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在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一家蚵仔煎】但是蚵仔煎可以不要點

2023-10-30 20:18:03 撒野樂活小村婦 人氣：101
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：106篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：舊路第一家蚵仔煎
phone03-9886-093
place宜蘭縣礁溪鄉中山路二段90號
作者本次評價：
3.60
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

冷冷的天氣晚上到礁溪泡完湯之後，肚子特別的餓啊，於是我們到老街附近覓食，也因為時間比較晚很多店都關了，剛好看到幾間小吃店還開著，黃色的醒目招牌寫著臭豆腐和蚵仔煎，馬上就被吸引過去

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

【舊路第一家】臭豆腐和蚵仔煎 創立於1988年，至今也有35年了，可見也是礁溪舊街上的老店之一，難怪店名叫做舊路第一家

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

這裡除了有招牌的 青草脆皮臭豆腐、

蚵仔煎 另外還有 快炒類 

★「青草脆皮養生臭豆腐」之特色：由數種青草原汁與活性酵母菌浸泡而成，豆腐表皮色呈墨綠，皆自葉綠素顯現之自然色，純素可食

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

座位區有分室內和室外，室內就是簡單的小吃店模樣，門口另外有兩張桌椅，我們當天坐在戶外覺得比較通風

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

由於剛泡完溫泉加上已是深夜，

單純想吃個消夜，於是就點了招牌的

綜合煎 $70 和 青草臭豆腐 $60

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

青草臭豆腐 一盤大概有6塊，形狀跟平常不太一樣而是長方形的，顏色是淺淺的草綠色，聞起來也不會特別臭，反而是有一點青草味，不太會形容，吃起來外酥內軟，外面炸得酥酥裡面卻是嫩嫩，我覺得清淡爽口很好吃，沒吃過青草味的臭豆腐可以來嘗一嘗喔

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

這個口感我喜歡，

吃了一口會一直想再吃，

好像有點上癮耶，

可惜只有6塊感覺不過癮，

旁邊的泡菜也不錯吃但份量沒有很多就是

礁溪老街的 青草脆皮臭豆腐 推薦給大家

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

再來就是綜合煎 我要來說說實話

當天看到年輕人在煎，我湊過去要拍照時

發現他煎得破破，感覺好像不太俐落

第一眼的賣相也沒有很好

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

下面這一盤就這樣，嗯~ 就這樣 

沒有什麼料而且味道很普通 

覺得這一道可以跳過不用點

真的很可惜招牌居然叫『第一家蚵仔煎』

蚵仔煎的表現並沒有很出色

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

▼將將，來一張我自己做的蝦仁煎 

超大份量，超多蝦仁和青菜 

賣相不錯吧！我覺得可以去擺攤了 哈

在地特色美食｜青草脆皮臭豆腐必吃｜位於礁溪老街上的【舊路第一

  舊路第一家蚵仔煎｜食後心得  

★ 青草脆皮臭豆腐 好吃有特色，來到礁溪可以品嘗看看喔只可惜當天吃到的綜合煎口味不是太喜歡，其他快炒類沒有吃過，或許下次可以試試看

 

  舊路第一家蚵仔煎｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段90號 

■ 電話 : 03 9886093

■ 營業時間 16:30-23:00 

■ 公休日: 周三

■ FB臉書 舊路第一家蚵仔煎

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

※ 延 伸 閱 讀 ※

文章標籤

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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