驚艷，但有著簡單樸實的美好，30元就能吃到一碗米苔目還是非常神奇。

 

雞蛋糕短評：必吃的除了米苔目還有滷肉飯，米苔目的當頭使用高湯熬製味道很不錯，米苔目麵體有Q度，滷肉飯醬油味較重，吃不出來香氣，整體價格CP值很高。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★☆


【環南米苔目美食資訊】

地址：新北市板橋區國光路189之3號
電話：0932052521
官網：無
營業時間：11:00–20:00 (周一、周四公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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place新北市板橋區國光路189-3號
4.14 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.14
服務品質
3.79
裝潢氣氛
3.57
CP值
4.57
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