I人立冬進補輕鬆吃！7-11米其林老曾羊肉爐微波2分鐘開吃，5大優惠要看

編輯 鄭雅之 表示：立冬進補不用開火！7-11都幫你準備好了～

隨著立冬氣候轉涼，超商正式掀起冬季熱食熱潮，今年7-11針對單身族與小家庭需求，全面端出豐富的個人化湯品與現煮熱食，不管是想喝經典台味補湯、品嚐日本名店高湯，或是自由挑選配料微波升級成迷你火鍋，只要走進巷口門市就能用銅板價輕鬆解饞，下班免顧火爐就能品嚐冒煙美食。



▲由日本加賀屋總料理長指導監製湯底，7-11關東煮提供超過20款日式鍋料，甘醇海鮮蔬果高湯冷天必喝。

▲免開火免揪團，超商立冬補湯集結「老曾羊肉藥膳羊肉湯」、「老四川胡椒豬肚雞湯」等多款濃郁個人鍋物。





米其林老店與人氣台味熱湯隨拆即熱

一個人想進補完全不用苦惱湊桌，今年冷藏架上特別引進台南米其林名店「老曾羊肉藥膳羊肉湯」，軟嫩羊腩排搭配溫補藥膳湯底喝起來格外順口，去年社群平台討論度極高的「元進莊薑母鴨」與麻油香氣撲鼻的「極饗麻油雞麵線」也同步回歸，微波短短幾分鐘就能迅速端上桌，瞬間驅散整天的下班疲累。



▲7-11攜手名店推出「極饗麻油雞麵線」、「元進莊薑母鴨」與米其林推薦「老曾羊肉藥膳羊肉湯」，單人微波2分鐘開吃。





濃郁胡椒湯底配手工湯餃第二件超划算

若是想買回家囤在冰箱隨時煮，冷凍專區備有微辣開胃的「老四川胡椒豬肚雞湯」，湯頭燉出鮮甜肉質與多層次胡椒風味，喜愛飽足麵食的主食控則不能錯過包覆扎實肉餡的「Homeal紅燒牛肉湯餃」，飯後還能隨手煮一碗熱湯圓當甜點，趁著指定冷凍料理第二件75折優惠放進冷凍庫，隨時都能當宵夜。



▲冰箱常備暖心宵夜，微辣濃郁的「老四川胡椒豬肚雞湯」與肉汁飽滿的「Homeal紅燒牛肉湯餃」享指定優惠。





加賀屋名師監製關東煮與限定熱食買四送一

超商自助區的人氣台柱關東煮再度登場，今年高湯由日本知名加賀屋總料理長指導研發，清甜海陸精華完整融入湯底，必吃吸飽湯汁的「日本一正野燒竹輪」與逼逼啵啵的「魚卵福袋」，現正祭出買四送一優惠，部分學區和轉運站門市還能買到現蒸玉米、熱烤馬鈴薯與自選醬料的熱滷味，讓胃袋大滿足。



▲7-11人氣自助區熱食開鍋，正宗日式關東煮與入味滷味享買四送一優惠，吸飽鮮甜湯汁超暖胃。

▲7-11搶攻立冬冒煙商機，祭出關東煮、個人火鍋、名店聯名湯品與指定冷凍美食第2件75折優惠。





小家庭採買配料打造專屬微波小火鍋

針對外食族對份量的要求，專區內的胡椒豬肚雞與麻辣湯品直接放大肉量，更推薦直接加料改造，順手抓一盒現成的「肉日子秘傳梅花叉燒」或牽絲濃郁的「桂冠芝心洋芋捲」一起微波，立刻讓湯頭變成配料爆滿的火鍋盛宴，不用開伙洗鍋子也能吃得超豐盛，是租屋族與小家庭的省時煮鍋捷徑。



▲打造專屬微波小火鍋，7-11提供生鮮有機蔬菜、嚴選鍋料與肉片，讓小家庭自煮加料超豐盛。

▲立冬進補必備「煮時光紅燒羊肉爐」，濃郁肉嫩的冷凍個人鍋物祭出199元新品上市嚐鮮價。

7-11立冬火鍋 優惠活動整理

關東煮與滷味全品項：即日起至11月10日，享買四送一優惠。

指定冷凍商品：11月10日至11月24日，指定冷凍主食、調理菜、湯品與湯圓系列享第二件75折。

饗喫鍋滿額贈：即日起至11月24日，購買饗喫鍋系列指定商品滿200元，即贈OKEGGS褐殼蛋4入一盒。

煮時光紅燒羊肉爐：11月11日至11月24日，新品上市優惠價199元。

有機生鮮蔬菜：11月11日至2027年1月5日，安昕有機青江菜、小白菜、小松菜任選3包特價99元。





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