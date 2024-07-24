平日難得外食的我們利用假日好好犒賞自己，解憂除悶一下上班上課的辛勞，孩子們喜歡牛肉料理，於是特地到網評不錯的MIO米歐牛排館來用餐，精緻美味的套餐、親切的服務、還有舒適的環境，非常受到當地民眾的喜愛，這一間在宜蘭市區人氣頗旺的牛排館一定要訂位喔

MIO米歐牛排館其實深耕宜蘭已經有20年，是當地有一點點小知名度的牛排店，不僅是在地鄉親聚餐的好場所，也是很多人學生時代的回憶，未搬遷之前是在宜蘭大學附近(神農路)，數年前才移至民族路重新開幕，搬到新址後依舊是人氣不減，用餐時間座無虛席，還好我們事前預訂保留了座位，晚餐時間前往時店裡已經坐滿了人，米歐牛排館紅白色設計的招牌和外觀，在民族路上的一排民宅中非常顯眼，有附設停車場，但是當天我們是停在路邊白線內。

MIO米歐牛排館｜店家環境

米歐牛排館的室內空間寬敞舒適，以四人桌為主，桌距不會過於擁擠，環境乾淨明亮，服務人員還不錯一入內就會親切招呼帶位，介紹餐點與點餐的流程也覺得順暢。座位區大致分成三排，中間區域用透明隔板做為區隔，前後左右都有保留適當距離

▲此圖來自 米歐牛排館 臉書

整體裝潢富有質感，簡約大方

▼結帳櫃台

主餐的肉品均選擇原塊肉，提供兼具美味健康的餐點，這裡也有販售餐券，對於公司團體聚餐或者經常來品嘗的民眾感覺很優惠

上餐之前可以到自助調料區拿飲料，紅茶和水果醋免費取用

MIO米歐牛排館｜菜單 MENU

再來看看菜單，餐點分為 牛排套餐、豬/雞排套餐、海鮮排餐、豪華海陸雙拼，另外還有 甜點/飲料，而每一份套餐均搭配A餐 (含開胃前菜、螺旋脆皮濃湯、主餐、甜點) 或者加價升級為B餐 、 C餐

B餐 + $100

(含餐前飲品、淡菜貝開胃前菜、生菜沙拉、螺旋脆皮濃湯、主餐、甜點、飲料)

C餐 + $150

(含餐前飲品、淡菜貝開胃前菜、鮭魚生菜沙拉、螺旋脆皮濃湯、主餐、甜點、飲料)

套餐如果覺得不過癮，另外也可以加價變成雙拼，自由組合好超值，也讓大家有多種豐富的選擇

MIO米歐牛排館｜餐點分享

我們當天的餐點皆選擇了A套餐迷迭香脆皮雞腿排、米歐嚴選沙朗牛排、炭烤美國帶骨牛小排 ，除了主餐不同之外，前菜與脆皮濃湯是相同的，最後的甜點就看個人的選擇 (冰淇淋/咖啡凍/柳橙汁/鮮桔茶) 四擇一

※ 開胃前菜

前菜用白色瓷盤盛裝，有蟹肉棒、醃漬海帶芽、苜蓿芽鮮蝦，份量不多也不特別驚艷，涼拌的口感還是蠻開胃的

※ 螺旋脆皮濃湯

衝著這個脆皮濃湯一定要來，我們家都好愛喔，螺旋狀的外皮很少看到吧，疊高高紋路也美美的，一上桌就有濃郁的迷人奶香

濃湯的底座是用馬克杯裝，感覺也挺可愛的，我喜歡拌著濃湯一起喝，用湯匙將酥脆的外皮搓一搓是最療癒的時刻

濃湯真的很濃稠，有料好喝而且熱騰騰，加上吸滿湯汁的酥皮讓人一口接一口，這一碗喝下去胃都快要飽一半了哈哈

※ 炭烤美國帶骨牛小排 $550

每份套餐都用長方型鐵盤盛上桌，視覺上感覺大器有份量，而且加上香香的蒜酥特別提味，醬料有黑胡椒及蘑菇兩種，我們請服務人員分別裝成兩個小碟子，要吃的時候自己再加以調配比例倒入

帶骨牛小排帶有一點油脂，咬起來口感軟嫩肉汁豐富，外表有一點恰恰的感覺也很棒，隨著鐵板的溫熱也將蔬菜、麵條和煎蛋的香味一起帶出來，不管是一口肉一口菜或一口麵，嘴裡都滿是幸福

※ 嚴選沙朗牛排 $380

嚴選紐西蘭的沙朗牛排也是蠻大一塊，女生吃這一整份套餐下來真的會飽足耶，帶有一點點筋的沙朗肉質鮮嫩還不錯，不會因為有筋而難入口

※ 迷迭香脆皮雞腿排 $310

使用台灣本土去骨雞腿肉，先醃製過後再煎得外皮酥脆，肉質軟嫩不乾柴，好吃又多汁

※ 咖啡凍 / 冰淇淋

排餐的最後就用甜點來點綴吧，我們分別點了咖啡凍和香草冰淇淋，口味上都不錯家人也很喜歡

MIO米歐牛排館的環境和餐點大致上都算不錯，當天點的牛排、雞排、牛小排價格上也算可以接受，整個套餐吃下來很有飽足感，用餐過程很愉快，有機會希望再跟其他家人一起來品味

MIO米歐牛排館｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣宜蘭市民族路491號

■ 電話 : 03 9328608

■ 營業時間 11:00-14:00/17:00-21:00

■ 公休日: 以粉專公告為主

■ FB官方網站: 宜蘭米歐牛排館

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主