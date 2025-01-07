【新北食記】太極鰲車輪餅

說到板橋的車輪餅，這間太極鰲車輪餅絕對是榜上有名，這間在google擁有1400則評論4.3顆星，脆口的外皮搭配滿滿的餡料，滿到都蓋不起來了， 1個10元CP值頗高，他們的口味眾多，有甜的也有鹹的，車輪餅愛好者一定要收藏。

▲太極鰲車輪餅菜單：車輪餅有14種口味，有甜的也有鹹的，另外同時販售東北捲餅和冰沙。

▲看烤台上滿滿餡料的車輪餅真的很誘人阿！

▲起司蛋車輪餅是這裡必點招牌，外皮有酥脆的口感，內餡有厚實的煎蛋配上爆漿香濃的起司，蛋香與起司香氣兩者搭配得非常好，吃起來就是香阿！

▲花生車輪餅：內餡使用的是花生粉不是花生醬這點蠻特別，花生粉的份量算普通沒有誇張的多，咬下一口花生的香氣馬上在口中散開，真的很香。

雞蛋糕短評：車輪餅外皮有酥酥的口感，起司蛋是店內招牌，吃起來鹹鹹甜甜，有香濃的起司，花生口味是使用花生粉而不是常見的花生醬蠻特別的。



用餐環境

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【太極鰲車輪餅美食資訊】

地址：新北市板橋區漢生西路128號

電話：0953118118

官網：facebook

營業時間：11:00–20:00 (周日公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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