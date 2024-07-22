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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條、ㄤ咕麵，小菜豐富不採雷，飯後再外帶芭樂檸檬汁超滿足

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條、ㄤ咕麵，小菜豐富不採雷，飯後再外帶芭樂檸檬汁超滿足

2024-07-22 16:11:00 撒野樂活小村婦 人氣：113
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：179篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 關西鎮

造訪商家：

ㄤ咕麵
phone03-5875541
place新竹縣關西鎮光復路35號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

新竹關西必吃美食除了很夯的一銀麵再來就是ㄤ咕麵，兩家距離大約210公尺，也都靠近關西交流道不遠，所以南往北返的途中便成了我們休息覓食的好去處。傳聞中的人氣美食總是得自己親自來品嘗一番才算數，傳承三代的古早味ㄤ咕麵看似簡單樸質，卻擁有客家鄉村的老味道，連婆婆和兒子都喜愛，雖然初次到訪但已經收入絕對再訪的清單了。

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

中午用餐時段，不愧為熱門排隊餐廳，一棟四層樓建築的ㄤ咕麵店外已經出現了等候人潮，看到這景象實在讓人很想放棄對吧? 不，不可以，好不容易下定決心來一趟怎麼可以吃不到 😆於是我們小碎步前進趕緊到門口領了號碼牌，在客滿的情況之下，神奇的是竟然排不到15分鐘就能入內，心裡正高興不用千辛萬苦、天荒地老，果然是個好日子哈哈哈

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

  ㄤ咕麵｜停車資訊 

來關西人氣美食ㄤ咕麵不用怕沒車位，對面就有一處「第一停車場」腹地廣大而且有樹蔭，可以容納很多車輛，停好車直接走過來非常方便喔

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

原本以為ㄤ咕麵是一間傳統麵店，沒想到顛覆我的印象，原來傳承到第三代經營之後，不但建立品牌式的店面管理和消費服務，也將用餐環境和流程、人員管理都納入現代化的經營模式，從取號叫號的人數分組控管，到我們入內的排隊點餐、取餐及結帳流程，一切都很順暢，完全不會感覺到亂七八糟，加上內部環境寬敞，所以一直到我們用餐結束家人們也都吃得開心又舒服

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

  ㄤ咕麵｜小故事 

★ 身為客家子弟的我其實對於「ㄤ咕」並不陌生，因為從小就常常聽長輩如阿婆、舅媽、阿姨叔伯們逗弄小嬰孩，他們總會喊著「ㄤ咕、ㄤ咕ㄟ」，在客家話中「ㄤ咕」就是「小BABY」的意思，長輩對於不滿一歲的娃兒說話，小BABY就會發出咿咿ㄚㄚ或者嗯嗯ㄤㄤ的聲調，雙方用ㄤ咕ㄤ咕的語調互相交流回應，逗得大家熱陶陶。

至今已有50多年歷史的ㄤ咕麵，是由三位高齡加起來超過250歲的阿公阿嬤所創立，早年農忙下班之餘人們喜歡到麵攤前，坐著長板凳點上一碗油蔥拌麵、餛飩三角粄、滷大腸和花生豆腐，而阿公特別喜歡小孩子，當小朋友來吃麵時阿公便會逗著說「ㄤ咕ㄤ咕」由於那時麵店沒有招牌，客人不知道如何稱呼於是就說「來去ㄤ咕的吃麵」，久而久之店名就這樣誕生了。

  ㄤ咕麵｜店家環境 

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

ㄤ咕麵一進門的左邊是點餐櫃檯，右方空間的座位區因為人太多所以沒拍了，除了菜單上的麵、粄條、湯類，小菜部分就直接在這邊點取，我覺得小菜種類相當豐富，主菜的選擇倒是沒有特別多樣，建議點幾種主菜再搭配上各式小菜，這樣也可以豐盛一桌

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

小菜真的不少耶，每一樣都想吃吃看，而且價格也不會很貴

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

排隊點餐時看見旁邊的飲料櫃有關西仙草茶、芭樂檸檬汁，剛剛在外面曬了一下怎知就忍不住拿了一瓶來解渴，芭樂檸檬汁混搭卻意外的好喝呢

由於用餐客人很多，我們到的時候一二樓全都客滿，後來被安排在二樓用餐，上了階梯之後發現樓上用餐區更大更寬敞

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

二樓有一面彩繪牆，畫著三位創店的阿公阿嬤和一台麵攤車，濃濃的復古農家味，沒想到這麼文青也適合拍照打卡

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

這裡是餐具醬料自助區和飲水區，走來走去的人實在不少，避免擋到客人所以我只能迅速拍了幾張

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

靠近樓梯間的走道有一面木牆，用復古的毛玻璃裝飾，上面陳列著幾張舊時照片，是ㄤ咕麵一路走來的歲月痕跡

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

二樓用餐區採光非常明亮，桌距和走道寬敞不擁擠，坐在窗邊可以望見關西的街道景致，我覺得整體空間還不錯冷氣又涼爽，至少這一餐吃得乾淨舒服

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

店裡尚有販賣自製的香蔥油和辣椒醬，聽說很厲害，不過我們沒有外帶就是了，想嘗鮮的朋友可以試試看喔

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

店裡用的碗是不是很文青啊，碗底還寫著趣味文句，只能說老闆很會，結果我們吃完麵也忘記看看碗裡的驚喜詞，如果你們來用餐別忘要瞧一瞧喔，說不定有好玩的驚喜

「今天一起拌麵，明天一起拌嘴」

「吃麵要配小菜，你就是我的菜」

「我捧在手裡的不是麵，是你」

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

  ㄤ咕麵｜菜單及餐點 

附上菜單和當天的餐點，我們點了 ㄤ咕麵、丸子三兄弟湯、乾粄條、芋角餛飩湯、客家油雞、紅麴炸肉、燙時蔬，兩樣小菜 小魚豆干、三色豆絲

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

★ 客家油雞 $185、小魚豆干$40、三色豆絲$40

招牌的客家油雞必點推薦，肉質鮮美Q彈又多汁，太過好吃我們四人吃一盤還顯不夠，小魚豆干有點辣度吃起來過癮，三色豆絲是弟弟的最愛，我還沒吃到就被他掃光啦

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

★ 芋角餛飩湯 

一碗裡面有兩顆芋角和4-5個餛飩，湯頭是清淡爽口的，很喜歡他們的芋角，芋角就是芋頭的貢丸，一顆很札實咬下去嘴裡飄著芋香，有綿綿細緻的芋泥真是好吃，餛飩雖不算飽滿大顆，但口感不錯

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

★ 丸子三兄弟湯  

丸子三兄弟湯我也很推薦點，因為一次可以吃到三種不同的丸子，

這三種分別是 芋角丸/黑鑽丸/噠噠丸，

芋角丸剛剛介紹過了是芋泥丸，而黑鑽丸則是用食用竹炭做成的貢丸，所以是黑黑的這一粒，另一種噠噠丸是香菇貢丸，三種口味各具特色口感都不錯，粒粒結實飽滿讓人喜歡

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

★ ㄤ咕麵 

來這裡不點ㄤ咕麵說不過去吧，上桌的時候被他的樸實無華感到一陣問號，就是一般的乾麵啊，油蔥酥加上一些豆芽菜、韭菜和特製醬汁，但是吃第一口就上癮了，哇!! 是好吃的那種古早乾拌麵，好香好香，麵條也容易入口，不騙你，很快地一碗就扒光光了

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

★ 乾拌粄條  

乾粄條的口感跟ㄤ咕麵很相似，都有著客家傳統的油蔥香酥味，又油又香~拌一拌味道更均勻，這家的粄條婆婆很喜歡，不會太厚也不軟爛，好吃到讚不絕口

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

這一餐雖是簡單的麵食，口味上我們都覺得合意，小菜的種類很多感覺下一次再來可以點不同的菜色看看

關西超人氣必吃的古早味【ㄤ咕麵】必點丸子三兄弟湯、油雞、粄條

新竹關西的ㄤ咕麵果然是超高人氣的美食，初嚐並沒有讓人失望，即使稍微排隊一下也還好，當天我們並沒有等候超過半小時，所以還在我能忍受的範圍之後(我不太喜歡花一兩個鐘頭排隊，可能還沒吃到我會先餓暈 😂真的不要虐待自己啊 ) 關西必吃的ㄤ咕麵就分享給大家，到附近用餐可嚐鮮一下啦 ^^ 

  ㄤ咕麵｜店家資料 

地址 : 新竹縣關西鎮光復路35號 

電話 : 03 5875541

營業時間  10:30-19:30 

公休日: 周二公休

官方網站: 咕麵

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主   

 

 

文章標籤
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