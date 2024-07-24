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在地一致好評熱門要訂位【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦嚴選沙朗牛排，螺旋脆皮海鮮濃湯好好喝｜宜蘭美食

2024-07-24 00:00:00 撒野樂活小村婦 人氣：93
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：180篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：

MIO米歐牛排
phone03-9328208
place宜蘭縣宜蘭市民族路491號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

平日難得外食的我們利用假日好好犒賞自己，解憂除悶一下上班上課的辛勞，孩子們喜歡牛肉料理，於是特地到網評不錯的MIO米歐牛排館來用餐，精緻美味的套餐、親切的服務、還有舒適的環境，非常受到當地民眾的喜愛，這一間在宜蘭市區人氣頗旺的牛排館一定要訂位喔

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

MIO米歐牛排館其實深耕宜蘭已經有20年，是當地有一點點小知名度的牛排店，不僅是在地鄉親聚餐的好場所，也是很多人學生時代的回憶，未搬遷之前是在宜蘭大學附近(神農路)，數年前才移至民族路重新開幕，搬到新址後依舊是人氣不減，用餐時間座無虛席，還好我們事前預訂保留了座位，晚餐時間前往時店裡已經坐滿了人，米歐牛排館紅白色設計的招牌和外觀，在民族路上的一排民宅中非常顯眼，有附設停車場，但是當天我們是停在路邊白線內。

  MIO米歐牛排館｜店家環境  

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

米歐牛排館的室內空間寬敞舒適，以四人桌為主，桌距不會過於擁擠，環境乾淨明亮，服務人員還不錯一入內就會親切招呼帶位，介紹餐點與點餐的流程也覺得順暢。座位區大致分成三排，中間區域用透明隔板做為區隔，前後左右都有保留適當距離　

米歐牛排管環境.jpg

▲此圖來自 米歐牛排館 臉書

整體裝潢富有質感，簡約大方

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

▼結帳櫃台

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

 

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

主餐的肉品均選擇原塊肉，提供兼具美味健康的餐點，這裡也有販售餐券，對於公司團體聚餐或者經常來品嘗的民眾感覺很優惠

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

上餐之前可以到自助調料區拿飲料，紅茶和水果醋免費取用

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

  MIO米歐牛排館｜菜單 MENU  

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

再來看看菜單，餐點分為 牛排套餐、豬/雞排套餐、海鮮排餐、豪華海陸雙拼，另外還有 甜點/飲料，而每一份套餐均搭配A餐 (含開胃前菜、螺旋脆皮濃湯、主餐、甜點) 或者加價升級為B餐 、 C餐 

米歐牛排菜單1.jpg

B餐 + $100

(含餐前飲品、淡菜貝開胃前菜、生菜沙拉、螺旋脆皮濃湯、主餐、甜點、飲料)

C餐 + $150

(含餐前飲品、淡菜貝開胃前菜、鮭魚生菜沙拉、螺旋脆皮濃湯、主餐、甜點、飲料)

米歐牛排菜單2.jpg

套餐如果覺得不過癮，另外也可以加價變成雙拼，自由組合好超值，也讓大家有多種豐富的選擇

米歐牛排菜單3.jpg

米歐牛排菜單4.jpg

米歐牛排菜單5.jpg

米歐牛排菜單6.jpg

米歐牛排菜單7.jpg

  MIO米歐牛排館｜餐點分享  

我們當天的餐點皆選擇了A套餐迷迭香脆皮雞腿排、米歐嚴選沙朗牛排、炭烤美國帶骨牛小排 ，除了主餐不同之外，前菜與脆皮濃湯是相同的，最後的甜點就看個人的選擇 (冰淇淋/咖啡凍/柳橙汁/鮮桔茶) 四擇一

 

※ 開胃前菜 

前菜用白色瓷盤盛裝，有蟹肉棒、醃漬海帶芽、苜蓿芽鮮蝦，份量不多也不特別驚艷，涼拌的口感還是蠻開胃的

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

※ 螺旋脆皮濃湯 

衝著這個脆皮濃湯一定要來，我們家都好愛喔，螺旋狀的外皮很少看到吧，疊高高紋路也美美的，一上桌就有濃郁的迷人奶香

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

濃湯的底座是用馬克杯裝，感覺也挺可愛的，我喜歡拌著濃湯一起喝，用湯匙將酥脆的外皮搓一搓是最療癒的時刻

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

濃湯真的很濃稠，有料好喝而且熱騰騰，加上吸滿湯汁的酥皮讓人一口接一口，這一碗喝下去胃都快要飽一半了哈哈

在地一致好評熱門要訂位【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳

※ 炭烤美國帶骨牛小排 $550 

每份套餐都用長方型鐵盤盛上桌，視覺上感覺大器有份量，而且加上香香的蒜酥特別提味，醬料有黑胡椒及蘑菇兩種，我們請服務人員分別裝成兩個小碟子，要吃的時候自己再加以調配比例倒入

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

帶骨牛小排帶有一點油脂，咬起來口感軟嫩肉汁豐富，外表有一點恰恰的感覺也很棒，隨著鐵板的溫熱也將蔬菜、麵條和煎蛋的香味一起帶出來，不管是一口肉一口菜或一口麵，嘴裡都滿是幸福

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

※ 嚴選沙朗牛排 $380 

嚴選紐西蘭的沙朗牛排也是蠻大一塊，女生吃這一整份套餐下來真的會飽足耶，帶有一點點筋的沙朗肉質鮮嫩還不錯，不會因為有筋而難入口

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

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※ 迷迭香脆皮雞腿排 $310 

使用台灣本土去骨雞腿肉，先醃製過後再煎得外皮酥脆，肉質軟嫩不乾柴，好吃又多汁

在地熱門要訂位的【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳，推薦

※ 咖啡凍 / 冰淇淋  

排餐的最後就用甜點來點綴吧，我們分別點了咖啡凍和香草冰淇淋，口味上都不錯家人也很喜歡

在地一致好評熱門要訂位【MIO米歐牛排館】餐點、服務、氣氛佳

MIO米歐牛排館的環境和餐點大致上都算不錯，當天點的牛排、雞排、牛小排價格上也算可以接受，整個套餐吃下來很有飽足感，用餐過程很愉快，有機會希望再跟其他家人一起來品味

  MIO米歐牛排館｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣宜蘭市民族路491號 

■ 電話 : 03 9328608

■ 營業時間  11:00-14:00/17:00-21:00

■ 公休日: 以粉專公告為主

■ FB官方網站: 宜蘭米歐牛排館

    撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

    撒野樂活小村婦 的 IG   

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主 

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